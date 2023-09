Liberec ulovil zámořskou posilu. Na sever Čech míří kanadský útočník s téměř 100 starty v NHL

Hokejisty Liberce posílil krátce před startem nového ročníku extraligy kanadský útočník Jayce Hawryluk (27). Rodák z Yorktonu, který má na kontě 98 zápasů v NHL za Floridu, Ottawu a Vancouver, naposledy v minulé sezoně působil v nižší AHL. Nejdříve v týmu Belleville Senators a poté Utica Comets, kam se přesunul v březnu. S Bílými Tygry podepsal podle tiskové zprávy klubu roční smlouvu.

"Jayce je velmi dobře skillově vybavený útočník, který nám přinese energii a tvrdou práci na obou koncích hřiště. Tlačí se do předbrankového prostoru, kde nám zvýší důraz, na přesilovce ho zase můžeme využít v několika rolích. Smlouvu má na rok, ale v případě zájmu obou stran se můžeme bavit o prodloužení kontraktu na další sezony," uvedl hlavní trenér Liberce Filip Pešán.

Hawryluk se loni vrátil do Severní Ameriky po ročním angažmá ve švédském klubu Skelleftea AIK, kde si ve 45 zápasech včetně play off připsal 20 bodů za osm branek a 12 asistencí. Loni v červenci uzavřel roční dvoucestný kontakt s Ottawou, ale další šanci v NHL nedostal ani po březnovém přesunu do New Jersey.

V roce 2014 draftovala Hawryluka ve druhém kole na 32. místě Florida. Celkem si v NHL připsal v 98 zápasech 27 bodů za 12 gólů a 15 asistencí. V nejlepší lize světa se naposledy představil v ročníku 2020/21, kdy za Vancouver nastoupil ve 30 duelech a zaznamenal pět bodů za dva góly a tři přihrávky.

V AHL hrál také za Springfield, kde se potkal s další letní posilou Liberce, americkým obráncem Ianem McCoshenem. V nižší soutěži Hawryluk nasbíral ve 174 duelech 106 bodů (32+74), v šesti vystoupeních v play off si připsal šest asistencí.

