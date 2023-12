Vrátil se do Třince a skóroval. Přijel jsem vyhrát, to se nám nepovedlo, řekl Marcinko

Zkušený útočník Tomáš Marcinko (35) získal na jaře s Oceláři titul, svůj čtvrtý během šestiletého působení v Třinci. Po sezoně ale odešel do Komety Brno a svému bývalému klubu se hned při své první extraligové návštěvě pod Javorovým "odvděčil" za vřelé přijetí brankou. Gólem sedm sekund před koncem ale jen zkorigoval prohru na 1:2.

"Když se člověk vrátí na místo, kde působil, tak je to vždy speciální. Snažil jsem se ale soustředit na to, abychom byli úspěšní," uvedl v rozhovoru s novináři Marcinko. "Nejsem až tak chladný, že bych nevnímal, kde se nacházím. Znám tady asi devadesát procent chlapců, vedení, lidi na stadionu, zaměstnance... Vnímám to, cítím to, ale především jsem přijel vyhrát. A to se nám nepovedlo. Je to takový zvláštní pocit," popsal.

Sám Marcinko hýřil aktivitou a nakonec připravil v čase 59:53 brankáře Marka Mazance, který kryl v utkání celkem 40 střel, o první čisté konto v sezoně. "Mazi chytal výborně, potvrdil, že je kvalitní gólman. Asi je (kvůli inkasované brance) trochu nespokojený, přestože vyhrál zápas. Pro mě je to ale slabá náplast. S gólem nebo bez, odcházíme bez bodu," pokračoval.

Litoval, že úspěšný zásah Jihomoravanů nepřišel dříve. Kometa vyslala na Mazance v úvodní třetině 21 střel, ale do kabin se šlo za bezbrankového stavu.

"Měli jsme v úvodu přesilovky, s nimiž jsme mohli pracovat lépe, nebo je využít. Trefili jsme i dvě tyčky, na druhou stranu nám ukázali, jak se dávají góly. Udrželi se u nás na puku, vystřelili a měli tam hráče. Možná to nám chybělo," zamýšlel se Marcinko. "Stále jsme se snažili s tím výsledkem něco udělat, ale Třinec hraje tím způsobem, že vás potrestá za každou chybu. V tom je jejich kvalita a síla. My se to musíme naučit," doplnil.

Potřebujeme být efektivnější a produktivnější

Oba góly Ocelářů vstřelil Martin Růžička, s nímž Marcinko nastupoval v Třinci v elitním útoku. "Růža potvrzuje, jakým je hráčem. Je to hrající legenda tohoto klubu a této ligy. My ostatní si máme z čeho brát příklad," řekl Marcinko na adresu Růžičky, který se prosadil z předbrankového prostoru. "My jsme taky měli závary, ale neskórovali jsme. To nás mrzí, potřebujeme být efektivnější a produktivnější. V naší hře byly ale i dobré věci, na kterých se dá stavět," doplnil Marcinko.

Klub mu připravil před utkáním slavnostní ceremoniál, na multimediální kostce pustil sestřih emotivních momentů z jeho působení v Třinci. Na památku dostal i dárky – hodinky a prsten.

"Tyto věci se vám nestávají často, člověk nemůže být na tohle připravený. Musím to nějak zpracovat," podotkl Marcinko, jehož jméno fanoušci vyvolávali i po konci zápasu. "Velmi si toho vážím. Neumím teď najít nejsprávnější slova, ale velký vděk patří všem, kteří skandovali mé jméno, i vedení a tak dále," uzavřel Marcinko.