Třinec mě absolutně nepřekvapil. Dostali jsme hloupé góly, litoval Radil po prvním finále

Hokejisté Pardubic nezvládli úvodní zápas finále play off extraligy a doma prohráli s Třincem 1:2. Podle útočníka Lukáše Radila (33), který měl na začátku třetí třetiny velkou šanci na vyrovnání v přesilové hře, musí Dynamo v dalších zápasech hrát důsledněji.

"Dostali jsme hloupé góly, Třinec si to pak umí dobře pohlídat. Šance jsme sice měli, ale musíme je proměňovat. Pak by zápas byl o něčem jiném," řekl Radil novinářům a poukázal na skutečnost, že Oceláři po brankách Patrika Hrehorčáka a Daniela Kurovského vedli 2:0.

Podle jednoho ze čtyř pamětníků poslední pardubické účasti ve finále v roce 2012 se Třinec držel očekávaného scénáře. "Třinec mě absolutně nepřekvapil. Hráli svůj hokej, který jim funguje. Takto hraje v play off pořád, dnes jim to vyšlo," uvedl Radil.

V úvodu třetí třetiny měl jednu z velkých šancí, ale brankáře Ondřeje Kacetla nepřekonal. "Měl jsem to trochu na delší hokejku. Snažil jsem se puk zvednout. Je jasné, že Káca má lauf, ale myslím, že tato šance byla hlavně o mně," litoval Radil, proti jehož zakončení se Kacetl stihl přesunout a vyrazit puk betonem.

Východočeši si dobře uvědomují, že pokud chtějí uspět, musejí ve druhém utkání najít další cesty k třinecké brance. "Chybí možná větší klid. Je začátek finále, není potřeba to lámat. Musíme si věřit a proměňovat šance, být ve všem důslednější," prohlásil Radil.

Duel číslo dvě se bude hrát ve středu. "Nemáme co ztratit. Hrajeme finále, tady už můžeme jen získat. Jdeme do toho znovu a budeme doufat, že se štěstí zase přikloní k nám. To se musí odrazit od našich bojovnějších výkonů. Jestli chceme pohár, tak musíme najít cestu, jak jejich hokej zlomit. Musíme ještě víc chtít," uvedl Radil.

