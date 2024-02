Dvě třetiny to byl skvělý hokej. Viděli jsme, jak můžeme hrát, těšilo dvougólového Sedláka

Pardubický útočník Lukáš Sedlák (30) výrazně přispěl k vítězství Dynama nad Hradcem Králové. Ve čtvrtém východočeském derby sezony skóroval na začátku třetí třetiny a svým dalším gólem rozhodl v prodloužení o zisku bonusového bodu pro Pardubice. Za vítězství byl rád i proto, že si uvědomoval, že do zápasu se spoluhráči nevstoupil ideálně.

"První třetina nebyla úplně dobrá, ale pak jsme to zvedli a byli lepším týmem. Věřil jsem, že tam góly napadají, i kdyby to mělo trvat do poslední minuty. I díky tomu, jak jsme hráli ve druhé a třetí třetině, jsem věřil, že dokážeme vyrovnat. Je to pro nás super výhra, celý zápas jsme dotahovali," řekl Sedlák novinářům po utkání, které Dynamo vyhrálo 3:2 v prodloužení.

Pardubice poprvé skórovaly až na začátku třetí třetiny. Sedlák vyjel sám od mantinelu a vyrovnal na 1:1. "Byl jsem už celkem naštvaný, ani předchozí zápasy se mi nehrály moc dobře. Byl to takový správný impuls, v oslabení jsem měl docela dobrou šanci. Chtěl jsem samozřejmě pomoci týmu," uvedl pardubický kapitán.

Podruhé Dynamo vyrovnalo v 57. minutě zásluhou Richarda Pánika, třetí gólová radost následovala v prodloužení. "Jsem rád, že jsme dvě třetiny hráli skvělý hokej. To je ještě důležitější než výsledek na konci. Viděli jsme, jak můžeme hrát. A bylo super i ze střídačky to sledovat," prohlásil Sedlák.

Ve druhé minutě prodloužení těžil z přihrávky Tomáše Hyky. "Hyča mi to takhle dává už asi čtyři roky. Věděl jsem, že mi bude nahrávat. Krásně si počkal, aby netrefil hokejku soupeře a připravil mi to před prázdnou bránu. Byla to od něj skvělá práce," chválil Sedlák, jenž vstřelil v tomto ročníku extraligy dvaadvacet gólů.

Pardubičtí hokejisté už v sezoně získali 111 bodů, čímž vyrovnali klubový rekord. A stále mohou pomýšlet na rekord celé soutěže. Za maximem Liberce ze sezony 2015/16 nyní zaostávají o sedm bodů. A mají před sebou ještě čtyři zápasy. "Tohle je spíše pro fanoušky a pro média. Je hezké být součásti něčeho takového, ale neznamená to, že sezona bude nebo nebude úspěšná. Moc velkou váhu tomu nedávám, ale samozřejmě jsou takové věci vždy hezké," poznamenal Sedlák.

Vypjatá bitva s Hradcem už připomínala boje v play off. Utkání přineslo řadu strkanic a potyček. "Ani si nevybavuji, čím to vzniklo, občas se to stane. Může to být jeden zákrok, který to odšpuntuje. Pak se na to další věci nabalují," řekl.

Dynamo vyhrálo i čtvrté derby v sezoně. "Jsem rád, že jsme zvládli všechny čtyři zápasy. Hradec hraje celou sezonu rychlý hokej, takových soupeřů je v extralize více. Zase se z toho musíme poučit a podívat se, co my můžeme vylepšit," dodal Sedlák.