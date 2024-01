Týden v extralize: Dva hattricky za zápas, gól při hře ve třech i McDavidův parťák na scéně

Extraliga pokračovala v nabitém tempu a hned středeční předehrávka nabídla zápas týdne. Přestřelka mezi Brnem a Pardubicemi přinesla 13 branek a dva hattricky. Dynamo pod Špilberkem přišlo o čtyřgólový náskok a z dobře rozehraného zápasu nakonec bralo pouze dva body za výhru 7:6 v prodloužení. Zaváhání Východočechů využila Sparta, jež navýšila svůj náskok v čele tabulky na dva body, oproti Pardubicím ale odehrála o dva zápasy více. Jaký sparťan rozhodl o výhře ve dvojnásobném oslabení a kdo sdílel pokoj s Connorem McDavidem? To se dozvíte v následujících řádcích pravidelné hokejové rubriky Livesport Zpráv.

Dva hattricky v jednom zápase

Bláznivý zápas viděli diváci ve středu v Brně. Kometa 11 minut před koncem základní hrací doby prohrávala 2:6, skvělou stíhací jízdou si ale zajistila prodloužení. V tom získaly bod navíc hosté z Pardubic, domácí hokejisty ale skvělý návrat do zápasu nakopnul do dalších duelů, ze kterých si odnesli plný počet šesti bodů.

"Když dáte Pardubicím pět gólů za jednu třetinu, musí to být pro každého psychická vzpruha," hlásil po zápase brněnský hrdina Daniel Gazda. Šestadvacetiletý obránce 52 sekund před třetí sirénou vyrovnal na 6:6 a zkompletoval svůj druhý hattrick v kariéře.

Zlínský rodák jako teprve třetí bek v extraligové historii odehrál druhý tříbrankový zápas a navázal na Jiřího Malinského a Davida Noska. Navíc se opět výrazně přiblížil extraligovému střeleckému rekordu, který od sezony 2019/20 drží exkladenský Brady Austin. Gazda ve 35 zápasech nasázel 14 branek a k překonání Austinova výkonu mu schází už jen čtyři zásahy.

Gazda si však uvědomuje, že ke smazání historického maxima vede ještě dlouhá cesta. "Góly dávám ve vlnách, v některých zápasech totiž nemám takový prostor. Třeba přesilovka je na mě kolikrát hraná jako jeden na jednoho, takže tam nemám skoro žádné místo. O to je těžší prosadit se. Snažím se s tím nějak popasovat," řekl nejlépe střílející obránce aktuální sezony.

Nejen on se ve středečním duelu blýskl hattrickem. Tři branky nasázel také pardubický Lukáš Sedlák a extraliga poprvé po osmi letech viděla třígólového střelce v obou týmech.

Přehled zápasu Kometa – Pardubice 6:7p

Gól v oslabení 3 na 5

Oslabení Spartě v dosavadním průběhu ročníku vychází nadmíru. V početních nevýhodách dali Pražané již devět branek a jsou v tomto ohledu nejlepší v extralize, trefa Romana Horáka ze zápasu s Libercem se ale vymyká. Centr druhé formace se totiž prosadil při hře ve třech.

Pod Ještědem běžela 45. minuta a domácí Bílí Tygři měli ideální příležitost, jak zlomit zápas na svou stranu. Po faulech Michala Vitoucha a Vladimíra Sobotky dostali více než minutu a půl dlouhou přesilovku pět na tři. Místo liberecké ofenzivní vozby však udeřila Sparta.

Horák na modré čáře využil chyby Tomáše Filippiho, pláchl liberecké pětici a bekhendovou kličkou poslal puk mezi betony gólmana Daniela Krále. "Věděl jsem dopředu, co chci udělat. V poslední době to dělám často i na tréninku a vychází mi to, takže jsem si právě na toto zakončení věřil," líčil bodový lídr pražského celku.

Dvaatřicetiletý účastník olympijských her v Pchjongčchangu se v dvojnásobném oslabení prosadil jako dvacátý hráč v extraligové historii. Jako teprve druhý ze střelců v něm však vstřelil vítěznou branku. Doposud jediným hokejistou, který při hře ve třech rozhodl o osudu utkání, byl před více než 25 lety Petr Čajánek.

"Je to trochu paradox, že rozhodující moment zápasu přišel v našem oslabení ve třech. Musím ale popravdě říct, že jsem byl rád, když jsem k brance vůbec dojel," prozradil Horák, jenž měl více než minutové střídání v nohách. Toho si všiml i trenér Pavel Gross. "Pěkná práce po asi 65 vteřinách pobytu na ledě," chválil ve formě hrajícího útočníka.

Přehled zápasu Liberec – Sparta 3:4

McDavidův parťák do Sparty

V extralize není moc hokejistů, kteří by se na ledě potkali s Connorem McDavidem. Ve čtvrtek se nepříliš početná skupina rozšířila o další jméno. Sparta oznámila příchod ofenzivního univerzála Stephena Harpera, jenž si s fenomenálním kanadským útočníkem zahrál v juniorské OHL.

"Connor je můj dobrý kamarád. V juniorce jsme spolu sdíleli pokoj, takže ho znám moc dobře. Je skvělý. Tohle léto jsem byl v Kanadě na kempu, kde jsme se poprvé po pár letech znovu potkali. Je super říct, že se kamarádíte s nejlepším hráčem světa," vyprávěl pro klubový web Sparty forvard, jenž do Prahy zamířil ze slovenské Nitry.

Ve slovenské extralize nasbíral 30 bodů a opustil ji jako čtvrtý nejproduktivnější hráč týmu. Na Spartě si vyzkouší třetí evropskou štaci, když kromě Nitry nastupoval také za německý Düsseldorf. V zámoří se dostal nejdál do AHL, kde v dresu Tucsonu a Chicaga Wolves odehrál dohromady 40 zápasů.

"Stephena jsme měli vytipovaného už delší dobu. Umí se dobře pohybovat v předbrankovém prostoru, je to velice kvalitní bruslař a dokáže být na ledě pro soupeře hodně nepříjemný. Podle mého názoru by to měl být vynikající hráč pro play off," řekl šéf sportovního úseku pražského klubu Tomáš Divíšek.

Osmadvacetiletému Kanaďanovi ale vstup do angažmá příliš nevyšel. V premiéře proti Liberci si zranil kotník a zařadil se na početnou sparťanskou marodku.

Hráči týdne

Jakub Flek (Brno)

To byla smršť. Brněnský tahoun ve třech zápasech uplynulého týdne nasbíral devět bodů za tři branky a šest asistencí a pomohl Kometě k sedmi bodům. Celek z jihomoravské metropole si díky nim upevnil osmé místo v extraligové tabulce.

4, 3, 2. Takovým způsobem Flek v uplynulém týdnu naporcoval svůj bodový koláč. Ve středu čtyřmi body pomohl ke smazání čtyřbrankového manka v duelu s Pardubicemi, v pátek gólem a dvěma nahrávkami sestřelil Olomouc a v neděli brankou a asistencí pomohl k těsné výhře nad Plzní.

Majitel bronzu z mistrovství světa 2022 si polepšil na 31 bodů a přiblížil se svému osobnímu maximu ze sezony 2019/20, v níž v základní části bodoval 38krát.

Lukáš Sedlák (Pardubice)

Také pardubický kapitán si o výběr mezi hráče týdne řekl ve středeční předehrávce 47. kola. Stejně jako Flek v zápase získal čtyři body, poměr gólů a nahrávek měl ale zrcadlově otočený. Zatímco brněnský forvard zakončil duel s bilancí 1+3, Sedlák se blýskl prvním extraligovým hattrickem a jednou asistencí.

"Já vždy říkám, že to je jedno, kdo ty góly dá. Jsem ale samozřejmě rád, protože jsme to i díky těmto brankám dotáhli do vítězného konce. Je ale třeba říct, že se to ke mně dvakrát dobře odrazilo, hrálo tam roli i štěstí," uvedl po zápase v Brně Sedlák.

Útočník, který ještě v minulé sezoně nastupoval v NHL za Philadelphii a Colorado, prožívá vydařený vstup do kalendářního roku 2024. V pěti zápasech nasázel sedm branek a s 16 zásahy se mezi ligovými kanonýry posunul na čtvrté místo. Na vedoucího Jakuba Rychlovského z Liberce už ztrácí pouze dvě přesné trefy.

Pardubický tahoun, jemuž v klubovém bodování patří druhá příčka, nepřikládá svému střeleckému prozření výraznější váhu. "V dlouhodobé části sezony je to s góly a body vždy nahoru, dolu. Záleží na štěstí, na odrazech… Nyní to tam padá mně, ale za týden to může být někdo úplně jiný," řekl Sedlák.

V nabitém programu Pardubice už ve středu narazí na vedoucí Spartu. V přímém souboji o první místo se Sedlákovy branky mohou Dynamu hodit.

Lukáš Klimeš (Vítkovice)

Vítkovice žijí semifinálovým dvojzápasem v Lize mistrů, mezi prvním a druhým duelem ale stihly dva zápasy i na domácí scéně. S Plzní prohrály 1:2, ale Liberec v generálce na odvetu proti Skelleftee porazily 2:0 a lví podíl na tom měl brankář Klimeš, jenž vychytal druhou nulu v sezoně.

"Je to úžasné. Znovu musím říct, klobouk dolů před kluky, bylo tam nespočet zblokovaných střel a hlavně v tom závěru. Za to jim patří velký díky. Někdy si to tak sedne a člověk má i štěstí. S Libercem jsem letos chytal potřetí a vždycky jsem se cítil dobře," prohlásil devětadvacetiletý gólman.

Klimešovi se povedl již duel v Plzni, kde zlikvidoval 24 pokusů a svou úspěšnost dostal přes 92 procent. Proti Liberci svůj výkon ještě vystupňoval. Za svá záda nepustil jediný z 32 puků a byl hlavním strůjcem vítkovické výhry. V součtu zápasů uplynulého týdne dostal svou úspěšnost nad 96,5 procenta a posunul se do čela brankářských statistik před plzeňského Dominika Pavláta.