Jsem rád, že jsem se konečně prosadil i střelecky, prohlásil třinecký hrdina Hudáček

Třemi body za dva góly a nahrávku provedl třinecký útočník Libor Hudáček (33) Oceláře nástrahami třetího čtvrtfinálového zápasu v Českých Budějovicích. Právě díky jeho vítěznému zásahu z poloviny třetí třetiny mají obhájci titulu na své straně postupový mečbol. Slovenský reprezentant přitom v pozápasovém rozhovoru s novináři uvedl, že po osobní stránce povedenému vystoupení přes den nic moc nenasvědčovalo.

Přestože se neprobudil s dobrými pocity, otevřel v úvodu zápasu skóre svou první brankou v letošním play off. V čase 50:19 se pak prosadil znovu a zařídil tak klíčovou rozdílovou trefu. "Ráno jsem se necítil dobře. Ale celý den jsem dělal všechno pro to, abych se do zápasu stihl hlavou připravit. Jsem rád, že jsem se konečně prosadil i střelecky a góly pomohl týmu. Dnes to potáhla naše lajna a věřím, že v pátek to bude zase jiná, nebo že se přidají i jiné," řekl Hudáček.

Pro vývoj série byl dnešní úspěch jeho týmu mimořádně důležitý. Třinečtí, kteří vyhráli v extralize už 13 sérií za sebou, však odmítají úvahy o tom, že je prakticky rozhodnuto. "My víme, že Budějovice mají svou sílu, viděli jsme to tu hlavně ve druhé třetině. Za třetí krok jsme rádi, ale v pátek musíme nastoupit tak, jak jsme dnes skončili," zdůraznil Hudáček.

Špatná druhá třetina

"Jen tak nadarmo se neříká, že poslední krok bývá nejtěžší. Víme o tom a máme dostatečně zkušené mužstvo, které si podobnými situacemi procházelo v minulých letech. Očekávám, že to ve čtvrtém zápase bude těžké, protože domácí do toho dají absolutně všechno. Musíme se na to v hlavách připravit," dodal Hudáček.

Co dnes převážilo zápas na stranu Slezanů, přestože kouč Zdeněk Moták z výkonu svých svěřenců dobré pocity neměl? "Možná to, že jsme opět měli spoustu bloků, ubránili jsme i jejich přesilovky. Probíhalo to v takové křivce. První třetina dobrá, druhá velmi špatná, ve třetí jsme se opět postavili na nohy a dokázali, že máme vítězný tým a známe cestu k vítězství," přemítal Hudáček.

Statistiky zápasu. Livesport

Právě ve třetí třetině se ukázala vyzrálost mužstva, které útočí na pátý titul v řadě. "Možná jsme měli i trochu více sil, ale hlavní jsou podle mě zkušenosti. Ty jsme nejvíc využili ve třetí části, kdy jsme správně rozpoznávali, kdy zabrat a kdy spíš ustoupit a podržet si to," řekl Hudáček.

Teprve až ve třetím utkání série si Třinečtí zahráli přesilovku. A také v ní ukázali svou velikost, když domácí ihned potrestali gólem na 2:1. Právě po Hudáčkově nahrávce překonal gólmana Dominika Hrachovinu z kruhu David Cienciala.

Třinec chce napodobit Spartu

"Věděli jsme, že teď už musí přesilovka přijít. Jsme rádi, že jsme hned první využili a pomohli si jí. Trénujeme početní výhodu každý den, hodně hodin v ní máme odehraných. Pořád víte, co v daný moment udělat, i když ji dvě tři utkání nehrajete. V samotném zápasu se pak do toho rychle dostanete. A platí, že v jednoduchosti je krása," prohlásil Hudáček.

Vývoj dalších sérií příliš nesleduje. "Abych pravdu řekl - těch hokejů bylo strašně moc. Vnímám jen výsledky. Vím, že série Sparty s Libercem měla těsné zápasy, ale nakonec i tak to dopadlo 4:0. V naší sérii to vypadá na podobný scénář. Jen to musíme v pátek potvrdit. Uvidíme, co z toho nakonec bude," uzavřel Hudáček.