Je to o nás na ledě. Ukázali jsme si cestu, těší po první výhře neprůstřelného Furcha

Po jednozápasové absenci způsobené střevními obtížemi se do branky hokejistů Komety vrátil Dominik Furch (33) a stal se ústřední postavou duelu, v němž Brňané porazili České Budějovice 4:0 a získali první body v sezoně. Gólman, který vychytal první nulu v ročníku, věří, že celý tým bude v nastolené cestě pokračovat.

Za celý zápas na něj šlo pouze 17 střel, z toho deset v první třetině, tak by se mohlo zdát, že šlo o nulu z kategorie lehčích. "Já nemám rád slova o lehčí či těžší nule. Chytit se dá všechno, pustit se dá všechno. Ale jsem za ni rád," řekl novinářům po zápase.

Větší radost měl ale z tříbodového zisku. "Určitě to byl citelně lepší výkon, takže jsem rád, že jsme se posunuli dál a ukázali si cestu, po které chceme jít. Doufám, že si to všichni zapamatujeme a budeme v tom pokračovat," hodnotil muž zápasu v domácím dresu.

Trenér Jaroslav Modrý na tiskovce mimo jiné řekl, že na hráčích viděl v týdnu velké odhodlání, nicméně Furch volil v tomto směru opatrnější vyjádření. "Já na to moc nedám, jak nám to pálí v tréninku. Je to něco jiného než v zápasech, ale jsem rád, že jsme dnes ukázali kompaktní týmový výkon," ocenil.

Furch jako strážce branky spolupracuje především s trenérem gólmanů, ale i jeho se samozřejmě dotýká situace kolem hlavního trenéra, kterým je po abdikaci Patrika Martince momentálně Modrý. "Vždycky to na vás nějak dopadne, je pak otázka, jak se s tím tým popere celkově. Je to o nás na ledě. A i proto jsem rád, že jsme dnes vyhráli," pověděl.

Poslední zápasy brněnské Komety. Livesport

Na čtyřech brankách Komety se ve středu podíleli čtyři střelci, vůbec poprvé se v dresu Komety trefila americká posila Stephen Moses. "Doufám, že se odšpuntoval, dosud se trápil. Šel sem s pověstí střelce a zatím ji nenaplňoval, nepadalo mu to tam. Určitě mu to pomůže," sdělil gólman.

Kometu nyní čeká série tří zápasů venku, v pátek hraje na Kladně, v neděli na Spartě a další pátek v Pardubicích. "Je to možná trochu mínus, že nebudeme mít v dalších zápasech podporu svých fandů, ale na to se nemůžeme koukat. Abychom byli úspěšní, musíme bodovat i venku," zakončil Furch.