Nestrašil po výhře v Pardubicích: Neměli jsme čas soupeře studovat. Uklidnil nás první gól

Jen tři dny po postupu do finále přes Spartu vstoupili hokejisté Třince do boje o titul a hned na úvod dokázali v hale Pardubic zvítězit. Útočník Andrej Nestrašil (33) v rozhovoru s novináři přiznal, že po náročné semifinálové sérii vyjel poprvé na led až v úterý při předzápasovém rozbruslení. Zda ale měli Oceláři díky rozehranosti výhodu oproti Dynamu, které do finále postoupilo již před jedenácti dny, to nechtěl hodnotit.

"To je dvousečné. Kdybychom prohráli, tak si asi budeme říkat, že oni byli odpočatí a my unavení. Určitě jsme chtěli začít aktivně a trošku jsme doufali, že si budou myslet, že jsme unavení, a postavíme to veprostřed. Nevím, jestli jsme je zaskočili... Ale dali jsme první gól, který nás trošku uklidnil, a od toho jsme se odrazili," řekl Nestrašil po třinecké výhře 2:1.

Oceláři postoupili přes čtvrtfinále i semifinále po maximálním počtu sedmi odehraných zápasů, proti Spartě v klíčovém duelu vstřelili vítězný gól až ve čtvrtém prodloužení.

"V sobotu to bylo naprosto neuvěřitelné. Když jsme dali gól v prodloužení, energii jsme měli tak na dvě vteřiny slavení a to bylo celé. Další dva dny byly o tom co nejvíce spát, dobře se najíst," popsal Nestrašil následný program.

Po cestě z Prahy domů proto prý hráči ani neslavili. "My byli rádi, že jsme rádi. Jen jsme doplňovali tekutiny. Já osobně jen ležel a ani nedokázal spát. Bylo to tak vypjaté a já byl tak vyčerpaný, že jsem šel spát až doma," řekl s úsměvem.

V neděli měli Slezané volno, v pondělí se vlakem přesunuli do Pardubic. "Jsme na konci sezony, zbývá maximálně šest zápasů a s tím v hlavě celou sezonu pracujeme. Spoustu věcí si odříkáte kvůli těmhle situacím, aby když nastanou, měli jste to v hlavě srovnané a dokázali tyhle zápasy ustát," uvedl třiatřicetiletý útočník.

S ohledem na minimum času mezi zápasy se Třinec na Pardubice podle Nestrašila ani nijak speciálně nepřipravoval. "Soustředili jsme se hodně na to, co my chceme dělat. Že bychom byli něčím zaskočení? On nebyl moc čas soupeře studovat na videu. Před čtvrtfinále máte deset dní, každý den se díváte na video a něco studujete. Teď to byla strašná rychlovka. Já byl na ledě v prodloužení a pak až dnes ráno tady na rozbruslení," řekl. Co od Dynama čekat, to věděl z předchozích vzájemných zápasů v sezoně.

Třinec útočí na pátý titul v řadě a vstoupil do série, která pokračuje druhým zápasem ve středu, vítězně. Nestrašil ale nepropadal euforii. "Bylo to fajn, ale my si říkáme, že slavíme do půlnoci a druhý den jdeme pracovat. Nic není u konce. Jsme rádi, že jsme urvali jeden zápas, ale pořád to nic neznamená. Teď se budeme soustředit na to, abychom ve středu hráli ještě líp než dnes," dodal Nestrašil.

