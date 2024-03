Kluci mi to usnadnili, chválil hradecký Pařík spoluhráče po postupu do čtvrtfinále

Hradec Králové vyprovodil Vítkovice z předkola extraligového play off jednoznačně 3:0 na zápasy a zajistil si postup do čtvrtfinále. Velmi povedenou sérii má za sebou brankář Lukáš Pařík (22), který také v rozhodujícím třetím duelu sahal po čistém kontu. Nakonec o něj přišel necelé tři minuty před koncem, radost z postupu mu to ale nemohlo pokazit.

Královéhradečtí byli ve všech třech zápasech o něco lepším týmem než Vítkovice. "Kluci hráli skvěle jak do útoku, tak do obrany. Usnadnili mi to. Někdy, když mi tam pár puků propadlo, naši obránci byli schopní je odpálit do bezpečí," chválil Pařík.

Atmosféru prvního play off v extralize dospělých si užívá. "Před prvním zápasem se trochu dostavila nervozita, ale pak už jsem se připravoval normálně jako na každý jiný zápas," přiznal dvaadvacetiletý gólman.

Kuriózní moment prožil dnes v závěru třetí části, kdy si málem zametl puk do vlastní branky. "Napadal mě hráč, a jak se puk točil, odskočil mi od hokejky. Ale já jsem byl v klidu. Viděl jsem, že jak mi to odskakuje, podle trajektorie to půjde do boku branky. Nebyl jsem úplně v klidu, ale rozhodně jsem byl klidnější, než kdybych viděl, že to míří na branku," tvrdil.

A co na to jeho spoluhráči? "Spíš trenér, kterému podle mě vyskočilo srdce z hrudníku. Já mu ale říkal, že to je v klidu, že to odskočí,” smál se.

Vybrané statistiky utkání. Livesport

Vedle ohrožení vlastní branky se pokoušel prosadit střelou přes celé kluziště. “Bylo to zbytečné. V těchto situacích musím jen podržet puk a zbytečně nic neriskovat. Mohl z toho být gól. Z mé strany to byla hloupost. Příště to musím zmrazit a jít v klidu na buly,” měl jasno gólman Hradce Králové.

O čisté konto přišel po trefě Petra Fridricha v čase 57:47. “Mrzí mě to i nemrzí. Mrzí, že bych si moc rád připsal další nulu. A nemrzí v tom směru, že nemusím nic platit do týmové kasy,” pokračoval v dobrém rozmaru.

Ostravané ho v celé sérii příliš času nezaměstnávali, ale když bylo zapotřebí, Pařík hradecké mužstvo podržel. “Hrajeme dobře do obrany. Moc střel na mě vážně nešlo, soupeře jsme dokázali zamknout v jeho třetině, což mi to strašně moc usnadnilo,” přiznal.

“Lukáš Klimeš měl iks zákroků, já třeba minulý zápas celou třetinu jen stál, pak na mě najednou jde ve třetí části asi sedmnáct střel. To je pak samozřejmě trochu těžší, ale byl jsem na to mentálně připravený," dodal Pařík.

Chyběl v tomto směru Vítkovicím jejich nejproduktivnější hráč Dominik Lakatoš? "Potkal jsem ho v Liberci, když jsem tam byl druhým rokem a chodil jsem trénovat s A-týmem. V prosinci a lednu tady Laky ještě hrál, takže jsem věděl, co od něj očekávat, kdyby nastoupil, ale k tomu nakonec nedošlo. Každopádně to bylo rozhodnutí Vítkovic, my za to můžeme být asi jen rádi," přitakal urostlý brankář.

Nyní se společně se spoluhráči může chystat na čtvrtfinále extraligového play off, ve kterém tým Mountfieldu nechyběl od sezony 2012/13 ani jednou. “Uvidíme, koho dostaneme, ale soupeř jako soupeř. Ať už to budou Pardubice, Sparta, nebo někdo jiný. Stát se může cokoliv a těžký bude každý soupeř. Nemůžeme podcenit nikoho,” uzavřel Pařík.

Výsledky předkola play off Tipsport extraligy