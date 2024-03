Nestrašil před play off: Favority jsou Pardubice a Sparta, ale všichni známe příběhy z NHL

V lepší pozici než před rokem půjdou do vyřazovacích bojů v hokejové extralize třinečtí Oceláři, kteří od roku 2019 nepustili na trůn nikoho jiného. Zkušený útočník Andrej Nestrašil (33) si v rozhovoru s novináři po posledním vystoupení v základní části pochvaloval, že mužstvo má díky přímému postupu do čtvrtfinále čas dobít energii a připravit se na vrchol sezony. Za hlavní aspiranty na titul považuje Pardubice a Spartu, týmy, které skončily v dlouhodobé fázi před Třincem, ale ví, že role favorita nikomu nic negarantuje.

"Pardubice i Sparta mají hrozně široké kádry, jsou tam super hráči. Směrem k play off jsou asi favorité. Pardubice udělaly spoustu bodů, u Sparty to bylo podobné. Nijak o tom nepřemýšlím, jestli mi to vyhovuje, nebo ne, že jsou favorité jinde. Beru to tak, jak to je. Všichni známe příběhy z NHL, kdy se tým dostane do play off z posledního postupového místa a může vyhrát," řekl Nestrašil.

Pardubičtí i Pražané měli zálusk na zlato již loni. Pravě Třinec jejich sny rozprášil – Spartu vyřadil ve čtvrtfinále, Dynamu pak vystavili svěřenci kouče Zdeňka Motáka stopku v semifinále. Když pak ve finále udolali i Hradec Králové, mohli Třinečtí slavit čtvrtý titul za čtyři dohrané sezony po sobě.

"V play off je to všechno otevřené. Záležet bude na tom, kdo na koho narazí, jak budeme zdraví a jak nastavíme hlavy, abychom je měli v tom play off módu a hráli tak, jak hrát potřebujeme. Věřím, že když tak hrát budeme, můžeme být zase úspěšní," řekl třiatřicetiletý pražský rodák, jenž sám v NHL během kariéry hrával za Detroit a Carolinu.

Slezanům by podle jeho názoru mělo prospět, že oproti loňsku nemusí hned od středy podstupovat boje v předkole. Loni obsadili po základní části šesté místo, zatímco ve čtyřech předchozích sezonách skončili vždy druzí.

"Jsem za to určitě rád, stoprocentně. Pamatujeme si dobře, jak jsme loni v play off hráli dvaadvacet zápasů v asi třiapadesáti dnech. A to byl fakt masakr. Odpočinek je vždycky dobrý. První zápas čtvrtfinále je obvykle těžký tím, že jste dlouho nehráli, ale z dlouhodobého hlediska je odpočinek před play off lepší. I když je předkolo na tři vítězné zápasy, ty týmy jsou kvalitní. Ačkoliv to loni s Litvínovem bylo 3:0 na zápasy, mohlo to být úplně jinak. A i ty tři zápasy jsme pak na konci v nohách cítili," konstatoval Nestrašil.

Byl rád, že v posledních dvou kolech dlouhodobé fáze dali Třinečtí zlepšenými výkony zapomenout na nepovedené zápasy v Kladně a Českých Budějovicích, kde prohráli shodným výsledkem 2:5. "Po tom výbuchu na Kladně a v Budějovicích jsme se museli trošku srovnat, než půjdeme na play off. Jsme rádi, že jsme odehráli dva kvalitní zápasy se skvělými týmy z první čtyřky. Jen škoda, že proti Kometě jsme to neurvali," litoval Nestrašil porážky 2:3 v prodloužení.

Mrzelo ho i to, že jeho spoluhráči z útoku Martinu Růžičkovi těsně utekl titul nejproduktivnějšího hráče základní části. O jediný bod ho nakonec předčil útočník Tomáš Filippi z Liberce.

"Určitě jsme to měli v hlavě, ale nebyl to zase náš primární cíl. S Vožuchem (Danielem Voženílkem) jsme mu chtěli pomoct, aby na vrchol dosáhl znovu. Nepovedlo se to, ale stejně je neuvěřitelné, jak ve svých letech dokáže Martin hrát a bodovat. A ani lidé ho zpětně nebudou hodnotit podle toho, kolikrát vyhrál bodování, ale podle toho, jak byl úspěšný celý život," prohlásil Nestrašil.

"Všechny nás to bude mrzet, ale tak to je. Primární cíl týmu leží někde jinde. Předtím jsme měli šňůru nějakých 15 zápasů, kdy jsme dělali fakt strašně moc bodů, teď přišly tři, v nichž nám to tam tolik nepadalo. Prostě se to nepovedlo, ale takový je život," dodal Nestrašil.

Třinecká forma v posledních 20 zápasech. Livesport

Mnohem horší je pro mužstvo ztráta dlouhodobě zraněného zkušeného beka Jakuba Jeřábka, jenž v pátek při souboji s Pardubicemi utrpěl otevřenou zlomeninu holenní a lýtkové kosti.

"Je to hrozné. Já u toho byl už na ledě, byl jsem za Kebou i v nemocnici. Chtěl jsem vědět, jak je na tom a jak se cítí. On je naštěstí strašně pozitivní člověk, takže vypadal líp než kdokoliv jiný při takovém zranění. Hokej je v takové situaci naprosto druhotná věc a jde stranou. Bude nás strašně chybět, protože je to jeden z našich nejlepších obránců, ale hlavní je, aby se uzdravil. I tohle hokej přináší – možnost dostanou jiní hráči a musí se s tím poprat," uvedl Nestrašil.