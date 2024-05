MS hokej 2024 | Nominace a soupisky ONLINE: Kdo přijede na šampionát v Česku?

Start mistrovství světa v hokeji v Praze a v Ostravě se blíží a jednotliví účastníci oznamují nominace. A to včetně posil z NHL, jejíž základní část je již minulostí. Objevují se další a další jména, která se zavázala k účasti na turnaji, všechny oficiálně potvrzené účasti i spekulace se budou průběžně objevovat v online přenosu Livesport Zpráv.

Čtvrtek 9. května

10:26 – Z kádru hokejové reprezentace vypadl den před startem domácího mistrovství světa po příjezdu Davida Kämpfa z Toronta jiný útočník Pavel Kousal. Kämpf už se ve čtvrtek zapojil do tréninku s týmem a kouč Radim Rulík počítá s jeho nasazením do pátečního utkání s Finskem. Více informací v článku.

8:42 – Útočník Pierre-Édouard Bellemare ze Seattlu bude na šampionátu jedinou posilu hokejistů Francie z NHL. V týmu jsou také tři krajánci z české extraligy. Obránce Yohann Auvitu s útočníkem Valentinem Claireauxem působí ve Vítkovicích a další forvard Jordann Perret v Hradci Králové.

Středa 8. května

19:33 – Švýcaři se dočkali vysněné hvězdné posily z NHL Romana Josiho. Obránce Nashvillu dostal od klubu zelenou k účasti na šampionátu, připojit k týmu se má už ve čtvrtek a stihnout by tak měl páteční utkání s Norskem. Josi v sezoně 2019/20 získal Norris Trophy pro nejlepšího obránce NHL a v aktuální sezoně zaznamenal v 82 zápasech základní části 85 bodů (23+62), stal se tak třetím nejproduktivnějším bekem. V play off, kde Predators nestačili v úvodním kole na Vancouver, přidal v šesti zápasech gól a dvě asistence.

15:21 – Osm posil z NHL a 12 krajánků z české extraligy zařadili do nominace na hokejové mistrovství světa v Ostravě a Praze generální manažer slovenské reprezentace Miroslav Šatan a trenér Craig Ramsay. V kádru je deset bronzových medailistů z předloňských olympijských her v Pekingu. Třiatřicetiletý útočník Tomáš Tatar je vicemistrem světa z roku 2012 z Helsinek a o čtyři roky později byl i ve finále Světového poháru v Torontu, kde hrál za Výběr Evropy.

13:23 – Svou nominaci na blížící se MS zveřejnila také reprezentace Polska. Bíločervené bude minimálně v Ostravě reprezentovat i dvojice hokejistů z české extraligy – Pawel Zygmunt z Litvínova a Kamil Walega z mistrovského Třince (13 startů v základní části). Do výběru trenéra Róberta Kalábera se vměstnal také brankář Tomáš Fučík, jenž se narodil v Třebíči a teprve před pár hodinami obdržel polský pas. Naopak Aron Chmielewski se na soupisku Polska nevešel, útočníka Olomouce trápilo po většinu aktuální sezony zranění.

Úterý 7. května

18:25 – Ve francouzské nominaci nechybí ani čtyři jména, které dobře zná český hokejový fanoušek. Konkrétně jde o Jordanna Perreta, jenž působí v Mountfieldu, Valentina Claireauxe a Yohanna Auvitua z Vítkovic a bývalého hráče Pardubic či Sparty – Sachu Treille.

17:06 – Kanada nakonec na turnaji bude bez očekávané příští jedničky draftu Macklina Celebriniho, a také mladíčka Adama Fantilliho z Columbusu. Místo nich dorazí zkušení forvardi Brandon Hagel a Nick Paul z Tampy Bay, kteří dohromady v základní části 2023/24 nasbírali 121 bodů.

15:40 – To, co se očekávalo, se stalo skutečností. Tomáš Hertl českou reprezentaci na MS v Praze neposílí. Vedení Vegas Golden Knights, kam český útočník během sezony přestoupil, ho na světový šampionát neuvolnilo. Více informací v článku.

15:14 – Jedinou posilu z NHL mají v nominaci Lotyši. Kouč Harijs Vitolinš se při obhajobě historického bronzu z Tampere a Rigy může spoléhat na brankáře Elvise Merzlikinse z Columbusu. V týmu má 17 členů úspěšného kádru, mezi kterými je i pětice z české extraligy – obránci Janis Jaks a Kristaps Zile z Litvínova, Ralfs Freibergs z Hradce Králové a útočníci Roberts Bukarts s mladším bratrem Rihardsem z Vítkovic. Doplňuje je forvard Eduards Tralmaks z Kladna, který bude na velké mezinárodní akci debutovat.

08:50 – Kanadský výběr na MS v Praze posílí útočník Pierre-Luc Dubois, který v NHL hájí barvy Los Angeles Kings. Trojka draftu z roku 2016 za sebou nemá příliš dobrou sezonu, když v 82 zápasech posbíral 40 bodů (16+24). Náladu si tak bude chtít zlepšit na světovém šampionátu, ze kterého už má dvě stříbrné medaile a určitě by rád přidal i tu zlatou.

Pondělí 6. května

18:55 – Dalším definitivně potvrzeným jménem, které se obejví na MS, je Nino Niederreiter z Winnipegu Jets. Jednatřicetiletý útočník, jenž má na svém kontě již 887 zápasů v NHL, by měl být jedním z tahounů Švýcarska. Realizační tým stále ještě čeká na potvrzení Romana Josiho, jehož příjezd se také očekává.

17:15 – O účast na MS v Praze a Ostravě přišla kvůli disciplinárnímu prohřešku norská dvojice Philip Granath a Ole Julian Björgvik-Holm. "Na posledním MS jsem byl já a pár dalších na tribuně a dali jsme si pár piv. Takže to je ten disciplinární přestupek," řekl Granath pro TV 2. "Stalo se to během zápasu, který jsme sledovali. Hrál jsem první zápas a bylo mi řečeno, že už nemám hrát, tak jsem si dal pivo. Neuvěřitelně hloupé a teď toho lituji," dodal norský hokejista.

13:15 – Velké zastoupení hráčů NHL na světovém šampionátu budou mít Švédové. K dosud potvrzeným hráčům se již brzy připojí i Pontus Holmberg, který v zámoří nastupuje za Toronto. Seveřané měli velký zájem i o jeho spoluhráče Williama Nylandera, ten ale do Česka zřejmě nepřijede, jelikož podle švédského webu Aftonbladet trpí migrénami.

09:15 – Vzhledem k tomu, že v noci na pondělí v bojích o play off vyřadil Dallas stále ještě úřadující šampiony z Vegas, nabízí se možnost příjezdu Tomáše Hertla. Podle Petra Nedvěda má samotný hráč touhu na světový šampionát do Prahy přijet, nicméně velkou komplikací by mohlo být Hertlovo zdraví. O jeho případném příjezdu by se mělo rozhodnout v nejbližších dnech.

Neděle 5. května

21:11 – Švýcarům se před šampionátem rýsují zvučné posily z NHL, konkrétně se spekuluje o Romanu Josim z Nashvillu a Ninu Niederreiterovi z Winnipegu. Do Česka by měl dorazit i Sven Andrighetto z Curychu, který v minulosti hájil barvy Colorada či Montrealu.

21:02 – V závěrečné nominaci českých hokejistů na domácí mistrovství světa je 26 hráčů: Tři brankáři, osm obránců a 15 útočníků. Kouč Radim Rulík nechal v týmu osm zámořských posil, k nimž se přiřadil jako devátý nově povolaný útočník David Kämpf z Toronta.

16:36 – Útočník Adrian Kempe z Los Angeles je další posilou Švédska, kouč Sam Hallam tak má k dispozici už 17 posil z NHL pro MS či přípravu před ním. Kempe je mistrem světa z roku 2018 z Kodaně a na šampionátech se představil i v letech 2019 a 2021. V této sezoně si vytvořil osobní maximum v NHL se 75 body (28+47) ze 77 utkání. Kings vypadli v úvodním kole play off s Edmontonem 1:4 na zápasy.

14:41 – Kompletní už je i nominace Finska. Do Prahy a Ostravy se podívá s výběrem Suomi i sedmnáctiletý útočník Jukuritu Konsta Helenius.

13:13 – Další nová jména pro výběr USA! Minimálně do Ostravy se s výběrem Spojených států amerických podívají také zkušení Kevin Hayes (St. Louis), Brock Nelson (NY Islanders) či Jeff Petry (Detroit). Tvrdit muziku by měli Michael Kesselring (Arizona) a Mikey Eyssimont (Tampa), zatímco zajímavý talent dřímá v mládí z univerzit: Will Smith, Ryan Leonard, Trey Augustine. Naopak z nominace na poslední chvíli vypadl kvůli zranění kapitán Detroitu Dylan Larkin.

07:16 – Česko by na domácím MS mohl posílit bronzový medailista ze světového šampionátu 2022 David Kämpf. Forvardovi Toronta totiž ukončil sezonu v zámoří bostonský David Pastrňák – gólem v prodloužení sedmého zápasu série mezi Maple Leafs a Bruins. Univerzální útočník, který na zmiňovaném turnaji ve Finsku posbíral tři kanadské body v šesti zápasech (2+1), zaznamenal v aktuální sezoně NHL bilanci 9+11.

Sobota 4. května

18:12 – Švédsko pokukovalo po další ofenzivní hvězdě z NHL. Filip Forsberg z Nashvillu ale nakonec reprezentovat na MS v Česku nebude, omluvil se s odkazem na rodinu.

07:45 – Že by Kanada přeci jen představila ještě jedno velké jméno? V zámoří se údajně skloňuje ve spojitosti s příletem do Prahy hvězdný obránce Los Angeles Drew Doughty. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu a majitel dvou zlatých medailí ze ZOH potvrdil zájem realizačního týmu o jeho služby na tiskové konferenci. Dočkáme se osvěžení jinak velmi kvalitního, ale nenápadného kanadského výběru?

Pátek 3. května

21:26 – Po Británii odtajnila nominaci na mistrovství světa i Kanada. Na soupisce pro šampionát, v němž obhájci zlata nastoupí ve skupině A i proti Česku, nechybí poslední jednička draftu NHL Connor Bedard z Chicaga či další útočník Jared McCann ze Seattlu, který v této sezoně posbíral v 80 zápasech základní části 62 bodů (29+33)

17:17 – Jako první zveřejnila kompletní nominaci Velká Británie, v jejímž výběru podle očekávání nechybí ani donedávna útočník Litvínova Liam Kirk. Reprezentační dres obleče rovněž brankář Jackson Whistle, za nějž v minulosti zaskakoval v Belfastu Petr Čech.

11:14 – Dánové se budou muset obejít bez forvarda Nikolaje Ehlerse. Útočník Winnipegu má sice po vyřazení v play off s Coloradem volno, sdělil ale, že turnaj v Česku vynechá. Důvodem je zranění krku, které ho sužovalo celou sezonu. "Možná to teď zní divně, když jsem odehrál všechny zápasy, ale v normálním životě ani nemůžu sedět a jíst večeři, aniž by mě to nebolelo. Byla to opravdu dlouhá sezona a já potřebuju rekonvalescenci, abych byl připraven na srpnovou olympijskou kvalifikaci a poté na nový ročník NHL," řekl Ehlers agentuře Ritzau.

Čtvrtek 2. května

23:32 – Slovenský tým získal dvě posily ze záložního týmu Arizony v Tucsonu, na turnaji se objeví obránce Patrik Koch a útočník Miloš Kelemen.

22:04 – Třetí muž posledního draftu NHL Adam Fantilli posílí tým Kanady. Rodák z Toronta má za sebou první sezonu v NHL, za Columbus naskočil do 49 zápasů, vstřelil 12 gólů a dalších 15 připravil. Na světovém šampionátu si zahrál už před rokem, tehdy cestu Kanady za zlatými medailemi podpořil brankou a dvěma asistencemi.

06:50 – Slovensko i přes absenci Erika Černáka hlásí výraznou posilu do defenzivních řad. Na světový šampionát totiž dorazí Martin Fehérváry, který v NHL hájí barvy Washingtonu Capitals. Rodák z Bratislavy letos v základní části nastoupil do 66 zápasů v nichž zaznamenal 16 bodů (3+13), v play off přidal ve 4 duelech další 3 body (2+1).

Středa 1. května

22:43 – Z Týmu Lightning naopak nedorazí zkušený slovenský zadák Erik Černák, který v průběhu sezony bojoval se zraněním a v základní části musel vynechat 13 zápasů. Košický rodák naposledy na turnaji reprezentoval v roce 2019.

22:32 – Další velké jméno do svého kádru získali Švédové, severský celek posílí dvojnásobný vítěz Stanley Cupu a nejlepší obránce NHL pro rok 2018 Victor Hedman z Tampy Bay. Třiatřicetiletý bek a dvojka draftu z roku 2009 v sezoně získal 76 bodů (13+73) v 78 zápasech, s Lightning vypadl v prvním kole.

11:17 – Lotyšsku budou na turnaji chybět dvě důležitá jména, v útoku se kvůli zranění neobjeví střelec Curychu Rudolfs Balcers a také trojnásobný švýcarský mistr Ronalds Kenins. Naopak přijedou Raivis Ansons z Wilkes-Barre z AHL, bývalá třinecká opora Karlis Čukste a Miks Indrašis.

Úterý 30. dubna

17:28 – Trenér Česka Radim Rulík pozval do týmu pětici finalistů Tipsport extraligy. Z mistrovského Třince povolal obránce Tomáše Kundrátka a útočníka Daniela Voženílka, z Pardubic beky Libora Hájka a Jana Košťálka s útočníkem Lukášem Sedlákem. K týmu se připojí během středy.

12:01 – Kádr Finska na Betano Hockey Games v Brně doplnil obránce Veli-Matti Vittasmäki z mistrovské Tappary Tampere. Naopak kvůli zranění nebude v přípravě na mistrovství světa pokračovat útočník Lauri Pajuniemi z Malmö.

06:14 – Čtvrtou posilu z NHL hlásí Finsko. Suomi by měl na šampionátu v Praze a Ostravě reprezentovat Valtteri Puustinen, čtyřiadvacetiletý útočník, který si během aktuální sezony vybojoval pozici v organizaci Pittsburgh Penguins. Odchovanec Hameenlinny naskočil do 26 zápasů slavné soutěže, v nichž zaznamenal 16 kanadských bodů (6+10). Trenér finského nároďáku Jukka Jalonen nakonec nemůže počítat se zraněným útočníkem Matiasem Maccellim, jenž měl být největší hvězdou týmu – v Arizoně posbíral 57 bodů v 82 zápasech.

Pondělí 29. dubna

10:56 – Zájem o start na domácím šampionátu v českém dresu potvrdil v pondělí novinářům v Praze obránce Jan Rutta. V této sezoně zvládl třiatřicetiletý hráč za San Jose v základní části 69 zápasů s bilancí 19 bodů (5+14). V kariéře už startoval na dvou mistrovstvích světa.

Neděle 28. dubna

09:39 – Kouč švédského národního týmu Sam Hallam bude mít na letošní mistrovství světa k dispozici slušný kádr, počet hráčů z NHL, kteří se mu hlásí do služby, stoupnul už na 14. Účast nově přislíbili brankář Samuel Ersson z Philadelphie a útočníci Isac Lundeström z Anaheimu a Fabian Zetterlund ze San Jose. Více informací v článku.

Sobota 27. dubna

18:53 – Nejproduktivnější hráč Detroitu v této sezoně Lucas Raymond dorazí podruhé v řadě na světový šampionát. Autor 31 branek a 42 nahrávek v dresu Red Wings posílí Švédsko i přesto, že mu právě skončil tříletý nováčkovský kontrakt a bude vyjednávat o novém.

Pátek 26. dubna

16:48 – Němci již dříve potvrdili pár slušných jmen z NHL, k nim se přidá také vítěz Stanley Cupu z roku 2022 útočník Nico Sturm ze San Jose. Rodák z Augsburgu v této sezoně vstřelil pět branek v 63 zápasech. Nejistý je příjezd Moritze Seidera z Detroitu, kterému skončila nováčkovská smlouva a čekají ho debaty o nové.

Čtvrtek 25. dubna

20:37 – Reprezentaci Kanady povede na šampionátu André Tourigny. Trenéra Arizony, která byla před pár dny prodána a přesunuta do Utahu, jmenovala do funkce organizace Hockey Canada. Jeho asistenty budou Dean Evason, Jay Woodcroft a Steve Ott.

19:24 – Deset posil má pro šampionát jistých trenér Švédska Sam Hallam. Mezi nimi je i pětice hráčů Minnesoty: Kromě Joela Erikssona Eka i další útočník Marcus Johansson, obránce Jonas Brodin a brankář Filip Gustavsson, další gólman Jesper Wallstedt dostal v brankovišti Wild šanci ve třech zápasech a převážně chytal na farmě v Iowě v AHL. Více informací najdete v článku.

10:57 – Reprezentaci Kanady by měl na blížícím se světovém šampionátu posílit také Colton Parayko, obránce St. Louis Blues, který má za sebou devátou sezonu v NHL. Javorové listy by mohl podle zpráv ze zámoří doplnit také další bek Damon Severson z Columbusu.

Středa 24. dubna

20:15 – Reprezentace USA zveřejnila oficiální seznam prvních jmen pro mistrovství světa v Praze a Ostravě. Mezi 15 hokejisty nechybí ani velké hvězdy v čele s Dylanem Larkinem, Trevorem Zegrasem, Johnny Gaudreauem, Colem Caufieldem, Sethem Jonesem či Zachem Werenskim. Prozatím jediným brankářem výběru Spojených států amerických je Alex Lyon z Detroitu.

15:54 – Další výraznou posilou Finska po Mikaelu Granlundovi ze San Jose se stal obránce Olli Määttä z Detroitu. Zatímco útočník San Jose Granlund se k týmu připojí v posledním týdnu před šampionátem, Määttä se představí už příští týden na Českých hrách v Brně, kde bude mít kouč Jukka Jalonen k dispozici už i forvarda Jesseho Puljujärviho z Pittsburghu.

12:55 – Američané mají k dispozici i trojici hráčů Ottawy. Svou účast na MS oznámili Brady Tkachuk, Jake Sanderson a Shane Pinto. Ten tak bude jednou z nejodpočatějších posil z NHL, neboť rovnou polovinu základní části byl v trestu za porušení pravidel ligy o sázení.

12:48 – Kanonýr Dominik Kubalík pojede zapomenout na nepovedenou sezonu v dresu Ottawy v NHL (74 zápasů, 15 bodů) na šampionát do rodné země. O tom, že účast nejlepšího střelce a člena All stars týmu loňského MS v sestavě Česka je jistou věcí, informuje novinář Steve Warne, jenž má v prestižním magazínu The Hockey News na starost zpravodajství z týmu Senators.

Před Kubalíkem takto média referovala o brankáři Petru Mrázkovi z Chicaga a útočnících New Jersey Ondřeji Palátovi a Tomáši Noskovi. Vedení reprezentace zatím ani jedno jméno jako stoprocentní nepotvrdilo.

11:56 – Výběr USA posílí další obránce z NHL. Svého zástupce na mistrovství světa v Praze a Ostravě bude mít Chicago Blackhawks, jehož barvy bude reprezentovat dvaadvacetiletý Alex Vlasic. Pro české fanoušky sice nejde o velké jméno, takřka dvoumetrový hokejista však patřil v základní části mezi nejlepší defenzivní beky slavné soutěže.

11:34 – Velmi zajímavou posilu na blížící se šampionát hlásí Lotyšsko. S jeho reprezentací trénuje brankář Columbusu Elvis Merzlikins, jenž odchytal v zámořské NHL v aktuální sezoně 41 zápasů.

Úterý 23. dubna

17:10 – Timo Meier, který se po přestupu ze San Jose do New Jersey trochu trápil a nenaplnil předsezonní očekávání, Švýcarsku na světovém šampionátu nepomůže. Stopku mu vystavilo zranění ramene.

11:45 – Slovenskou hokejovou reprezentaci na mistrovství světa v Praze a Ostravě oficiálně posílí prvních pět hráčů ze zámořské NHL. Příští týden se do přípravy národního týmu zapojí obránce Šimon Nemec a kvarteto útočníků Juraj Slafkovský, Tomáš Tatar, Martin Pospíšil a Pavol Regenda, přičemž posledně jmenovaní odehráli většinu ročníku na farmě v AHL. Změny v týmu v úterý potvrdil Slovenský svaz ledního hokeje (SZĽH). Více informací najdete v článku.

Pondělí 22. dubna

21:01 – Generální manažer Seattlu Ron Francis potvrdil, že kromě již dříve avizovaných Jareda McCanna a Tomáše Tatara se na blížící se turnaj vydají i další hráči týmu Kraken. Německo bude reprezentovat brankář Philipp Grubauer, Francii veterán Pierre-Edouard Bellemare, Švédsko útočník Andre Burakovsky a Kanadu dvojice Brandon Tanev a Jamie Oleksiak.

19:26 – Zdá se, že pořádně silný tým budou mít také Švýcaři. Z New Jersey dorazí jednička draftu z roku 2017 a kapitán klubu Nico Hischier, spolehlivý zadák Jonas Siegenthaler a brankář Akira Schmid. Účast potvrdil také osvědčený Philipp Kurashev, jeden z mála světlých bodů Chicaga v této sezoně.

19:09 – Hvězdný švédský obránce Erik Karlsson už si odpočinul a rozhodl se prodloužit si sezonu. Na turnaj do Česka se tedy obránce Pittsburghu podívá a na mistrovství světa si zahraje po dlouhých dvanácti letech. Doplní ho Victor Olofsson z Buffala a Joel Eriksson Ek z Minnesoty.

17:20 – Radim Rulík má k dispozici dalšího hráče ze zámoří. K českému reprezentačnímu výběru se nově připojil Jakub Vrána, který letos nastoupil do 42 utkání AHL v nichž zaznamenal 36 bodů (16+20). Dalších 21 (2+4) startů posbíral i v NHL, kde hrál za St. Louis. Česko reprezentoval na třech mistrovství světa. Tak vypadá aktuální česká soupiska pro MS.

14:40 – Slovenský tým posílí útočník Pavol Regenda z farmy Anaheimu. Dvojnásobný účastník mistrovství světa v ročníku 2023/24 za San Diego Gulls vstřelil 19 branek a na 15 nahrál. Řeší se také možná účast Tomáše Tatara ze Seattlu. "Vždy se o mistrovství vyjadřoval pozitivně. Počítáme tedy s tím, že přijede," uvedl pro Šport.sk asistent trenéra Peter Frühauf.

Sobota 20. dubna

21:20 – Kouč Radim Rulík oznámil řadu změn v českém týmu. V přípravě na MS nepokračují obránci Daniel Gazda (Brno) s Jakubem Sirotou (Olomouc) a útočníci Jiří Černoch (Karlovy Vary) a Adam Kubík (České Budějovice). Tým naopak doplní beci Michal Kempný s Jakubem Krejčíkem ze Sparty a David Špaček z týmu Iowa Wild v AHL a útočníci Ondřej Kaše z Litvínova, Filip Chlapík s Pavlem Kousalem ze Sparty a Matyáš Kantner z finské KalPy.

18:48 – Do Česka se podívá další zvučné jméno ze zámoří. Finsko na světovém šampionátu v Praze a Ostravě posílí Mikael Granlund, který v NHL obléká dres San Jose. Dvaatřicetiletý útočník se proslavil právě na MS ještě jako nadějný mladík, když dal gól lakrosovým způsobem. Dorazí rovněž Jesse Puljujärvi z Pittsburgh Penguins.

18:22 – Na světový šampionát do Prahy a Ostravy by mohla dorazit i poslední jednička draftu NHL. Podle informací ze zámoří se Connor Bedard vyslovil, že Kanadě v Česku pomůže.

11:46 – Němečtí fanoušci se mohou těšit na účast útočníka Sabres Johna-Jasona Peterky, naopak jedna z tamních největších hvězd NHL Tim Stützle se na MS neukáže. Dvaadvacetiletého forvarda Ottawy trápilo většinu sezony rameno, s výhledem na další ročník proto upřednostní léčbu a rekonvalescenci.

11:33 – Kanadská soupiska se rozrostla o další potvrzená jména. Na šampionátu v "pražské" skupině A se představí trojice zástupců Buffala – útočník Dylan Cozens a obránci Bowen Byram a Owen Power.

10:55 – Další novinky z kanadského tábora. Zatímco Nick Suzuki a Travis Konecny se rozhodli letos na MS nestartovat, Javorové listy mohou počítat s Dawsonem Mercerem a Jaredem McCannem. A co Sidney Crosby? Jeho Pittsburgh už má po sezoně a hvězdný Kanaďan údajně nabídku přijet do Prahy zvažuje. Legendární centr se v kanadském dresu ukázal naposledy v roce 2016, když s kapitánským céčkem dovedl své krajany k prvenství na Světovém poháru.

10:22 – I se svou největší hvězdou dorazí na šampionát do Česka reprezentace Norska. Severský tým by měl na MS v Praze a Ostravě posílit útočník Minnesoty Mats Zuccarello, jenž kroutí ve slavné NHL už 14. sezonu. "Pokud se dostanu do týmu," odpověděl s úsměvem dlouholetý forvard NY Rangers na otázku, zda si zahraje za národní tým na mistrovství světa.

Pátek 19. dubna

21:57 – Reprezentaci Spojených států bude na šampionátu koučovat John Hynes, trenéra Minnesoty Wild jmenovala do funkce organizace USA Hockey. Devětačtyřicetiletý Hynes už americké hokejisty vedl v letech 2016 a 2019. Nyní má za sebou první sezonu na lavičce Wild, s nimiž nepostoupil do play off.

21:08 – Na soupisce Slovenska bude figurovat Martin Pospíšil z Calgary. Někdejší hráč Košic odehrál ve své premiérové sezoně v NHL 63 zápasů a zaznamenal 24 bodů (8+16). Se 107 trestnými minutami byl devátým nejtrestanějším hráčem ligy. Útočník Flames, kteří se nekvalifikoval do bojů o Stanley Cup, v minulosti reprezentoval Slovensko na MS do 18 a 20 let.

19:15 – Rick Nash, který si na MS odbude premiéru v roli generálního manažera Kanady, bude moci sbírat zkušenosti od GM Pittsburghu Kyla Dubase, jehož účast na turnaji coby asistenta byla nyní potvrzena. Nejen v zámoří se spekuluje, že díky přítomnosti Dubase se zvyšuje šance, že se šampionátu účastní i hvězdný útočník Penguins Sidney Crosby.

Čtvrtek 18. dubna

14:30 – Na velice zajímavé jméno se zřejmě mohou těšit fanoušci Švédska. Erik Karlsson, který se s Pittsburghem do play off neprobojoval, naznačil, že účast na světovém šampionátu by ho minout neměla. "Dám si pár plzeňských piv a několik dní si odpočinu. Uvidíme, jak se budu cítit, ale na MS se těším," uvedl trojnásobný držitel Norris Trophy.

Středa 17. dubna

20:25 – Švédská hvězda Buffala obránce Rasmus Dahlin si prodlouží hokejovou sezonu, jednička draftu z roku 2018 už má za sebou účast na jednom MS a jednou si za Švédsko zahrál na olympiádě. V tomto ročníku vstřelil 20 gólů, to je jeho maximum v NHL.

20:17 – Reprezentační výběr Radima Rulíka by měl posílit bývalý útočník Pardubic Tomáš Nosek, který aktuálně obléká barvy New Jersey. Český forvard by se měl na MS představit poprvé, za Devils ve 36 zápasech vstřelil dvě branky a u dalších čtyř asistoval. Zájem přijet má i jeho slavnější krajan Ondřej Palát. Ze stejného týmu by měl posílit tým USA hvězdný mladík Luke Hughes, ve dvaceti letech nejproduktivnější bek mužstva.

17:11 – Oporou Kanady na šampionátu by mohl být kapitán Montrealu Nick Suzuki. Vedení mužstva o autora 33 branek ze sezony 2023/24 velmi stojí, ale třináctka draftu z roku 2017 zatím o své účasti jen uvažuje.

16:31 – Podle reportérky Amandy Stein, která se stará o tým New Jersey Devils, se chystá Slovensko posílit nadějný obránce Šimon Nemec. Dvojka draftu z roku 2022 v sezoně odehrála prvních 60 zápasů v NHL, a to s bilancí 19 bodů (3+16).

16:00 – Dánové se na světovém šampionátu budou muset obejít bez zkušeného útočníka Nicklase Jensena, který informoval reprezentačního trenéra Mikaela Gatha, že tentokrát hrát nebude. "Je zraněný a není k dispozici," uvedl dánský trenér. Jednatřicetiletý Jensen, který hraje za Rapperswil, za sebou má náročnou sezonu během níž se potýkal s řadou zranění. Pro Gatha je prioritou, aby byl bývalý hráč Vancouveru či NY Rangers k dispozici pro olympijskou kvalifikaci, jež se odehraje v srpnu.

Úterý 16. dubna

19:40 – Z boje o nominaci na květnové mistrovství světa v hokeji v Praze a Ostravě vypadl útočník Jan Kovář. Kouč Radim Rulík oznámil zkušenému centrovi a kapitánovi švýcarského Zugu, který se během kariéry představil na sedmi šampionátech a dvou olympiádách, že s ním pro turnaj nepočítá. Rulík to v úterý uvedl v rozhovoru s novináři na startu další fáze přípravného kempu v Českých Budějovicích. Více informací v článku.

Pátek 12. dubna

13:25 – Výkonný výbor SZĽH rozhodl o tom, že Slovensko na MS nebudou reprezentovat hráči působící v KHL. "Členové VV konstatovali, že každý hokejista, který vlastní slovenský pas a má požadovanou výkonnost, má právo reprezentovat Slovensko na mezinárodních akcích. Avšak vzhledem k tomu, že současní slovenští reprezentanti působící v KHL z různých důvodů – ať už zdravotních, osobních, rodinných nebo jiných, nejsou před vrcholem sezony k dispozici pro potřeby národního týmu, pro Výkonný výbor SZĽH a slovenskou reprezentaci je toto téma pro mistrovství světa 2024 uzavřena," stojí v prohlášení na webu.

09:40 – Dalším velmi zajímavým jménem, které by se s velkou pravděpodobností mohlo objevit na MS v Praze v kádru USA, je Johnny Gaudreau, jenž v NHL hájí barvy Columbusu. Pro nejproduktivnějšího hráče Blue Jackets v této sezoně by to mohlo být už jeho páté MS v kariéře. Spolu s ním by se na světový šampionát vydat i Tage Thompson z Buffala, jenž sice nenavázal na loňskou životní sezonu, nicméně na své konto už si připsal solidních 56 bodů (29+27).

Čtvrtek 11. dubna

14:43 – Ozývat se začali i samotní hráči NHL. Zájem o účast na svém čtvrtém seniorském šampionátu projevil americký obránce Chicaga Seth Jones, jenž podle zámořských médií prohlásil, že pojede on i jeho spoluhráč z první obrany Blackhawks Alex Vlasic. V sestavě Američanů by se dál měli objevit zadák Zach Werenski z Columbusu, útočníci Brady Tkachuk z Ottawy, Trevor Zegras z Anaheimu, Cole Caufield z Montrealu či Luke Kunin ze San Jose.

12:57 – Obhájce titulu a vítěz minulého vrcholného turnaje v Praze 2015 z Kanady by měl přijet v čele s loňskou jedničkou draftu NHL Connorem Bedardem. Dalším jménem, jež se v tamních sdělovacích prostředcích skloňuje jako téměř jisté, je gólman Jordan Binnington ze St. Louis..

V případě neúčasti Pittsburghu v play off se pak má za hotovou věc, že výběr země javorového listu povede Sidney Crosby, který před devíti lety v Praze vstoupil do Triple Gold Clubu. Tedy do vybrané společnosti hráčů, kteří během kariéry dobyli olympijské hry, Stanley Cup i mistrovství světa.

11:17 – Slovensku se na šampionátu rýsuje silná sestava v čele s předloňskou jedničkou draftu NHL Jurajem Slafkovským. Ten stejně jako další útočníci Tomáš Tatar ze Seattlu, Martin Pospíšil z Calgary a obránce Šimon Nemec z New Jersey nepostoupí do play off. Slafkovský už dřív svou účast přislíbil. "Samozřejmě přijedu, pokud budu zdravý a pokud vedení rozhodne, že bude dobré, abych na šampionátu byl. Budu víc než rád, když budu moci hrát za národní tým," prohlásil.

Výrazné postavy jsou k dispozici i z Evropy. Kouč Craig Ramsay může od přespříštího týdne počítat s dvojicí ze švédského Leksandu, které už skončila sezona, Peter Cehlárik a Marek Hrivík. V aktuální nominaci je nyní například už bývalý plzeňský gólman Samuel Hlavaj, jenž v minulých dnech podepsal smlouvu s Minnesotou.