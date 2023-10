Univerzitní liga: TOP zápas v Pardubicích, Budějovice v čele a první výhra North Wings

Končící týden nabídl v Univerzitní lize velmi různorodý program. Pardubičtí Riders připravili TOP zápas semestru, který navštívilo 1383 fanoušků, duel s Brnem však nedopadl podle jejich představ. Budějovice vynulovaly UK Kings a North Wings vyhráli první zápas letošní sezony. Univerzitní hokej zároveň zažil Ostravské derby a Bitvu o Plzeň.

Masaryčka zvládla TOP zápas semestru

Zápas v pardubické Enteria Areně nabídl vyrovnaný souboj mezi Riders a MUNI. Hosté dorazili k utkání na poslední chvíli, proto jim chvíli trvala aklimatizace na pardubický led, ale od poloviny první třetiny se dostávali k většímu počtu střeleckých příležitostí. První perioda však skončila bez branky.

Góly začaly padat až ve druhé třetině. Nejprve skórovali domácí, když se Dominik Špinka napřáhl od modré a jeho projektil tečoval Radek Pilný. Následně zazářili hosté, kteří dokázali velmi rychle otočit stav utkání ve svůj prospěch. Nejprve vyslal nahození Štěpán Kučera, kotouč se cestou do branky otřel o jednoho z domácích hráčů a zapadl za Petra Sodomku. Ve 36. minutě pálil Maxmilián Edl, který dsotal MUNI do vedení.

Třetí dějství přineslo svižný hokej, ale kralovali oba gólmani. Sodomka držel ve hře domácí Riders a Filip Král si připsal klíčové zákroky v závěru utkání při zvýšeném pardubickém tlaku.

Riders Univerzita Pardubice – HC MUNI 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Black Dogs vynulovali Krále z Prahy

Pražský Icerink viděl první utkání nového ročníku, Kings však před domácími fanoušky prohráli s rozjetými Jihočechy. Hosté šli do vedení v 9. minutě. Jan Vavřík byl úspěšný v souboji a dostal se do úniku, který završil forhendovou střelou nad beton. Neuběhla ani minuta hry a Budějovice odskočily do dvoubrankového vedení. Jan Janoch poslal ranou z první puk v přesilovce pod víko.

Ve druhé třetině hráli domácí Kings hned čtyři přesilové hry, dokonce měli k dispozici i výhodu pět na tři. Jenže při vlastním oslabení dvakrát inkasovali. Ve 35. minutě chyboval Volf a jeho zaváhání potrestal Tomáš Vochozka. O čtyři minuty později šli Jihočeši opět do brejku ve vlastním oslabení. Domácího gólmana překonal Jiří Kubeš.

Třetí třetina přinesla další střelecké trápení z pohledu domácích hokejistů. Králům se nepodařilo za 60 minut hry překonat výborného Dominika Ludvíka. Jihočeský brankář pochytal 35 střeleckých pokusů Pražanů a dovedl Black Dogs ke třetí výhře v řadě.

UK Kings Prague – Black Dogs Budweis 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

North Wings zapisují premiérový triumf

Po třech nezdarech se North Wings vydali do Kuřimi, kde se pokusili vybojovat první body v ročníku. Úvodní trefa patřila hostům, když pod břevno pálil Lukáš Sajdl. V 11. minutě využil domácí celek přesilovky a Martin Jaroš srovnal stav na 1:1. Radost Kavalírů trvala jen chvíli, do domácí branky totiž zaplachtilo nahození od modré z hole Davida Martínka, které tečoval Michal Svoboda. V závěru první části se Ústí dostalo do dvoubrankového náskoku, Jakub Tot dostal příliš mnoho prostoru, aby přesně zamířil a vyslal nechytatelnou střelu do sítě Cavs.

I druhá dvacetiminutovka nabídla branky. Ve 36. minutě bylo k vidění velmi pěkně využité přečíslení, na konci kombinace stál Svoboda, který rozpoutal radost na střídačce Severočechů. Brněnští hokejisté odpověděli v samotném závěru, když využili úniku dvou hráčů. Zakončovatelem pěkné akce byl Benjamin Kolder.

Ve třetí periodě se domácí snažili o zdramatizování duelu. Snížení na rozdíl jedné branky přišlo v 54. minutě, když od mantinelu pálil Richard Rogožník. První střelecký pokus ještě nenašel svůj cíl, ale Rogožník si nekompromisně došel pro dorážku. Závěr byl velmi dramatický, domácí to zkoušeli v šesti, ale snaha o vyrovnání nebyla úspěšná a North Wings slavili první body v sezoně.

VUT Cavaliers Brno – HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 3:4 (1:3, 1:1, 1:0)

Tabulka ULLH. Livesport

V rámci Univerzitního hokeje se také odehrálo tradiční Ostravské derby, které slavilo již 10. ročník. Před zaplněnou Ostravar Arenou zabodovali hokejisté Ostravské univerzity, kteří zdolali Vysokou školu báňskou poměrem 5:3. Velké utkání se konalo i na západě republiky, v Bitvě o Plzeň uspěli hráči reprezentující Západočeskou univerzitu, kteří nad Lékařskou fakultou v Plzni Univerzity Karlovy zvítězili 5:3.

V příštím týdnu čeká Univerzitní ligu další nálož zápasů.