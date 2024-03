Dva rychlé góly a už jsme tahali za kratší konec, litoval po porážce a vyřazení Zaťovič

V dostizích o přímý postup do čtvrtfinále v závěru základní části extraligy hokejisté Komety Brno předčili Litvínov, České Budějovice i Liberec, ale nakonec v play off jako čtvrtý tým tabulky výhodu domácího prostředí vůbec nevyužili. V sérii s Litvínovem na svém ledě prohráli všechny tři zápasy a nakonec podlehli 2:4 na utkání. Podle kapitána Martina Zaťoviče (39) to byla hlavní příčina vyřazení.

Dnes se Verva dokázala jako první doma prosadit a vyhrála 4:1. "Dostali jsme dva rychlé góly a už jsme tahali za kratší konec. Série se lámala jinde, my to moc dobře víme. V domácích zápasech, nezvládli jsme ani jeden a to rozhodlo sérii. Dnes jsme chtěli vyhrát a bohužel to nevyšlo," řekl novinářům Zaťovič.

Kometa v 26. minutě díky šťastné brance Stevea Mosese, po jehož střele do zadního mantinelu nasměroval puk do vlastní branky Denis Zeman, snížila na 1:2. Hned za 24 sekund ji ale srazila odpověď Petra Koblasy po nabídce Ondřeje Kašeho. "Je to škoda, to si musíme pohlídat, udržet stav déle, tlačit na ně a zkusit vyrovnat. Oni na nás na začátku vletěli, my jsme si s tím nevěděli rady, to rozhodlo," podotkl Zaťovič.

Do závěrečné třetiny šli Brňané za stavu 1:4 a přes velkou snahu nedokázali vykřesat naději na zvrat. "Bylo dvacet minut do konce, ukázali jsme si celou sezonu, že umíme dát rychlé góly. Chtěli jsme dát co nejdřív gól a pak v nějaké přesilovce, ale ty jsme dneska hráli špatně. V podstatě nám nic nevyšlo," prohlásil Zaťovič.

Ocenil příznivce Komety za podporu v celé sezoně. "Fanoušci jsou super, celou sezonu nás drželi, doma fantastická atmosféra v play off. Nedali jsme jim žádné vítězství doma, to mě mrzí, chtěl jsem se tam vrátit a vyhrát před nimi. Bohužel," litoval Zaťovič. "Byla to vyrovnaná série, prohráli jsme o gól, v prodloužení, na nájezdy. Rozhodoval pátý zápas, kdybychom ho zvládli, tak tady třeba vyhrajeme. Doma to rozhodlo," zopakoval.

Statistiky utkání. Livesport

Kometa začala sezonu čtyřmi porážkami, už po třetím utkání rezignoval hlavní kouč Patrik Martinec a tým převzal Jaroslav Modrý. Nakonec Brno vybojovalo přímý postup do čtvrtfinále, ale na první semifinále od roku 2019 opět nedosáhlo. "Zvedli jsme se a pak jsme zase prohráli hodně zápasů. Nahoru dolů, musí to být konzistentní. Nakonec jsme udělali čtyřku, ale nic z toho není, takže bohužel," podotkl Zaťovič.

"Je to život, je to sport, jede se dál, ale je to škoda. Sezona byla dobrá, je to kaňka na celé sezoně. Když vypadnete tak brzo, tak ji nemůžete hodnotit úspěšně," konstatoval devětatřicetiletý útočník, který o své budoucnosti zatím nechtěl mluvit. "Těžko říct, nevím," dodal.