Vsetínský Matějček po porážce s Kladnem: Zlomí se to. Věříme tomu, tým na to máme

Vsetínský Matějček po porážce s Kladnem: Zlomí se to. Věříme tomu, tým na to máme

Hokejisté Vsetína sice v úvodním duelu baráže o extraligu přestříleli domácí Kladno 43:26, ale gólmana Adama Brízgalu (25) dokázal překonal až v čase 57:28 Štěpán Matějček (26) a pouze zmírnil porážku na 1:4. Odchovanec Hradce Králové, který větší část této sezony strávil v krajské lize ve Spartaku Nové Město nad Metují, ale věří, že si to šampion druhé nejvyšší soutěže přenese do čtvrtečního druhého duelu v Kladně.

"Pro nás to byl jeden velký ukazatel. Nevěděli jsme, co od toho čekat. Myslím si, že se nemáme vůbec za co stydět. Budu upřímný, měli jsme víc ze hry a bylo to jenom o tom, že jsme dneska byli impotentní, ale ono se to zítra změní," řekl novinářům Matějček. "Teďka nám trošku spadne z hlavy, že brána může být zakletá. Kdo na to dneska koukal otevřenýma očima, šancí bylo extrémně moc, nějaké tyčky a zítra se to zlomí. Věříme tomu, tým na to máme."

Vsetín duel ztratil ve druhé třetině, kterou prohrál 0:3. "Dostali jsme blbý gól a pak se nám trošku sesypala hra. Něco jsme si k tomu řekli, zase se hra otočila, měli jsme víc ze hry, šlo o to dát kontaktní gól na 1:3 a ne až takhle před koncem. Hra by vypadala úplně jinak," podotkl Matějček.

Kladno výrazně Vsetín předčilo v efektivitě. "Extraliga a Chance liga, to je rozdíl. Ale když si to vezmu, měli jsme tři čtyři puky, které skončily na brankové čáře. Musíme se poučit," prohlásil Matějček. Rytíři nabídli Valachům pět přesilových her, ale ti se v nich neposadili. "Přesilovkami jsme si měli určitě víc pomoct. Něco si k tomu řekneme a budeme to hrát jednodušeji a ono tam něco spadne. Nějaký ošklivý gól."

Vsetínu chyběla zdravotně indisponovaná brankářská jednička Maxim Žukov, nahradil jej Patrik Romančík. "Roman chytal výborně a ani za jeden gól nemohl. To byly naše chyby. Kdyby chytal Max, dopadlo by to úplně stejně," prohlásil Matějček.

Vsetínští fanoušci i přes prohru po zápase dlouho skandovali, zpívali a vyvolávali hráče na děkovačku. "My celé play off hrajeme doma. I venku. Naši fanoušci jsou neskuteční, neuvěřitelní. Máme odezvu, že aréna v Brně je vyprodaná, takže víme, že pro nás je to šestý hráč v každém zápase," dodal Matějček.

Statistiky utkání. Livesport

Utkání Kladno – Vsetín (čtvrtek 18. dubna, 18:00)