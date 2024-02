Livesport Daily #202: Přijmout roli asistenta u nároďáku? To bylo bleskové rozhodnutí, říká Plekanec

Trvalo to na podzim jen pár dní. Pár dní od okamžiku, kdy hokejista Tomáš Plekanec (41) kvůli zranění definitivně ukončil aktivní hráčskou kariéru do chvíle, než načal tu novou – trenérskou a stal se asistentem kouče národního mužstva Radima Rulíka. Jak se s novou pozicí sžívá a co říká na výkony svých ještě nedávných spoluhráčů v Kladně? I o tom si dnes budeme v podcastu Livesport Daily povídat s hokejistou, který má na svém kontě také přes tisíc zápasů v NHL.

"Když mi Radim Rulík zavolal, tak to pro mě bylo prakticky bez přemýšlení," vzpomíná Plekanec na okamžik, kdy po konci kariéry dostal nabídku stát se asistentem u reprezentace. "Domluvili jsme se víceméně během hodiny," dodává dlouholetá opora Montrealu. "Dlouho jsem měl v hlavě, že by mě někdy bavilo trénování, tíhnul jsem k tomu. Tak nějak to ke mně samo a hned přišlo, takže jsem byl rád," prohlásil.

Plekanec ukončil kariéru v rozjeté sezoně jako hráč Kladna. Od té se jeho bývalým spoluhráčům vůbec nedaří a prakticky už jen čekají na to, až pro ně začne baráž o udržení v Tipsport extralize. "Nesleduje se mi to lehce, bohužel, co k tomu říct. Je to velká škoda, Kladno má potenciál, aby se mu dařilo líp. Nejsou tam samozřejmě velké finance, to určitě ne, ale s tou historií a tradicí je opravdu smutné, že to je tam, kde to je. Snad se to co nejdřív otočí," přeje si Plekanec.

"Pro hráče je aktuálně asi těžší hledat motivaci, protože ty zápasy, které se teď hrají, pro ně nejsou moc důležité. Samozřejmě, každý chce zvládnout utkání dobře a odehrát ho na sto procent. Ale v podvědomí každý má, že to stejně nic neřeší a baráž je za dlouho. Bohužel, taková je situace a hráči s tím musí bojovat," myslí si Plekanec.

Dál jsme v úterní epizodě Livesport Daily řešili:

Jak Plekanec s hráči národního týmu pracuje na buly.

Jestli by nechtěl vstoupit do hokejového Kladna majetkově.

Zda by Montreal někdy mohl vyřadit jeho číslo.

