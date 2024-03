Koblasa poslal hattrickem Litvínov do semifinále. Třikrát jsem do toho plácnul, popisoval

Druhým hattrickem v extraligové kariéře poslal útočník Petr Koblasa (30) hokejisty Litvínova do semifinále play off. Severočeši až na šestý pokus jako první v sérii s Kometou Brno dokázali uspět doma a mohli si vychutnávat dlouhé oslavy za skandovaného potlesku fanoušků bezprostředně po vítězství 4:1 a ovládnutí série 4:2 na zápasy.

"Dostal jsem tři parádní nahrávky, třikrát jsem do toho plácnul a naštěstí jsem všechny tři parádně trefil a spadlo to tam," řekl novinářům Koblasa, který svůj první hattrick v kariéře dal také v play off. Bylo to loni ve druhém utkání předkola play off ještě v dresu Karlových Varů při výhře 7:4 nad Olomoucí.

Tehdy Energie nakonec sérii nezvládla, tentokrát si mohl vychutnat posun mezi nejlepší čtyři celky. Ani v euforii netušil, jestli bude mít schovaný puk na památku. "Ani nevím, jestli mi ho někdo vzal, ten z prvního mám doma," řekl.

Koblasa se už v závěru pátého utkání v Brně při výhře 2:1 v prodloužení přesunul do první formace k bratrům Ondřejovi a Davidovi Kašovým místo Nicolase Hlavy, který minulý zápas rozuzlil v nastavení po boku Matúše Sukeľa a Liama Kirka. Osvědčenou změnu kouč Karel Mlejnek ponechal a dnes zase rozhodla první formace.

"Hrálo se suprově, oba jsou zkušení hráči ve skvělé formě, já jen těžil z jejich hry. Třetí gól mi parádně připravil Abdy (Jindřich Abdul), první dva Kašoun (Ondřej Kaše). Jsem spokojený," podotkl Koblasa.

Poprvé v historii samostatné české extraligy prohrály domácí celky úvodních pět utkání série, ale další nezdar už Litvínov nepřipustil. Do zápasu vstoupil velice aktivně. "Chtěli jsme využít domácího prostředí, všichni jsme to zvládli úplně perfektně. Brno jsme dneska k ničemu nepustili. Jak zápasy předtím byly vyrovnané, dneska jsme měli jasně navrch. Dostali jsme jediný gól, ještě smolný vlastní. Od první do poslední minuty jsme hráli super," prohlásil Koblasa.

Střelci utkání. Livesport

Litvínov postoupil do semifinále poprvé od roku 2015, kdy dosáhl na historický titul. "Taky si to užívám," usmíval se Koblasa, který si zahrál o finále zatím jen v roce 2017 s Chomutovem při prohře 2:4 na zápasy s Libercem. Ovace po utkání si hráči Vervy, kteří už přešli v předkole přes Plzeň, vychutnali do posledního doušku. "Fanoušci parádní a doufám, že si to ještě užijeme v další sérii. Nějak to oslavíme, ale ne dlouho, na to není prostor," podotkl Koblasa.

Ve čtvrtek se Litvínov dozví semifinálového soupeře. V případě postupu Třince narazí na Pardubice, při úspěchu Českých Budějovic bude hrát se Spartou. "Těžké mezi takovými týmy vybírat. Oba jsou giganti. Ať dostaneme kohokoli, budeme se co nejlíp připravovat. Celou sezonu jsme měli dobrou, nevidím jediný důvod, proč bychom si neměli věřit, ať chytneme kohokoli," dodal Koblasa.