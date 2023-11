Týden v extralize: Plekanec ve zlatém, dva hattricky, vymyšlený faul i konec černé série

Po první reprezentační pauze v sezoně se hokej vrátil na extraligové stadiony. Vedoucí Pardubice si i přes nedělní zaváhání s Libercem udržely sedmibodový náskok, jejich nejbližším pronásledovatelem už ale není Litvínov. Verva ve dvou zápasech ztratila čtyři body a pustila před sebe pražskou Spartu. Kdo na sebe v uplynulém týdnu upozornil hattrickem, po kolika dnech Mladá Boleslav vyhrála na domácím ledě a jak se Tomáš Plekanec rozloučil s kariérou, to se dozvíte v následujících řádcích pravidelné hokejové rubriky Livesport Zpráv.

Zlatá čtrnáctka

Byla to velká kariéra, která si zasloužila důstojný konec na ledě. Toho se Tomáš Plekanec kvůli zdravotním problémům nedočkal, rozlučku s klubem, který ho vychoval, měl však i přes to stylovou. Choreo, potlesk zaplněného stadionu i zlatý dres se čtrnáctkou – k dokonalosti chyběla jen kladenská výhra. Rytíři podlehli Plzni 2:4.

Plekanec nepatří mezi hokejisty, kteří by si potrpěli na okázalost. I jeho odchod z ledu kvůli zdravotním potížím proběhl tak nějak mezi řečí. Hokejista s 1001 starty v NHL navíc hned po překotném konci kariéry kývl na trenérskou nabídku z reprezentace a potvrdil, že mu osud českého hokeje není lhostejný.

Fanoušci na Kladně ukázali, že jim zase není lhostejný osud dlouholetého kapitána jejich milovaného týmu. Kromě zaplněného stadionu Plekancovi ke vstupu do další životní etapy gratulovali i dlouholetí spoluhráči z NHL. Na kostce nad ledem se objevili Artturi Lehkonen, Max Pacioretty nebo Brendan Gallagher.

“Samozřejmě jsem se těšil, že si s Plekym tuto sezonu zahraju, takový byl plán, když jsme se o tom bavili v létě. Bohužel, zdraví řeklo svoje. Je to těžký, ale je pocta se s ním takhle rozloučit. Myslím si, že to měl hezký,” řekl o ceremoniálu Michael Frolík, který se na Kladno za Plekancem vrátil po dlouhých 17 letech.

Sportovní gesto

Že fair play není v profesionálním sportu na prvním místě? S tím na hradeckého útočníka Radovana Pavlíka nechoďte. Pětadvacetiletý dříč ve 12. minutě druhé třetiny středeční dohrávky s Mladou Boleslaví zavážel puk do útočného pásma a po kontaktu s Davidem Bernadem upadl na led.

Rozhodčím souboj neunikl a ihned vytrčili pravici směrem ke stropu. O dvouminutovém trestu pro mladoboleslavského beka nepochybovali ani vteřinu a sám vyloučený odjel na trestnou lavici téměř bez emocí.

Vše směřovalo k přesilovce Mountfieldu, Pavlík však zajel za rozhodčími a řekl jim, že faulován nebyl. Skvělé gesto nakonec Hradci přineslo štěstí. Mountfield porazil Bruslaře 3:0 a podruhé za sebou neinkasoval.

Konec černé série

Úvod sezony zachytil hokejisty Mladé Boleslavi v nedbalkách. Bruslaři během 20 kol nasbírali pouhých 15 bodů a uzavírají extraligovou tabulku. Během reprezentační pauzy středočeský celek vyměnil trenéra a páteční výhra 5:0 nad Litvínovem nastínila náznak změn.

Debakl Chemiků navíc ukončil nelichotivou sérii. Boleslavští před ním na vlastním ledě nevyhráli dlouhých 51 dní. Během čekání Bruslaři prohráli šestkrát za sebou a měli hrozivé skóre 10:27.

Třetí domácí vítězství v ročníku řídili Róbert Lantoši a Tomáš Fořt, kteří zápas zakončili s bilancí 1+1. Šestadvaceti zákroky a čistým kontem se blýskl gólman Filip Novotný. Domácí vzepětí můžou svěřenci Richarda Krále potvrdit v pátek v duelu s Třincem.

Hráči týdne

Tomáš Vincour (Brno)

Do prvního týmu Komety nakouknul chvíli po 16. narozeninách. Vyzkoušel si zámořskou NHL i reprezentační dres. Dvakrát v kariéře nad hlavu zvedl pohár pro mistra ligy. Na první hattrick v dospělém hokeji ale Tomáš Vincour čekal až do dvaatřiceti. Dočkal se ho dva dny před 33. narozeninami ve svém 336. extraligovém duelu.

Proti Kladnu to zprvu vypadalo, že na hattrick zaútočí obránce Daniel Gazda, který dvěma poslal Kometu do trháku. Druhá polovina zápasu ale patřila Vincourovi. Brněnský rodák svou gólovou show načal ve 35. minutě, kdy baseballovým způsobem doklepl za brankáře svou vlastní střelu.

Zbylé dvě trefy si zkušený forvard schoval do závěrečného dějství. Nejprve do branky zametl odražený puk po vhazování a přesně 100 sekund před koncem zápasu uzavřel hattrick po nahrávce mladíka Jakuba Kose.

"Byl to můj životní zápas. Je to hezký pocit dát tři góly, člověk si to chce alespoň jednou v kariéře odškrtnout. Je to pocta a já jsem fakt rád, že se mi to povedlo," řekl po svém prvním hattricku zkušený útočník.

Na led po jeho třetí trefě podobně jako v NHL napadalo několik kšiltovek. "Opravdu? Všiml jsem si jen nějaké staré boty," smál se dobře naladěný střelec. A že by se po třígólovém večeru obával tradičního příspěvku do klubové kasy? To ne. "Jako pokladník se rozhodnu sám, za kolik to bude," líčil.

Dobrou náladu, a hlavně ofenzivní formu si přenesl i do nedělního narozeninového duelu, v němž připravil první branku Komety a pomohl k těsné výhře 2:1 v prodloužení nad Spartou.

Robert Říčka (Pardubice)

Také pardubický kanonýr Robert Říčka se v uplynulém týdnu blýskl hattrickem. Čtyřiatřicetiletý útočník v pátek třemi góly sestřelil Plzeň a z cenného zápisu se radoval podruhé v kariéře. Poprvé vstřelil tři branky v jednom zápase před sedmi lety ještě v dresu Zlína.

Říčka svůj třígólový večer pojal stylově. Všechny trefy obstaral v přesilových hrách, což se mu povedlo jako 23. hráči v historii samostatné české extraligy. "Jsem rád, že mi to tam po nějaké době napadalo a že se naše přesilovky zlepšují," řekl forvard, jenž si kromě Pardubic a Zlína vyzkoušel také angažmá v pražské Spartě.

První trefu za gólmana dostal z úhlu i s přispěním štěstí. Další dvě gólové rány pak snesly nejpřísnější gólové měřítko. Ze svého stanoviště na vrcholku levého kruhu vymetl oba horní rohy a opět ukázal, že patří mezi nejpřesnější střelce ligy.

Po 20 zápasech má na kontě 11 tref a již vyrovnal svou bilanci z minulého ročníku. K dorovnání kariérního maxima ze sezony 2021/2022 musí ještě 16 branek přidat, pokud mu ale vydrží apetit v početních výhodách, může se na metu 27 branek dostat i v aktuální sezoně.

"Těžko srovnávat. Máme jiné mužstvo, hrajeme jiným stylem, pod jiným trenérem. Každá sezona je jiná, ale samozřejmě jsem rád, že se někdy trefím a týmu pomůžu. Ale hlavně, že jsme na vítězné vlně," líčil Říčka, jenž svou bodovou bilanci v neděli proti Liberci vylepšil ještě také o asistenci.

Dávid Gríger (Karlovy Vary)

Skoro to vypadá, jako by k zařazení mezi nejlepší hráče týdne bylo třeba vstřelit hattrick. Karlovarský Dávid Gríger se však do výběru dostal i bez toho, jeho bodový přísun v minulém týdnu byl ale nadstandardní. Ve dvou zápasech zaznamenal slovenský forvard pět bodů za gól a čtyři asistence a posunul se do elitní desítky ligového bodování.

Slovenský šikula se mohl přetrhnout, Karlovy Vary z jeho snahy ovšem vytěžily jen bod za prohru s Libercem 4:5 v prodloužení. Právě Grígerův gól zajistil Energii alespoň prodloužení, v tom ale o výhře Severočechů rozhodl Adam Najman.

V domácím duelu s Hradcem Králové měli Západočeši k bodům o poznání dál. V nevydařené druhé třetině inkasovali čtyři branky a zápas ztratili. Ve třetí části dvěma góly korigovali na 3:4, více ale nestihli a spadli na deváté místo ligové tabulky.