Klimeš šanci chytil za pačesy, čisté konto jsme mu nechtěli pokazit, říká Kalus

Podruhé v sezoně dokázali hokejisté Vítkovic vyhrát alespoň tři zápasy po sobě. Předehrávku 40. kola v Karlových Varech zvládli dokonce s čistým štítem (3:0). Za čtvrtým vítězstvím z posledních pěti vystoupení je nasměroval vítězným zásahem v úvodu druhé třetiny Marek Kalus (30). Jak uvedl v rozhovoru s novináři, věří, že když budou hrát Ostravané stejně jako dnes, mohou být úspěšní i ve vyřazovacích bojích.

Svěřenci kouče Pavla Trnky vybojovali od neděle ve třech zápasech osm bodů a velmi výrazně si upevnili 12. místo, poslední postupové do předkola play off. Dnes na západě Čech navázali na domácí triumf proti Litvínovu a venkovní výhru v nájezdech v aréně Hradce Králové. Během vítězné série inkasovali dohromady jen čtyři branky.

"V posledních zápasech se snažíme hrát v předbrankových prostorech a naši obránci se snaží dělat dobrou práci. Potom to má soupeř těžké a do předbrankového prostoru se tím pádem nedostane. Pokud takto budeme pokračovat dále, můžeme být i postrachem pro soupeře v play off," uvedl Kalus.

Statistiky utkání. Livesport

Skóre otevřel v začínající 23. minutě osmým gólem v sezoně. "U mé trefy tam byla střela shora a potom už je to moje práce – stát před brankou a snažit se puk dostat do ní. Naštěstí to tam padlo. Soupeř se snažil hrát aktivně, snažil se nás napadat, ale i my jsme tady chtěli hrát aktivní hokej," poznamenal Kalus.

Za klíčové pro vývoj utkání považoval, že ho jen o 26 sekund později následoval zápisem mezi střelce Tomáš Šoustal. "Jsem rád, že dnes nám to tam ve druhé třetině spadlo těsně za sebou, protože potom jsme po těch gólech trošku přestali hrát. Po druhé třetině jsme se museli trošku srovnat a třetí třetinu začít hrát jinak," řekl Kalus.

Extraligová tabulka. Livesport

Hlavní hvězdou zápasu byl brankář Lukáš Klimeš, jenž si připsal třetí vychytanou nulu v sezoně. "Hodně nás podržel a má také velkou zásluhu na dnešním vítězství. Poslední zápasy chytá výborně a chtěli jsme utkání na čisté konto pro Lukáše ubojovat. Chytil svou šanci za pačesy a určitě jsme mu to čisté konto nechtěli zbytečně pokazit," uvedl Kalus.