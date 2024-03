Sparta si na příští sezonu pojistila obránce Irvinga. Jsem nadšený, uvedl Kanaďan

Kanadský hokejový obránce Aaron Irving (28) bude i nadále působit v pražské Spartě, s kterou prodloužil smlouvu na nadcházející sezonu. Klub o tom informoval na svém webu. Rodák z Edmontonu přišel do Sparty loni po ročníku stráveném ve Finsku v SaiPě Lappeenranta a ve Švýcarsku v Davosu. Předtím v české extralize působil v letech 2020 až 2022 v Litvínově.

"Aaron výborně zapadl do týmu. Je to pracovitý a obětavý hráč. Charakterově se nám líbí a důležité je, že je pro něj na prvním místě tým. Doufáme, že se bude nadále chtít rozvíjet a pomáhat nám v našich cílech," řekl sportovní ředitel Sparty Tomáš Divíšek.

Irivng si v této sezoně připsal ve 49 zápasech 16 bodů za šest branek a 10 asistencí. Ve čtyřech duelech play off v úspěšné čtvrtfinálové sérii s Libercem vstřelil jeden gól. V extralize sehrál 160 utkání a nasbíral 60 bodů za 29 tref a 31 přihrávek.

"Jsem nadšený, že jsem mohl prodloužit spolupráci se Spartou. Nejen díky spoluhráčům, ale také všem lidem v klubu se tu s rodinou cítíme jako doma. Nemůžu se dočkat bojů o titul a zároveň následující sezony. Zároveň děkuji všem fanouškům za skvělou podporu," uvedl Irving.

V roce 2014 jej v 6. kole na 162. místě draftoval Nashville, ale do NHL se neprosadil. Objevil se na farmách v Milwaukee a Utice v AHL a v Kalamazoo v ECHL. V roce 2018 odešel do Evropy do norského Storhamaru, další sezonu hrál ve švédském Örebru a potom se přesunul do Litvínova.