Kapitán Brna Zaťovič po výhře nad Vary: Dobře bráníme modrou, Furch všechno pochytá

Dvěma asistencemi přispěl kapitán hokejistů Brna Martin Zaťovič (38) k výhře svého celku nad Karlovými Vary 3:0. Kometa tak má za sebou podařený víkend, neboť v pátek vyhrála v Hradci Králové 5:1. Zkušený útočník Brna novinářům řekl, že tým ví, co přináší úspěch. Vyzdvihl určité aspekty brněnské hry a chválil brankáře Dominika Furcha (33).

Největší aplaus sklidil Zaťovič při asistenci na třetím gólu, když Petru Holíkovi naservíroval puk zadovkou a jeho parťák neměl problém ho zasunout do prázdné branky. "Jo, byla to cílená zadovka. Kdybych to tak nechtěl, tak tam puk nedám, ale já ho viděl, gól to byl pěkný," řekl Zaťovič novinářům.

S kapitánskou "céčkem" má osmatřicetiletý křídelník svůj podíl na vzestupu Komety. "Víme, co děláme a co přináší úspěch. Musíme to držet. Bohužel jsme tady před týdnem ztratili zápas s Třincem, který jsme měli vyhrát, tak jsme si to dnes vzali zpátky," konstatoval.

V samotné hře vidí Zaťovič progres svého týmu takto: "Hrajeme tvrdě, dobře bráníme modrou čáru a tím nepouštíme soupeře moc k nám. Pak všechno pochytá Dominik (Furch), hodně to jde za ním, ale podáváme týmové výkony, to je hlavní."

Zápasy Brna s Karlovými Vary bývají většinou napjaté a dramatické až do konce. Dnes se tento scénář nenaplnil. "Začátek měli dobrý, my jsme je pak ale nepouštěli k nám do pásma, to jim dělalo problémy, poněvadž nemohli vyvinout svůj tlak," pověděl bývalý hráč západočeského klubu.

Jediné malé minus na dnešním výkonu byly nevyužité přesilovky. "Furt tam něco měníme a střídáme. Musíme to více zautomatizovat, aby to začalo padat," naznačil.

Nálada v Brně po nevydařeném úvodu se rapidně zlepšuje, už v úterý zajíždí Kometa na led Litvínova, s nímž v úvodu také prohrála. "Mají tam výborné hráče, vyšel jim vstup do sezony, což jim vlilo krev do žil. Jedeme tam bodovat a pokud možno vyhrát," sdělil Zaťovič.

I když patří k nejstarším hráčům v týmu, zhuštěný program mu nevadí. "Mám to radši, když se hraje i v úterý, je to lepší, než jen v pátek a v neděli. Musíme si pamatovat dobré momenty a navázat na to. Na tabulku se nedíváme, chceme vyhrávat a bodovat v každém utkání," uzavřel Zaťovič.