Taháky finálové série: Otazníky kolem Růžičky, souboj brankářů a útok na vsetínskou dynastii

Třinec si postup do finále zajistil historickým obratem série proti Spartě, zdaleka ale nemá hotovo. Oceláři útočí na pátý titul v řadě, kterým by vyrovnali zdánlivě nedostižný počin Vsetína ze druhé poloviny devadesátých let. Proti však stojí silné Pardubice. Dynamo v základní části vytvořilo nový bodový rekord a v dosavadním průběhu play off prohrálo jediný zápas. Podobně suverénně si Východočeši počínali i v minulém roce, Třinec jim ale vystavil stopku v semifinále. Je jasné, že finálová série slibuje mnoho příběhů. Tady jsou ty nejzajímavější.

Třinecký útok na rekord

Po třech zápasech semifinálové série by si na ně vsadil málokdo. Oceláři ale opět dokázali, jak výjimečným týmem jsou. V play off je zkrátka nejde podcenit ani ve zdánlivě bezvýchodných situacích. V minulé sezoně si jako první tým v české extralize dokráčeli pro titul z předkola a nyní obratem z 0:3 přepsali historii podruhé.

Jedinečným obratem Třinec prodloužil svou šňůru ve vyřazovacích bojích na 15 vyhraných sérií a atakuje tak rekordní počin Vsetína z přelomu tisíciletí. Valaši tehdy nepoznali protivníka sedmnáctkrát za sebou a během neporazitelnosti zvedli nad hlavu pět titulů. Hokejisté zpod Javorového je nyní mohou dorovnat a korunovat tak skvělé tažení z posledních let.

Dynamo proti statistice

Pardubice se do finále prokousaly poprvé od titulové sezony 2011/2012. Od té doby v play off narazily na Třinec ve třech případech a ani jednou neuspěly. Ocelářům podlehly v semifinále 2014, ve čtvrtfinále 2018 a neuspěly ani v minulém roce, kdy v sedmém zápase prohrály 1:2. Prodloužení měl na hokejce Tomáš Hyka, v čase 59:57 ale neproměnil trestné střílení.

Dynamo vyhrálo základní část s rekordním ziskem 121 bodů, nejen v Pardubicích se ale několikrát přesvědčili o tom, že play off je úplně jiná soutěž. Vítěz základní části slavil titul naposledy v roce 2016, kdy Liberec ve finále porazil Spartu 4:2 na zápasy. Východočeši ovládli tabulku dlouhodobé soutěže třikrát v historii, na titul však následně nikdy nedosáhli. Letos by se svěřenci Marka Zadiny statistice rádi vzepřeli. Pomoc jim k tomu může právě know how trenéra, který v roli asistenta slavil ve Slezsku tři tituly.

Dá se Růžička dohromady?

Na tohle není zvyklý. Martin Růžička v play off tradičně patřil k třineckým tahounům. Střílel gól za gólem, připravoval šance pro spoluhráče a sbíral tituly. Ve sbírce jich má už šest. Jestli přidá sedmý, poprvé na něm nebude mít zásadní podíl. V dosavadním průběhu vyřazovacích bojů zaznamenal jedinou asistenci a na přesný zásah čeká už dlouhých 18 zápasů.

Nehledejte za tím náhlý pokles formy. Osmatřicetiletý borec podle informací, které prosákly z třinecké kabiny, hraje od začátku play off se zraněným ramenem. Do pátého zápasu série se Spartou byl schopný odehrát v průměru kolem 17 minut na zápas, ve třetím pražském utkání ale jeho rameno nevydrželo střet s Romanem Horákem a icetime se mu výrazně snížil.

Ve zbylých utkáních naskakoval v podstatě jen do přesilovek a ani jednou se nedostal nad devět minut. I proto poprvé od svého příchodu do Třince zažil sérii bez jediného kanadského bodu. Naposledy ve vyřazovacích bojích vyšel naprázdno ještě v dresu Znojma v sezoně 2007/2008.

Páník s Ciencialou proti svým

Ještě v lednu hrál Richard Pánik v Třinci a David Cienciala v Pardubicích. Před 38. kolem základní části si ale kluby produktivní křídla vyměnily a finálová série má díky zajímavému trejdu další tahák.

S novým týmem se po výměně lépe sžil Pánik, v play off se ale jeho bodový přínos výrazně zpomalil. Slovenský reprezentant v osmi zápasech vyřazovacích bojů vstřelil dvě branky, ke kterým přidal jedinou asistenci a zatím zaostává za očekáváním. To Cienciala se s příchodem bojů o titul rozjel. Po návratu do mateřského klubu ho trápilo zranění, na play off se ale dal do kupy a s bilancí 4+4 je druhým nejproduktivnějším hráčem Slezanů.

Celý příběh má ještě jednu linku. Třinečtí fanoušci totiž od začátku března nemohou Pánikovi přijít na jméno. Návrat slovenského forvarda do Werk areny poznamenala nešťastná kolize s Jakubem Jeřábkem, po níž lídrovi obrany Ocelářů předčasně skončila sezona.

Souboj brankářů

Ondřej Kacetl vstoupil do play off jako brankářská dvojka. Ve čtvrtfinále odchytal jediný duel a neodvrátil v něm prohru 0:3. Vítězně nevyšel ani z prvních dvou duelů v semifinále, při absenci zraněného Marka Mazance ale potvrdil, že na útočníky Sparty umí najít recept. Ve zbylých čtyřech zápasech inkasoval pouhých pět gólů a s úspěšností 96,5 % dotáhl Třinec do šestého finále v řadě. Jeho přínos nejlépe dokládá statistika chycených gólů nad očekávání. Podle modelu webu hokej.cz v průběhu série se Spartou inkasoval o sedm branek méně, než průměrně chytající gólman.

Jen o málo hůř si vede pardubický Roman Will. Ten dal zapomenout na nevýrazné výkony z loňských vyřazovacích bojů a od prvního duelu čtvrtfinále potvrdil, že může být klíčovým mužem pardubického tažení za vysněným titulem. Dominika Pavláta do branky pustil zatím pouze na 40 minut závěrečného zápasu série s Litvínovem a v obou klíčových brankářských statistikách drží vynikající čísla (93,21 procenta a 1,72 inkasovaných gólů na zápas).