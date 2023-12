Týden v extralize: Muellerův odchod zadními vrátky, konec dlouhé série i Gazdova střelecká show

Extraligou v uplynulém týdnu zatřásl nečekaný konec jednoho z nejproduktivnějších hokejistů uplynulých sezon. Spojení Petera Muellera (35) s Vítkovicemi vyprchalo stejně rychle a překvapivě, jako minulý rok v létě začalo, a americký střelec si od středy hledá nové angažmá. Ostravané už bez zarostlého ofenzivního tahouna v neděli ukončili sedmizápasové čekání na vítězství a posunuli se na 12. příčku tabulky. Týden bez prohry za sebou mají Pardubice nebo Kometa, v jejímž dresu řádil Daniel Gazda (26). Kolik gólů schází produktivnímu bekovi k překonání střeleckého rekordu a jak daleko byli od zápisu do historických tabulek hokejisté Třince se dozvíte v pravidelné hokejové rubrice Livesport Zpráv.

Muellerovo vale

Peter Mueller po roce opět pořádně rozvířil extraligové vody. Zkušený Američan, který v minulé sezoně pomohl Vítkovicím k druhému místu v základní části a postupu do semifinále, s klubem na vlastní žádost rozvázal smlouvu. Pětatřicetiletý americký vlasáč v Ostravě vydržel jen něco málo přes rok.

Muellerovo rozhodnutí přišlo znenadání. "Peter nám v kabině oznámil, že ve Vítkovicích už pokračovat nechce a že chce být vyměněný někam jinam. Šokovalo nás to, ale pokud to takto cítí, je to jeho volba," řekl k překvapivému konci vítkovický kapitán Dominik Lakatoš.

Ostravskému celku zatím sezona vůbec nevychází a slabší období na startu ročníku postihlo také Muellera. Forvard se zkušenostmi z NHL v sedmnácti zápasech aktuálního ročníku zaznamenal 13 bodů za šest branek a sedm asistencí.

Mueller v extralize působí od podzimu 2018, kdy přišel z rakouského Salcburku. Livesport

Zatímco ve čtyřech sezonách v dresu brněnské Komety v základní části vždy překonal hranici jednoho bodu na zápas, ve Vítkovicích se mu to nepovedlo v minulé sezoně ani letos. Jeho frustrace tak mohla pramenit z nepřesvědčivých výkonů.

"Peter se vyjádřil v tom smyslu, že není spokojený se svým působením u nás ve Vítkovicích a není spokojený ani s životem v Ostravě v posledním období. Zmínil tedy, že chce z týmu odejít," vysvětlil sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček.

Ostravský celek v tíživé situaci přišel o jednoho z předpokládaných ofenzivních tahounů. Kapitán Lakatoš i sportovní ředitel Šimíček ale zdůraznili, že držet v týmu nespokojeného hráče není v boji důležité extraligové body řešení.

"My jsme teď v takové situaci, že musíme mít v kabině hráče, kteří chtějí bojovat za Vítkovice a chtějí společně táhnout za jeden provaz a na ledě nechat maximum, abychom se konečně zvedli. Pokud tady někdo nechce být a nechce týmově pracovat, tak tady prostě nemá místo," uvedl Lakatoš.

Kam povedou další kroky amerického kanonýra zatím není jisté. Ve hře tak zůstává i varianta, že v extralize už nenastoupí. Pokud by opravdu zvolil zahraniční angažmá opustil bi českou nejvyšší soutěž se skvostnou bilancí 278 bodů v 259 zápasech.

Nešetrný Ščotka

Adam Jiříček je podle zámořských expertů největší českou nadějí pro nadcházející draft NHL. Vstup do dospělého hokeje ovšem talentovanému bekovi příliš nevychází. V 19 extraligových zápasech zaznamenal jedinou asistenci a v nejbližší době své statistiky nevylepší.

Ve středečním duelu na ledě Komety sedmnáctiletého obránce nešetrně sestřelil Jan Ščotka a plzeňský mladík skončil s otřesem mozku v nemocnici. "Nevím, jaký k tomu měl Ščotka důvod. Hokej je tvrdá hra, ale musí tam být respekt," zlobil se po zápase trenér Západočechů Petr Kořínek.

Ščotka si Jiříčka vyhlédl šest minut před koncem zápasu za stavu 3:1 pro Kometu. Mladý obránce po vyhraném vhazování ve středním pásmu vyrazil směrem k brněnské brance, místo aby převzal nahrávku ale narazil do "stromu", který mu vystavil zkušenější kolega. "Takové věci by se v hokeji neměly dít. Doufám, že se k tomu disciplinární komise vrátí," řekl Kořínek.

Disciplinárka plzeňského trenéra vyslyšela a bronzovému medailistovi z MS 2022 udělila čtyřzápasový trest. Jak dlouho bude chybět Jiříček zatím není jisté.

Neúspěšný útok na rekord

Po výhrách nad Českými Budějovicemi a Kladnem hokejisté Třince natáhli svou bodovou sérii na šestnáct zápasů a přiblížil se druhé nejdelší šňůře v extraligové historii. Historické tabulky se však nakonec nepřepisovaly. Oceláři v domácím prostředí podlehli východočeskému celku 1:5 a naprázdno vyšli poprvé od 1. října.

O tom, že Třinec se na druhém místě dlouhodobých statistik nevyrovná Vsetínu, Zlínu a Spartě, rozhodlo Dynamo drtivým nástupem. Ve 24. minutě Tomáš Zohorna zvýšil již na 4:0 a ještě před polovinou základní hrací doby pečetil pardubickou výhru.

"Už poslední zápasy z naší strany nebyly ideální a dnes to jen vyvrcholilo. Zajíci se ale počítají až po honu, byl to normální zápas uprostřed sezony," nelámal si hlavu s vysokou prohrou třinecký útočník Daniel Voženílek.

Slezský celek nadále drží absolutní extraligový rekord. V ročníku 2020/21 Oceláři pod vedením Václava Varadi neprohráli dvacetkrát za sebou. Varaďa, jenž aktuálně působí na pardubické lavičce, tak symbolicky uchránil historický počin, na němž měl nemalou zásluhu.

Hráči týdne

Daniel Gazda (Brno)

Ač je povoláním obránce, v extralize prohání elitní kanonýry. Brněnský Daniel Gazda ve dvou zápasech uplynulého týdne vstřelil čtyři branky a s 11 přesnými zásahy se v pořadí střelců dělí o páté místo. Ještě před polovinou sezony navíc stihl vyrovnat svůj osobní střelecký rekord z ročníku 2021/22.

"Těší mě, že jsem ten rekord vyrovnal. Na ten ze Zlína nemám příliš dobré vzpomínky, protože jsme nakonec spadli. I proto jsem rád hlavně za výhry. Kabina žije a je tam pozitivní atmosféra. To je daleko lepší, než kdybych dával góly a prohrávali jsme, což se dělo před dvěma roky," líčil Gazda.

V úterý odchovanec zlínského hokeje dvěma trefami sestřelil Plzeň a v neděli se dvakrát prosadil i při debaklu Liberce. Ofenzivní obránce měl v týdnu výrazný podíl na brněnské stoprocentní bodové bilanci a jako první zadák Komety od ročníku 2016/17 překonal v sezoně hranici deseti branek.

Šestadvacetiletý hokejista má navíc našlápnuto k tomu stát se obráncem s nejvíce zásahy v extraligové sezoně. Dosavadní rekordman Brady Austin v ročníku 2019/20 nastřílel v kladenském dresu 18 branek v 52 zápasech. Kdyby brněnský bek udržel své aktuální tempo, zakončil by základní část s 24 trefami.

"Ke gólům se neupínám. Jsem samozřejmě rád za každou trefu, ale není to pro mě priorita. Góly navíc vůbec nemusí odpovídat předvedeným výkonům. Někdy se dostáváte do šancí a třikrát minete prázdnou branku, pak vám tam zase padne nahození od modré čáry. Záleží na spoustě faktorů," uvedl obránce se sedmi reprezentačními starty v rozhovoru pro klubový web.

Jakub Navrátil (Olomouc)

Dvě výhry ze tří zápasů vybojovali v uplynulém týdnu hokejisté Olomouce. Výrazný podíl na výsledkovém průlomu Mory měl útočník Jakub Navrátil, jenž se blýskl dvěma góly a třemi nahrávkami. Čtyřiadvacetiletý forvard si vylepšil sezonní bilanci na 17 bodů a je druhým nejproduktivnějším hráčem Hanáků.

V úterý počtvrté v kariéře vstřelil dvě branky v jednom zápase, ani jeho příspěvek však k vítězství na ledě Hradce nepomohl. Olomouc i přes brzké vedení padla 3:5. "První desetiminutovku jsme měli dobrou, vedli jsme 2:0. Pak jsme si asi mysleli, že to půjde samo. Dostali jsme gól na 2:1 a trošku jsme přestali hrát. Zbytek zápasu patřil Hradci," řekl Navrátil.

Při páteční výhře 3:2 nad Libercem se hbitý útočník neprosadil, vše si ale vynahradil v neděli, kdy třemi nahrávkami režíroval vítězství 4:2 nad Mladou Boleslaví. Člen prvního olomouckého útoku vykouzlil všechny asistence během osmi minut ve druhé třetině.

Blíží se druhý reprezentační sraz v sezoně a ve formě hrající olomoucký tahoun by mohl být jedním z překvapivých jmen na soupisce týmu Radima Rulíka. "Vůbec na to nemyslím. Soustředím se na výkony v Olomouci. Když přijde nějaká pozvánka, budu za ni rád, ale jak říkám, nemyslím na to," uvedl pro klubový web útočník se třemi starty za národní tým.

Martin Dočekal (Vítkovice)

Nečekané jméno v našem seznamu. Vítkovice po překotném konci Petera Muellera a sedmi prohrách v řadě hledaly rychlou výpomoc a ukázaly na nejproduktivnějšího hráče druhé nejvyšší soutěže Martina Dočekala. Nedělní duel proti Litvínovu ukázal, že lépe zvolit nemohly.

Dočekal, jenž v dresu Třebíče nasbíral 34 bodů ve 27 zápasech, do extraligy vlétl ve velkém stylu. Dvacet minut se zahříval, ve druhém dějství ale připravil pro Robertse Bukartse branku na 2:0 a v závěrečné třetině gólem a asistencí přispěl k vysoké výhře Ostravanů 6:2.

Vítkovický trenér Pavel Trnka využil Dočekalova dobrého rozpoložení z Chance ligy. Nebál se ho využít v přesilových hrách a dvaatřicetiletý útočník se mu za důvěru odvděčil dvěma přesilovkovými body. "Jsem rád, že jsme si v početních výhodách pomohli. Dali jsme v nich čtyři góly, sedlo nám to a napadalo tam," líčil spokojeně forvard, jenž by ve Vítkovicích měl formou střídavých startů působit minimálně do konce roku.