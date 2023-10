Druhá nula, první tříbodová výhra. Udivilo mě, jak jsme Vítkovice přejeli, řekl Bartošák

Jak úvodní čtvrtinu hokejové extraligy zahájil, tak ji i uzavřel. Proti Vítkovicím, přes něž se dostal do velkého hokeje, vychytal brankář Patrik Bartošák (30) své druhé čisté konto sezony a jistil tak první tříbodovou výhru Hradce Králové po šesti zápasech. K nule však Bartošákovi stačilo jen 13 zákroků, na což sám poukázal.

"Měl jsem možná jednu těžkou situaci na konci třetí třetiny. Kluci fakt hráli perfektní hokej a já jsem tam byl jako komparz, ozdoba. Dneska to nebylo ani trošku o mě," řekl Bartošák po zápase, který Východočeši vyhráli 2:0.

Hradec Králové měl speciálně v prvních dvou třetinách trvalou převahu. O to víc se musel jeho brankář soustředit, aby za relativně těsného stavu 2:0 nepustil soupeře z ojedinělé akce do hry. "Když nad tím člověk začne přemýšlet, dělá si to v hlavě těžké. Nic se ale ani nemotalo kolem brány, Vítkovice se nikam nedostávaly. Fakt jsem byl úplně v klidu," řekl Bartošák.

Přehled utkání Mountfield HK – Vítkovice 2:0

Od útoku se jmény jako Mueller, Krieger, Lakatoš či Zdráhal by přitom čekal mnohem víc. "Hodně mě to překvapilo. Liberci i Brnu dali pět gólů, ale možná už byli unavení po tom cestování v týdnu. Byl jsem ale překvapený, že jsme je přejeli tak, jak jsme je přejeli," opakoval hradecký brankář.

Uplynulý víkend byl ze strany Mountfieldu hlavně o výkonu v poli. Východočeši své soupeře dvakrát vysoko přestříleli, ale v koncovce se trápili. Proti Vítkovicím vyhráli první třetinu díky brankám Jergla s Okuliarem a tím dostali zápas pod kontrolu.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

"Minule v Plzni jsme hráli ten samý hokej, ale nevyšlo to. Jsme rádi, že jsme se z toho nesložili a dokázali si, že to umíme," ocenil Bartošák zaslouženou výhru. Hradečtí vytěžili ze své trpělivosti, příliš toho ve hře měnit nepotřebovali. "Je to tak. Jestli budeme hrát takhle a my brankáři odvedeme svoji práci, tak bychom body měli sbírat," věří letošní týmová posila.

Mountfield je střelecky zdaleka nejaktivnějším týmem extraligy, trenéři ale u celé řady útočníků čekají na výraznější příspěvek. Jergl, Šťastný, Perret či Lalancette – nikdo z nich dosud nenasbíral víc než pět kanadských bodů. Vyčnívají paradoxně obránci Blain s Pavelkou a jako jediný forvard Slovák Oliver Okuliar. Ten proti Vítkovicím zaznamenal už svůj desátý gól v ročníku a na čele extraligových statistik stíhá pardubického Radila.

"Já jsem říkal už před začátkem sezony, že ten kluk má potenciál stát se nejlepším střelcem, nebo i nejproduktivnějším hráčem ligy. On je naším zdaleka nejnebezpečnější hráčem. V tréninku je to pro mě úplně stejně těžké jako v zápasech pro ostatní gólmany, což hovoří za vše," vychválil spoluhráče Bartošák.

Okuliar zařídil téměř třetinu branek, které Hradec Králové v první čtvrtině soutěže vstřelil. 19 bodů stačí týmu na průběžné šesté místo. "Je to od nás nahoru, dolů. Vyhráli jsme třeba v Brně a porazili Liberec, ale pak jsme úplně zbytečně ztratili několik domácích zápasů. Máme z toho smíšené pocity, ale myslím, že od tohoto víkendu se můžeme odrazit a zkusit udělat nějakou šňůru," uzavřel Bartošák.