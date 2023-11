Kaut trefami v přesilovkách táhl Pardubice v derby: Trochu jsme zjednodušili hru

Tři využité přesilovky výrazným způsobem nasměrovaly hokejisty Pardubic k výhře nad Hradcem Králové. Ve druhém východočeském derby sezony Dynamo zdolalo mužstvo Mountfieldu 5:2. Dva góly - oba v početní výhodě - vstřelil pardubický útočník Martin Kaut (24) a měl tak na výhře velký podíl.

"Spoluhráči mi to vždy hezky nahráli, snažil jsem se trefit bránu. Při prvním gólu Lukáš Sedlák skvěle stál před gólmanem. Při druhém jsem měl trochu času, puk jsem podržel a mířil pod vyrážečku," popsal novinářům Kaut své přesné zásahy.

Za stavu 2:1 v úvodu třetí třetiny hosté usilovali o vyrovnání. "Vlítli na nás, obránci tam byli dlouho a nemohli vystřídat. V těžkých chvílích nás podržel Roman Will. Pak jsme dostali přesilovku a využili ji. To možná rozhodlo zápas, jinak by nás mohli dál tlačit," řekl Kaut.

Právě on zvýšil na 3:1, zanedlouho přidal čtvrtý gól Dynama David Cienciala. V utkání tak Dynamo využilo celkem tři početní výhody. "Víme, že ze začátku sezony jsme měli s přesilovkami problém. Jsme rádi, že poslední dobou se nám daří víc a dáváme v nich góly. Důležité bylo i to, že kluci ubránili oslabení, když jsem šel na trestnou, to byl celkem zbytečný faul," poznamenal čtyřiadvacetiletý forvard.

"Něco jsme si řekli, abychom hru trochu zjednodušili. Když nevystřelíte, tak nemůžete dát gól. Snažíme se co nejvíc střílet, snad na to navážeme v úterý. Ale říkám, že je jedno, kolik dáme gólů v přesilovkách, nejdůležitější jsou tři body," dodal ještě Kaut k tématu úspěšnosti v početních výhodách.

Statistiky zápasu HC Dynamo Pardubice - Mountfield HK

Proti Hradci Králové Kaut skóroval už v prvním vzájemném utkání ročníku, nyní přidal další dva zásahy. "Je to možná trochu sladší, ale sezona je dlouhá. Poslední dva zápasy jsme ztratili v posledních minutách. Dávali jsme si pozor, aby se nám to neopakovalo,“ upozornil Kaut, který celkem v sezoně vstřelil šest gólů, ke kterým přidal šest asistencí.

Za tým Hradce Králové podruhé za sebou nastoupil při absenci Patrika Bartošáka brankář Jan Lukáš, který se k týmu připojil v listopadu po návratu z Finska. "Jsem rád, že jsem zpátky v zápasovém vytížení. To je pro brankáře důležité. Tento zápas rozhodla oslabení, Pardubice jsou v přesilovkách silné. Víme, že pět na pět můžeme hrát s každým," řekl novinářům Lukáš.

Stejně jako při výhře nad Kladnem měl Lukáš 26 zásahů. "Patrik Bartošák je vynikající gólman, samozřejmě týmu chybí, ale Honza Lukáš chytá velmi dobře. I dnes se podílel na výkonu týmu a držel nás dlouho ve hře. Zatím jsme spokojení," poznamenal trenér Mountfieldu Tomáš Martinec.