Týden v extralize: Pardubický rekord a vyřazený Lakatoš. Počkej až přijde Kassian, varují sudí

Základní část hokejové extraligy pomalu finišuje. Do jejího konce zbývají tři kola, v nichž se bude rozhodovat hlavně o čtvrtém místě zaručujícím přímý postup do play off. O vítězi je téměř jasno již od neděle. Pardubice překonaly klubový rekord v počtu získaných bodů a od Poháru Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části je dělí jediný bod. Úplně hotovo už je na druhém konci tabulky, kde opět skončí Kladno. Rytíři sice v neděli překvapivě porazili Třinec, cenný skalp však po předchozí prohře s Mladou Boleslaví nic neřešil. Co se děje s kapitánem třineckého rivala z Vítkovic a kdo se bojí Zacka Kassiana (33)? I to se dozvíte v pravidelné hokejové rubrice Livesport Zpráv.

Klubový rekord na východě Čech

Pardubice před sezonou udržely kompletní kádr a od začátku ročníku patří mezi hlavní adepty na extraligový titul. V základní části východočeský celek své ambice potvrzuje. Tři kola před koncem obhájil Pohár Jaroslava Pouzara pro vítěze dlouhodobé fáze soutěže a se 114 body překonal klubový rekord v počtu bodů ze sezony 2002/2003.

Ve hře navíc stále zůstává absolutní extraligové maximum, které v ročníku 2015/2016 stanovili liberečtí Bílí Tygři. Pardubicím k vyrovnání rekordu stačí získat čtyři body ve třech zápasech. To v aktuálním rozpoložení Dynama vypadá jako pouhá formalita.

"Těší mě, že jsem součástí týmu, který dokázal ten rekord překonat. Když se podívám na ty týmy, které tu historicky byly, je to pro mě ještě cennější. Jednou na to určitě budu vzpomínat," řekl po zápase v Mladé Boleslavi útočník Pardubic Patrik Poulíček.

Ten proti Bruslařům bodově nahradil Lukáše Sedláka, jenž vyšel naprázdno poprvé od 10. prosince. Nejdelší bodová série jednoho hráče od sezony 2018/2019 skončila na 15 zápasech. Absolutní rekord Vladimíra Růžičky staršího byl pro pardubického kapitána daleko. Legenda pražské Slavie v ročníku 1995/1996 bodovala 30krát v řadě.

Co je s Lakatošem?

Do sezony vstoupil jako kapitán a byl jednou z hlavních tváří ambiciózního týmu. Těsně před koncem základní části vysedává na tribuně a kouká na to, jak jeho spoluhráči našli ztracenou formu z minulé sezony. Dominik Lakatoš v kádru Vítkovic chyběl již čtyřikrát za sebou a jeho pozice je nejistá. Zvlášť při pohledu na poslední výsledky. Vítkovice bez Lakatoše získaly 11 z 12 možných bodů a v tabulce se vyhouply na deváté místo.

Proč nejproduktivnější hráč týmu najednou vypadl ze sestavy? "Důvody, proč nehraje, jsou výkonnostní. Od jeho vyřazení jsme dvakrát vyhráli, takže se nevešel do sestavy ani tentokrát," prozradil na tiskové konferenci po pátečním zápase s Plzní trenér Pavel Trnka.

Kouč ostravského týmu navíc potvrdil, že Lakatoš trénuje sám. "Není to obvyklé, ale máme po sobě více zápasů, takže tréninky jsou krátké a intenzivní. Potřebujeme proto pracovat s týmem, který hraje," vysvětlil někdejší obránce, který nasbíral přes 400 startů v NHL.

Klub kolem celé situace mlčí a fanoušci jsou celkem logicky nespokojení. Nedostatečná komunikace celku nahrává různým spekulacím. Podle některých z nich mělo jít o neshody v kabině. Proti tomu se ale důrazně ohradil trenér Trnka. "To můžu stoprocentně dementovat, nic takového se nestalo," uvedl.

Až přijde Kassian…

Ač se nejedná o situaci z minulého týdne, místo v našem souhrnu si jistě zaslouží. Olomouc na domácím ledě trápila Spartu poctivým defenzivním hokejem a drobnými provokacemi. V polovině zápasu si Jan Švrček neodpustil postrčení Pavla Kousala v přerušené hře a jeho zákrok neunikl sudímu Janu Hribikovi.

Sudí olomouckého beka nepotrestal, ale vytáhl nečekaný trumf. "Nech těch věcí po odpískání. Přijede ten Kassian a co mu uděláš?" ptal se rozhodčí 37letého beka. Ten se nenechal zastrašit a kontroval suverénně. "To bych se s ním asi musel poprat," řekl.

Na střet dvou tvrďáků nakonec nedošlo, což ocenili hlavně rozhodčí. Dlouho vyrovnaný duel pak rozhodla poslední desetiminutovka. V té Sparta dala dva góly a Hanáky nakonec porazila 4:2.

Hráči týdne

Lukáš Klimeš (Vítkovice)

Nečekaného lídra mají extraligové brankářské statistiky. Klimeš má druhou nejlepší úspěšnost zákroků, za průměrnou vítkovickou obranou pátý nejnižší průměr gólů na zápas a v kolonce čistých kont u jeho jména svítí šestka. Nikdo v extralize jich nemá víc.

Hned dvě nuly Klimeš nasbíral v uplynulém týdnu. Proti Kometě zlikvidoval 31 střel a pomohl k výhře 4:0. Plzni nedovolil jediný gól z 29 pokusů a dovedl ostravský celek k fotbalovému vítězství 1:0. Jeho neprůstřelnost ukončil až v neděli po 137 minutách čistého času liberecký Michal Bulíř.

"Je to samozřejmě skvělé, teď mě to nějakým způsobem trefuje. Je to ale práce celého týmu a hlavně práce v defenzivě. Teď to prostě šlape, všichni se obětovali pro tým a díky tomu sbíráme body," řekl 29letý gólman po zápase s Plzní.

Zdá se, že formu načasoval ideálně před play off, do kterého Vítkovice už jistojistě vstoupí v předkole. Stále ho mají šanci odstartovat v domácím prostředí. Na osmý Hradec totiž ztrácí jen dva body.

"Podle mě to vůbec není téma. My jsme teď měli svých starostí dost a jdeme zápas od zápasu. Vím, že je to klišé, ale my se díváme jenom na další zápasy," krotil přehnané ambice Klimeš.

Michal Řepík (Sparta)

Sparta v uplynulém týdnu odehrála jediný zápas, ten ale Pražanům vyšel náramně. V Litvínově svěřenci Pavla Grosse nasázeli nejvíc gólů v dosavadním průběhu sezony a vyhráli 8:3. Výrazný podíl na vítězství měl kapitán Řepík, jenž se pod vysoké vítězství podepsal gólem a dvěma nahrávkami.

Přesnými pasy Řepík vymyslel dvě branky pro Vladimíra Sobotku. Sám se prosadil v 54. minutě, kdy zvýšil už na 6:2 pro Pražany. Zkušený útočník poprvé v sezoně bodoval třikrát v jednom zápase a potvrdil svou pozici třetího nejproduktivnějšího hráče Sparty v aktuálním ročníku.

Třemi body přispěl k postupu Sparty do hokejové Ligy mistrů, kam se kvalifikují první dva týmy základní části a vítěz play off. Pražané si na evropské scéně zahrají po dvou letech. Tehdy ale skončili až na posledním, čtvrtém místě v základní skupiny.

Jakub Flek (Brno)

Brněnský rychlík nezpomaluje ve sbírání bodů ani v únoru. Po skvělém lednu, v němž se vyhoupl do elitní desítky ligového bodování, svou pozici mezi tuzemskou elitou potvrdil. Ve třech zápasech uplynulého týdne dal Flek tři branky a se 44 body je sedmým nejproduktivnějším hokejistou soutěže.

Po nevydařeném zápase ve Vítkovicích, kde byl na ledě u dvou inkasovaných branek, se Flek vykoupil v Olomouci. Na Hané nejprve otevřel skóre a v závěrečných nájezdech proměnil oba své pokusy a zařídil Kometě bod navíc.

V nedělním zápase s Plzní se bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2022 prosadil dokonce dvakrát a řídil výhru 5:1. Kometa díky ní odskočila konkurentům v boji o čtvrté místo na rozdíl tří bodů a přiblížila se přímému postupu do čtvrtfinále.