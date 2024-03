Týden v extralize: Dynamo proti tradici, liberecká dominance a premiérový hattrick

Základní část extraligy je minulostí a play off za rohem. V posledním týdnu dlouhodobého měření si Pardubice pojistily obhajobu poháru Jaroslava Pouzara a navíc překonaly bodové maximum historie české nejvyšší hokejové soutěže. Liberec sice nevybojoval přímý postup do čtvrtfinále, jeho hráči však ovládli individuální statistiky – pod Ještěd putuje jak cena pro nejproduktivnějšího hráče, tak koruna pro krále střelců. Kdy naposledy liberecký hokejista ovládl bodování a o kolik bodů Pardubice vylepšily stávající rekord? Nejen o tom je nejnovější Týden v extralize.

Rekordní Dynamo

V úterý si Pardubice pojistily obhajobu Poháru Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části a ve zbývajících kolech již hrály jen o to, jestli překonají liberecký bodový rekord ze sezony 2015/2016. V pátek na ledě Třince Dynamo stáhlo tříbrankové manko a za prohru 3:4 po samostatných nájezdech získalo bod, díky kterému se Liberci vyrovnalo. V neděli pak Východočeši svůj útok na zápis do ligové historie uzavřeli. Před domácími fanoušky porazili České Budějovice 7:2 a jako první extraligový tým nasbírali 121 bodů.

Pardubická bilance v aktuálním ročníku je téměř neuvěřitelná. Z 52 zápasů jich svěřenci Marka Zadiny vyhráli 41 a bez bodu odešli pouze v pěti případech. Jako pátý výběr v historii navíc v základní části nasázeli přes 200 branek. Doposud se to povedlo jen Spartě, která magickou metu překonala v sezonách 1996/1997, 2013/2014, 2015/2016 a 2020/2021.

I díky skvělé produktivitě Pardubice zůstávají jediným týmem, který nad hlavu zvedl Pohár Jaroslava Pouzara. Trofej pojmenovaná po prvním českém hráči v NHL před minulou sezonou nahradila Prezidentský pohár a Dynamo ji získalo podruhé za sebou.

"Poháry se počítají. Měli jsme (v loňském roce) výstavu ke sto letům klubu, při níž bylo s odstupem času vidět, jak je každý pohár, každý úspěch diskutován. Mluví se o něm, píše. Vyhrát dvakrát za sebou základní část je taky kus historie a znamená to, že umíte vyhrávat," řekl majitel Dynama Petr Dědek.

Úspěch v základní části ocenil i kapitán Dynama Lukáš Sedlák. "Dlouhodobá část vždy ukáže vyrovnanost výkonů. A taky, že každý zápas je důležitý. Musíte ho odehrát na sto procent, na konci to může být o pár bodů. Jsme rádi, že jsme to jako tým zvládli."

Právě Sedlák před startem play off ukázal zdravé sebevědomí a vzepřel se tradici, podle níž se na trofej pro vítěze základní části nesahá. "Jsem toho názoru, že když člověk něco vyhraje, tak to s pokorou přijme a náležitě to oslaví. My nechceme dělat velké oslavy, ale trofej si zasloužíme. Vyhráli jsme základní část, což je podle mě v hokeji celkem podceňované," uvedl nejlepší střelec Východočechů.

Liberecká dominance

Pardubice dominovaly týmovým statistikám, Liberec zase těm individuálním. Produktivitu poprvé v kariéře ovládl Tomáš Filippi a nejlepším střelcem se rovněž premiérově stal Jakub Rychlovský.

Filippi ovládl extraligového bodování jako druhý hráč klubové historii. Jednatřicetiletý útočník zpečetil svůj primát v posledním kole, kdy třemi nahrávkami režíroval výhru 6:3 nad Plzní. V konečném zúčtování porazil druhého Martina Růžičku o jediný bod a o navázal na Petra Nedvěda, který byl doposud jediným Bílým Tygrem, jemuž se podařilo ovládnout ligovou produktivitu.

"Bodově to pro mě byla nejlepší sezona v kariéře. Nikdy jsem jich nenasbíral tolik. To, že jsem měl tu čest prohánět se na čele bodování s Martinem Růžičkou, je pro mě ohromné," uvedl po rozhodujícím 52. zápase v sezoně Filippi.

Také Rychlovský o první individuální trofej bojoval do posledního kola. V něm se jednou brankou podílel na vítězství Bílých Tygrů v Plzni a právě o ní nechal za sebou Filippiho a pardubického Sedláka. Mladý liberecký křídelník nasázel 26 gólů a stal se teprve čtvrtým hokejistou, který trofej pro nejlepšího střelce získal ještě před 23. narozeninami. Navázal tak na Jana Hlaváče, Petra Sýkoru a Dominika Kubalíka.

"Během zápasu jsme to vůbec nesledovali. Trenéři a lidé z marketingu řekli, že Tomáš vyhrál bodování a já střelce, takže nám kluci poděkovali. Tím to pro nás v tuhle chvíli končí a soustředíme se na středu, kdy pro nás odstartuje předkolo," řekl dvaadvacetiletý křídelník, který v aktuální sezoně nakoukl i do reprezentace.

Tajenka v souboji o TOP 4

Lákadlem posledních extraligových kol byl souboj o přímý postup do play off. O čtvrté místo do posledního kola bojovaly tři týmy. Nakonec se radovala brněnská Kometa, která se předkolu vyhnula díky výhře v posledním kole 3:2 v prodloužení nad Třincem.

"Myslím, že jako každý tým jsme si během sezony prožili vzestupy i pády. Ale určitě jsme ukázali charakter. I po těch nepodařených částech sezony jsme se dokázali semknout a vybojovat to místo v nejlepší čtyřce. A když se vidíte v té top čtyřce, může podle mě určitě panovat spokojenost," řekl útočník Komety Kristián Pospíšil.

Brněnský celek vůbec nezvládl vstup do sezony a po třech prohrách v úvodních třech kolech jako první tým v sezoně vyměnil trenéra. Patrika Martince nahradil Jaroslav Modrý a tým se pod jeho vedením výsledkově zvedl. Důležité období v boji o elitní čtyřku modro-bílí nastartovali v polovině ledna. Z 19 zápasů prohráli jen pětkrát a posunuli se před Litvínov, České Budějovice i Liberec.

"Od začátku ledna jsme měli takové malé play off. Chtěli jsme ukázat identitu našeho týmu. Věřím, že jsme dokázali, že na to máme. Budeme připravení," líčil po rozhodujícím zápase v Třinci spokojený Pospíšil.

Hráči týdne

Jakub Rychlovský (Liberec)

Skvělou základní část má za sebou liberecký mladík Jakub Rychlovský. Dvaadvacetiletý útočník pečetil životní ročník pěti góly v posledních třech zápasech a došel si pro korunu krále střelců. Ani jeho výborné výkony ale Liberci nestačily na lepší než sedmé místo.

Liberec měl po celou dobu základní část dvě tváře: skvělou ofenzivu brzdila podprůměrná defenziva. Ukázalo se to i v posledním kole v Plzni, kde Severočeši vedli již 6:0, v závěrečnou třetinu ale vypustili a inkasovali tři branky. "Byl to obrázek naší celosezónní hry. Třetí třetina nám ty nešvary zase ukázala a srazila nás, trochu ku prospěchu, na zem," zlobil se Rychlovský, jenž o dva zápasy dříve hattrickem sestřelil Olomouc.

Rychlovský utvořil nadmíru produktivní trojici s Tomášem Filippi a Martinem Faško-Rudášem. Dohromady nasbírali 132 bodů a táhli Bílé Tygry. "Moje góly jsou zásluhou celé lajny. Hráli jsme spolu de facto všechna utkání. Je to takové klišé, když se říká, že nikdo sám nic nevyhraje. Já ale můžu jedině potvrdit, že tomu tak prostě je. Našli jsme mezi sebou výbornou chemii a až na pár duelů jsme jinak podávali adekvátní výkony tomu, abychom tým táhli," pochvaloval si chemii v prvním útoku Severočechů.

Hráči týmu zpod Ještědu poprvé v historii vyhráli bodování i cenu pro nejlepšího střelce, tým však i přesto je čeká nevyzpytatelné předkolo. "Klukům (Rychlovskému a Filippimu) jsme fandili. Mají za sebou výbornou sezonu a takové ocenění si zaslouží. Já bych ale byl radši, kdybychom místo toho udělali postup do čtyřky. Když to nevyšlo, tak tohle je pěkná náplast," líčil trenér Liberce Filip Pešán.

Daniel Kružík (Karlovy Vary)

Až do neděle dal v 70 extraligových zápasech osm branek. V závěrečném kole základní části ale karlovarský útočník střelecky explodoval a premiérovým hattrickem sestřelil Kladno, klub, kde hokejově vyrůstal a poprvé nakouknul do extraligové kabiny.

"Hattrick bych si užil kdekoliv. Ale samozřejmě, tady je to o to speciálnější a jsem za to hrozně rád," řekl Kružík.

Sedmadvacetiletý útočník na kladenském ledě ukázal, že si v zakončení věří. I když tomu čísla mnohdy nenasvědčují. Střela zápěstím nad rameno brankáře, přesilovková rána příklepem a mazácky proměněný samostatný únik. Za takové vysvědčení by se nemuseli stydět ani vyhlášení extraligoví kanonýři.

Útočník, který velkou část úvodu sezony strávil v prvoligovém Sokolově, se od prosince zabydlel v sestavě Energie a už vyhlíží předkolo play off. "Je dobře, že do něho vstoupíme s dvěma výhrami v zádech. Začínáme sice venku, ale půjdeme do toho naplno a zkusíme ty zápasy urvat," řekl Kružík pro klubový web.

Jan Mandát (Pardubice)

Pardubice před startem play off vyhrály osm z devíti zápasů a týmová pohoda se přenesla i do výborných individuálních výkonů. Dynamo v celém průběhu základní části dávalo spoustu branek a produktivitu dokázalo rozdělit mezi všechny čtyři útoky. V uplynulém týdnu bodově vystřelil čtvrtý útok ve složení Jan Mandát, Patrik Poulíček, Tomáš Vondráček.

Nejproduktivnějším hráčem úderné čtvrté formace byl v uplynulém týdnu Mandát, který ve třech zápasech zaznamenal pět bodů za dvě branky a tři nahrávky. Odchovanec jihlavského hokeje bodoval v posledních čtyřech zápasech a základní část zakončil s 20 body za 11 branek a devět asistencí.