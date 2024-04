Není důvod věšet hlavy, zkusíme to ukončit u nich, burcuje střelec Chlapík

Ani dvěma góly nezabránil útočník Filip Chlapík (26) porážce pražské Sparty v pátém utkání semifinále play off doma s Třincem 2:3. Pražané podobně jako v neděli na ledě Ocelářů, kde prohráli 1:4, nedokázali dovršit postup do finále.

"Věděli jsme, že to bude strašně těžká série. Podruhé za sebou nám utekla první třetina. Samozřejmě jsme to nezabalili, ale je to velká škoda. Ale nic se neděje, pořád vedeme 3:2. Ve čtvrtek jedeme k nim a budeme se snažit to ukončit tam," řekl Chlapík novinářům.

Chlapík podruhé dostal Spartu na kontakt v čase 57:15 střelou z pozice za levým kruhem a 110 sekund před koncem dostal puk za Ondřeje Kacetla i dorážející Michal Moravčík. Sudí Jan Hribik a Jiří Ondráček nejprve zkoumali na videu, jestli puk přešel brankovou čáru, a nejdříve potvrdili gól, ale následovala trenérská výzva Ocelářů a kvůli kontaktu Janiho Lajunena s třineckým gólmanem jej zrušili.

Střelci utkání. Livesport

"Škoda to je, ale my, co jsme byli na ledě, tak jsme věděli, že Jani do gólmana najel. Takže jsme věděli, že to gól nejspíš nebude. Teď se budeme snažit vyvarovat toho, aby nám zase utekla první třetina," prohlásil Chlapík.

Sparta měla stejně jako soupeř v utkání jedinou přesilovou hru. "Je jich málo. Když už ji dostaneme, tak by všichni chtěli, abychom ji využili. Třinec je top defenzivní tým. My se gól snažíme dát, ale je to těžké. I tak zůstáváme pozitivní. Podíváme se na to a budeme se to snažit vylepšit, aby to pozítří třeba dopadlo jinak," uvedl Chlapík.

Třinec nepouštěl Spartu do velkých šancí

Třinec dokázal v utkání zblokovat 26 střel Pražanů, a i proto je nepouštěl v utkání do velkých šancí. "Je frustrující každý zápas, když vedou a stoupnou si do středního pásma a jen blokují. Člověk by chtěl hrát víc hokej. Bohužel je to těžké a góly bohužel nepadly. Zase je to něco, z čeho se můžeme ponaučit," konstatoval Chlapík.

Sparta se těžklo dostává za obranu Ocelářů. "Je to náš plán to dostávat za ně. Oni to ale hrají opravdu dobře a ne vždy nám to vychází. Kdyby to bylo jednoduché, tak jsme vyhráli 4:0 na zápasy. Děláme, co je v našich silách. Někdy to vyjde, někdy ne. Když se to povede, tak víme, že šancí je víc a máme tlak, ale je to náročné," řekl Chlapík.

Po neproměněném druhém mečbolu zůstává pozitivně naladěný a nepanikaří. "V téhle fázi sezony je před zápasem trochu nervózní každý. Kdyby nám někdo před sérií řekl, že budeme vést 3:2, tak bychom to vzali. Není důvod věšet hlavy. Jedeme k nim a zkusíme to ukončit u nich. Ale už ty první zápasy mohly skončit jakkoliv. Pořád jsme pozitivní. Není důvod dělat nějakou paniku. Jsou všichni zkušení, pohráli jsme zápas, je to 3:2 a jedem dál," dodal Chlapík.

Utkání Třinec – Sparta (čtvrtek 18. dubna, 17:00)