Karlovy Vary angažovaly trenéra Pateru, asistenta mu bude dělat Moravec. Vrací se i Mensator

Novým trenérem extraligových hokejistů Karlových Varů se stal Pavel Patera (52). Nahradil Václava Eismanna (47), který vedl tým Energie od února po odvolání Davida Bruka (55). Paterovým asistentem bude další olympijský vítěz z Nagana David Moravec (51), trenérem brankářů se stal Lukáš Mensator (39). Západočeský klub oznámil podobu realizačního týmu na svém webu. Patera a jeho spolupracovníci podepsali v novém angažmá dvouleté smlouvy.

Patera v extralize naposledy působil v pražské Spartě, ale už po pár měsících tam skončil po nepovedeném vstupu do sezony 2022/23. V předešlých čtyřech ročnících pracoval v Mladé Boleslavi, nejprve jako asistent a poté jako hlavní trenér společně s Radimem Rulíkem. V této sezoně vedl společně s Moravcem reprezentaci do 17 let.

Západočeši od zisku historického titulu v roce 2009 neskončili v extralize lépe než v předkole play off, zažili dokonce pád do 1. ligy a po okamžitém návratu mezi elitu z pěti dohraných sezon neskončili v základní části lépe než devátí. Letos vypadli v předkole počtvrté za sebou, pod vedením Eismanna, asistenta Vojtěcha Šika a trenéra brankářů Pavla Kněžického nestačili na České Budějovice.

"Karlovy Vary už jsou historicky v extralize zabydlené, a i když teď měly slabší sezony, tak věřím, že se nám povede nastartovat něco většího. Vím, s kým tu budu spolupracovat, a se všemi už jsem spolupracoval. Ať už to bylo u národního týmu nebo i v klubu s Lukášem Mensatorem. Na tu spolupráci už se moc těším," uvedl na karlovarském webu Patera, čtyřnásobný mistr světa.

O rok mladšího dvojnásobného světového šampiona Moravce čeká trenérská premiéra v extralize. Bývalý manažer reprezentace dosud vedl mládežnické výběry v Porubě a u prvního týmu v 1. lize byl v minulosti asistentem. "Sice jdu do pro mě neznámého trenérského prostředí, ale ta práce mě bavila a baví, s klukama se dobře známe a těším se na spolupráci. Věřím, že máme co nabídnout a že ta sezona bude úspěšná," řekl Moravec.