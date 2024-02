Neměli jsme v sezoně vyložené výpadky. Všichni šlapali, jak měli, pochválil spoluhráče Hyka

Pardubičtí hokejisté opět po roce ovládli základní část Tipsport extraligy, již dvě kola před koncem dlouhodobé fáze soutěže si zajistili Pohár Jaroslava Pouzara. Definitivní pojistku přinesla výhra nad Karlovými Vary (6:2) v úterním 50. kole. Útočník Dynama Tomáš Hyka (30), jenž vstřelil Energii dva góly, ocenil v rozhovoru s novináři konstantní výkonnost celého mužstva.

"Dnes to vyšlo na mě, že jsem dal dva góly. Ale říkám stále, že je jedno, kde je dává. Hlavně, že se vyhrává, a už několik zápasů je obraz naší hry skvělý. Celá sezona rozhodně nebyla jednoduchá, se vším, co se dělo," řekl po utkání Hyka s tím, že není snadné si udržet stabilní výkonnost bez větších výkyvů.

Za vítězstvím v základní části směřovalo Dynamo výkony po celou sezonu. Z 50 extraligových utkání jen v pěti případech nedosáhlo na body. "Obhajoba není jednoduchá, je to skvělý pocit. Neměli jsme v sezoně vyložené výpadky. Všichni šlapali, jak měli. Gólmani nás drželi, góly jsme dávali, fungovaly nám přesilovky i hra v oslabení. Je to vše propojené. Jsem jen rád, že v takovém týmu mohu být," prohlásil třicetiletý útočník.

Pardubický tým má na kontě 117 bodů a ve zbývajících zápasech může ještě překonat rekord Liberce, který v sezoně 2015/16 nastřádal ještě o bod více.

"Jde spíše o to, že chceme dál vyhrávat. Když se jde do play off s tím, že jste vyhráli poslední zápasy v základní části, tak je to rozhodně lepší. Připravíme se na play off, které nebude rozhodně jednoduché. Chceme do něj vstoupit v nejlepší formě, k čemuž potřebujeme vyladit nějaké detaily. Myslím, že se nám to postupně daří," uvedl Hyka.

Pardubice mají v čele tabulky již nedostižný náskok. Livesport

Vítězství v základní části těší i trenéra Pardubic Marka Zadinu. "K Poháru Jaroslava Pouzara máme velký respekt. Jsme rádi, že jsme obhájili prvenství z minulé sezony. Nadstavbou je to, že v play off můžete začínat každou sérii na domácím ledě, ale to je teď ještě daleko. Musíme dohrát základní část a připravit se na velký boj," poznamenal Zadina.

Jeho tým vyhrál v extralize sedmý zápas v řadě. "Soupeře jsme přehrávali bruslením, dělali jsme dobré věci, které tým dobře nasává a plní to, co má. Chceme hrát rychlý hokej v tempu, abychom byli agresivní. Celý tým maká a jde si za jedním cílem, kluci jsou dobře nastavení. A je jedno, zda jde o první, nebo čtvrtou formaci. Vyzdvihl bych opravdu celý tým," dodal Zadina.