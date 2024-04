Zachránili jsme to. Teď musíme dělat kroky, aby se to neopakovalo, oddychl si Smoleňák

Velkou úlevu cítil kapitán hokejistů Kladna Radek Smoleňák (37) po úspěšné baráži o extraligu proti Vsetínu. Rytíři díky dnešní výhře 4:3 v barážovém azylu Valachů v Brně ovládli sérii 4:0 na zápasy a mohli slavit potřetí za sebou záchranu mezi elitou. Smoleňák novinářům řekl, že doufá, že jeho tým posílí a nebude mít podobné starosti znova.

"Mě spíš mrzí, že jsme se do téhle situace vůbec dostali. Museli jsme si to vyžrat. Jde o to, jak se z toho poučíme jako tým, jako organizace. Kam se celkově posuneme. Určitě to není něco, co bychom chtěli na Kladně dělat každý rok," řekl Smoleňák, který se do Kladna vrátil na začátku sezony z Hradce Králové.

Boje o udržení v minulých letech tak s týmem neprožil. "Já jsem zažil baráž ve Švédsku, kde je to ještě ostřejší. Už mě jen tak něco nerozhodí. Ale tím, že jsem Kladeňák, o to víc jsem to prožíval a o to víc mi na tom záleželo. Určitě jsem nechtěl být podepsaný pod průserem," uvedl Smoleňák.

Stejně jako loni držel Kladno v baráži gólman Adama Brízgala, který se stihl po zranění z konce prosince do boje o záchranu zotavit a nachystat. "Ale zranění bylo hrozně moc. Dotch (Jake Dotchin), Maty Filip. Mluvil bych dlouho... Jsem přesvědčený, že kdybychom byli komplet, tak neříkám, že bychom byli druzí, ale myslím si, že minimálně o předkolo bychom bojovali. Ale to je kdyby, kdyby. Každý tým měl nějaké zranění," prohlásil Smoleňák.

Kladno čekalo po základní části na baráž 45 dnů, zatímco Vsetín bojoval v prvoligovém play off. "Je to série na čtyři zápasy. Každý si může říkat, co chce, ale jsou to dva týmy proti sobě. Tam se má rozhodnout. Myslím si, že je to správné. Nelíbí se mi systém, že musíme čekat 45 dní a ani to, že oni do toho jdou zmordovaní. Série jeden na jednoho na čtyři zápasy je fajn, ale mělo by se to zredukovat," řekl Smoleňák.

"Buď play off v první lize vymyslet jinak, aby týmy z extraligy nemusely čekat tak dlouho. Musí se to dát do kupy. První liga potom leze po čtyřech, ale my de facto taky, protože 45 dní děláme, v uvozovkách, nesmysly a čekáme na start. Tohle se musí vychytat," prohlásil kladenský kapitán.

Příští rok už baráž nechce

Doufá ale, že příští rok už baráž nezažije. "Vidím potenciál v mladých klucích, kteří jsou podepsaní, což je dobře. Určitě musíme hodně doplnit kádr, abychom hráli, nebojím se říct šesté až desáté místo. To by Kladnu slušelo. Věřím, že se to udělá tak, abychom byli tam, kam Kladno patří. I fanoušci si to zaslouží," konstatoval.

Věří, že se to po dlouhé sezoně a nejistotě účasti v extralize podaří. "Je to těžké, ale musí se to nějak vymyslet. Už se to stalo ponělikáté, že jsme se do toho dostali. Zachránili jsme to, teď musíme dělat kroky jako organizace, aby se to neopakovalo, abychom měli daleko kvalitnější kádr. Věřím, že se to změní," uvedl Smoleňák.

Netuší, jestli zůstane talentovaný obránce Jiří Ticháček, který loni získal stříbro na mistrovství světa dvacítek a v této sezoně ovládl produktivitu obránců extraligy. "Myslím si, že ani on před sezonou nečekal, že by se něco takového stalo. Je mladý kluk, pracovitý, plný elánu. Extrémně šikovný. Záleží, jak se vyvrbí. Jestli zůstane tady, nebo půjde do Ameriky. Nevím, co je v plánu," řekl.

"Určitě bych mu přál, aby Kladno nebylo jeho finální destinace. Jestli odejde, já mu jedině přeju. I když budu naštvaný, protože mi to nikdo nebude střílet před bránu. Ale taková vlaštovka mladá, ještě k tomu kladenský kluk, je to, čím se musí kladenský klub prezentovat. Vychovávat mladé kluky, posílat je dál, na tom vždycky Kladno stálo," prohlásil Smoleňák.

Čeká ho odpočinek

Kladenští hráči chtěli poděkovat i vsetínským fanouškům za skvělou atmosféru, ale dočkali se negativní odezvy. "Že na mě řvali, že jsem č...., to beru automaticky. Ale klobouk dolů před nimi. Těšil jsem se na ně, protože jsem je nezažil. Vyrůstal jsem v té vsetínské éře. Takže jsem rád, že jsem to zažil, určitě na ně budu vzpomínat. Byli super. Jenom škoda, že nepochopili ten závěr. My jsme to opravdu mysleli upřímně, chtěli jsme jim poděkovat za to, jak fandili. A i díky nim to byla taková série," uvedl Smoleňák.

Od hokeje si chce v příštích dnech odpočinout a úplně jej vypustit z hlavy. "Zahodím to, hodím na to kolečko, na to hrábě a rakev na auto. Zabalím to, abych hokej neviděl. A budu se věnovat rodině, protože ta je pro mě na prvním místě. Chci být se svými kluky a s ženou," dodal.