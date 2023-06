Mozík se po osmi letech vrací do extraligy, nově bude oblékat dres Sparty

ČTK

Hokejisty pražské Sparty posílil obránce Vojtěch Mozík (30), který naposledy působil ve švédském Rögle. Odchovanec Mladé Boleslavi, který hrál také za Plzeň, se do extraligy vrací po osmi letech. Se Spartou uzavřel dvouletou smlouvu. Je čtvrtou posilou klubu po kanadském zadákovi Aaronu Irvingovi z Davosu a útočnících Ondřeji Najmanovi z Mladé Boleslavi a Filipu Chlapíkovi z Ambri-Piotty.

"Vojta Mozík je velice kvalitní bek, hrál spoustu let v prestižních evropských soutěžích, to hovoří za vše. Ještě více zpevní naši defenzivu," řekl klubovému webu šéf sportovního úseku Sparty Tomáš Divíšek. "Je to už druhý pravák, kterého do defenzivy přivádíme. Vojta má zkušenosti z reprezentace, má spoustu zkušeností, vyhrál extraligu i Ligu mistrů. Věřím, že bude přínosem," doplnil sportovní manažer Jaroslav Hlinka.

Mozík si v uplynulé sezoně připsal ve švédské lize v 58 zápasech včetně play off 14 bodů za tři branky a 11 asistencí. Dalších devět utkání sehrál v Lize mistrů a zaznamenal dvě asistence. V šesti duelech nastoupil také za českou reprezentaci a nebodoval.

Velkou roli hrála rodina

"Vím, že na Spartu chodí hodně fanoušků. Přes deset tisíc lidí už je fakt hodně. Doufám, že se nám bude dařit a pobavíme je dobrým hokejem," řekl Mozík, který v roce 2015 odešel z Plzně do New Jersey. V NHL nastoupil v sedmi utkáních, jinak převážně působil dvě sezony v nižší AHL v Albany. Potom hrál v Podolsku v KHL, ve švédském Färjestadu, opět v KHL v Kunlunu a Vladivostoku. Do Rögle přišel loni v únoru.

Rodák z Prahy má v metropoli zázemí. "Mám tady rodinu, takže to hrálo velkou roli," uvedl Mozík. "Hodně jsme se nacestovali. Z tohoto hlediska to pro nás bude velká pozitivní změna, na kterou se hodně těším."

S extraligou se loučil titulem s Plzní a rád by získal další se Spartou. "To by určitě bylo krásné. Uděláme všechno pro to, aby se to povedlo. Kvalitních týmů je v extralize spousta a bude to velice těžké. Na Spartě je ale kádr vždy kvalitní a budeme útočit na nejvyšší cíle," prohlásil Mozík, který má v extralize na kontě 197 utkání a 56 bodů za 22 branek a 34 asistencí.

Vítěz Ligy mistrů

Loni vyhrál s Rögle Ligu mistrů. "Bylo to zvláštní. Přišel jsem až na poslední zápas. Snažil jsem se hlavně nic klukům nepokazit, nakonec to dopadlo dobře. Měl jsem v tomhle ohledu trochu štěstí. Moc jsem si to užil," řekl účastník posledních dvou olympijských her.

V klubu naopak nebude pokračovat švédský bek Stefan Warg, který přišel na konci ledna z finského celku KooKoo Kuovola a sehrál za Spartu jen pět utkání.