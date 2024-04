Udělali jsme dva důležité kroky, ale nic není hotové. Podívejte na Spartu, řekl Smoleňák

Hokejisté Kladna po středeční výhře 4:1 navázali v druhém domácím utkání o extraligu vítězstvím nad Vsetínem 7:2 a k nedělnímu pokračování v barážovém azylu Valachů v Brně se vydají za stavu 2:0. Kapitán Rytířů Radek Smoleňák (37) byl rád za podařený vstup do boje o záchranu, ale rozhodně necítí, že by jeho tým měl proti prvoligovému šampionovi vyhráno.

"Ten, kdo hrál play off, ví, že i 3:0 nikdy není hotové. Určitě jsme udělali důležité dva kroky, za které jsme rádi. A dýchá se nám o trošku líp. Ale víme, že v hokeji to ještě nic neznamená. Můžeme se podívat na Spartu s Třincem," řekl novinářům Smoleňák a zmínil obrat třineckých Ocelářů, kteří jako první klub v historii českého play off dokázali postoupit po úvodních třech porážkách v sérii a přešli přes Pražany do finále.

Kladno nastartoval po 119 sekundách gól majitele Jaromíra Jágra, který se vrátil při absenci Jakuba Klepiše do hry poprvé od 10. února. V 52 letech a 63 dnech překonal jako hráč na profesionální úrovni i legendárního Gordieho Howea, který končil v NHL v celku Hartford Whalers ve věku 52 let a 11 dnů. "Gól na začátku byl hodně důležitý, když ho dá Džegr, tak střídačku to povzbudí, lidi hned žijí. A je to dobře i pro něj, tady makal a hned dal gól, zase máte příběh pro Netflix," prohlásil Smoleňák.

Ale Jágrovy rekordy bral s nadhledem. "Asi důležitější je to pro vás, pro mě a tým je určitě důležitější, že jsme vyhráli. Tohle je pro vás a pro statistiky, ale určitě je to pro něj velké ocenění," doplnil Smoleňák. Sám má jasno, co bude dělat v 52 letech. "Půjdu na maturák mých dětí, to vím přesně," usmíval se.

Ve 32. minutě Smoleňák inkasoval od vsetínského útočníka Víta Jonáka zákrok na hlavu. Byl nicméně schopen pokračovat, soupeř inkasoval trest na pět minut a do konce utkání. "Trefil mě loktem přímo hlavu. Je to něco, co v hokeji úplně nechceme vidět. Myslím si, že pán na Vysočině (předseda disciplinární komise Viktor Ujčík) se na to bude muset podívat. Ale zároveň to je moje chyba, musím vidět, že tam je. A já se nepodíval. On mě vytrestal. Faulem," prohlásil Smoleňák.

Okomentoval i situaci ze třetí třetiny, kdy vsetínský obránce Robin Staněk při nepodařené pokusu zasáhnout tělem u mantinelu beka Ondřeje Slováčka skončil na kladenské střídačce. "Chtěl vytrestat Sloviho, ten chytře uskočil. Každý takový moment je fajn a mužstvo povzbudí. Všichni jsme si k tomu něco řekli," podotkl.

Báječná atmosféra

Je rád, že oproti závěru základní části, kdy navíc část fanoušků protestovala a nefandila, se v baráži mohou Rytíři spolehnout na podporu vyprodaného stadionu. "Já jsem tady vyrostl, Kladno je hokejové město. Teď to fanoušci ukazují. Atmosféra je báječná, proto jsem se vrátil. Chtěl jsem tuhle atmosféru zažít. Na druhou stranu jsme fanoušky vyhnali ze zimáku svými výkony. Jediné, jak je sem vrátit a odvděčit se, je, že budeme hrát dobrý hokej a polezeme po čtyřech, i když prohrajeme. Vždycky je fajn, když město žije hokejem, pak si mají lidi o čem povídat. My je tady chceme a potřebujeme," dodal Smoleňák.

V Brně bude na duely v neděli a v pondělí vyprodaná Winning Group Aréna pro 7700 fanoušků. "Bude to těžký zápas. Úplně něco jiného než tady. Přijede tam celý Vsetín. Mají výborné fanoušky. Vidíme to i tady. Bude to další challenge pro nás, spousta kluků před takovou atmosférou ještě nehrála. Uvidíme, jak se s tím popereme," dodal Smoleňák.