Klimeš vychytal druhou nulu za sebou, neprůstřelnost protáhl už na 128 minut

Druhou nulu za sebou vychytal v Tipsport extralize vítkovický brankář Lukáš Klimeš (28). Domácí gólman zneškodnil všech 29 střel Plzně a měl klíčový podíl na výhře 1:0, svou neprůstřelnost protáhl na 128 minut.

"Je to samozřejmě skvělé, teď mě to nějakým způsobem trefuje. Je to ale práce celého týmu a hlavně práce v defenzivě. Teď to prostě šlape, všichni se obětovali pro tým a díky tomu sbíráme body," řekl po utkání Klimeš.

K čistému kontu mu dnes dvakrát vydatně pomohlo i štěstí, když Adrián Holešinský a Jakub Lev rozezvučeli tyčky. Po Lvově ráně kotouč z brankové čáry třicet vteřin před koncem utkání vyhazoval Juraj Mikuš.

"Hned jsme to s klukama v kabině rozebírali. Trefilo mě to do vyrážečky a pak asi pět sekund nevím, co se dělo. Juraj Mikuš říkal, že to tam za mnou zachraňoval, ale to uvidím asi až na videu. Vůbec nevím, kde byl puk," uvedl Klimeš, který uhájil nulu pošesté v sezoně.

Vítkovice se po týden staré porážce 5:7 od Českých Budějovic na domácím ledě sebraly a následující tři utkání vyhrály, přičemž inkasovaly jen jednou v Olomouci.

"Po těch Budějovicích jsme nemluvili jen o defenzivě, mluvili jsme o všem možném. Hlavně o tom nastavení při vstupu do zápasu. Myslím, že to nebylo potřeba zmiňovat vícekrát. Jednou jsme si to vyříkali a od té doby se na to více soustředíme a asi to pomáhá," řekl Klimeš, který se v posledních týdnech vyprofiloval jako jasná jednička před Matějem Machovským.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

Za obětavost pochválil spoluhráče z pole. "Byla tam spousta zblokovaných střel od modré čáry a musím klukům poděkovat. Některé ty střely jsou dobře zacloněné a kdo ví, jak by dopadly, kdyby prolítly. Je to jedno s druhým. Kluci se obětují pro výsledek a za to jim patří díky."

Vítkovičtí se pomalu posouvají v tabulce nahoru a stále jsou ve hře o osmé místo a tím i start předkola play off na domácím ledě.

"Podle mě to vůbec není téma. My jsme teď měli svých starostí dost tady s těmi začátky, jdeme zápas od zápasu. Vím, že je to klišé, ale my se díváme jenom na ty další zápasy," dodal Klimeš.