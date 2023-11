Na draftu ho přehlédli, teď září ve WHL. Věřím si ve všem, co dělám, říká Becher

V kanadských juniorských soutěžích najdete celou řadu českých talentů, nikomu se však nepovedl vstup do sezony tak, jako Ondřeji Becherovi (19). Odchovanec Poruby, jenž se přes Havířov dostal až do WHL, kde hájí barvy Prince George Cougars, patří mezi klíčové postavy svého týmu a sbírá téměř dva body na zápas. "Hodně mi pomohlo, že už mám za sebou loňský ročník, kdy jsem se aklimatizoval," říká čtvrtý nejproduktivnější hráč celé soutěže v rozhovoru pro Livesport Zprávy.

Becher, který má na svém kontě po 20 odehraných zápasech 32 bodů za 13 gólů a 19 asistencí o sobě dal poprvé vědět už v roce 2021, kdy se jako čerstvě sedmnáctiletý poprvé střelecky prosadil mezi dospělými v Chance lize.

Pak jeho cesta směřovala do zámoří, přičemž první měsíce v Kanadě nebyly zrovna jednoduché. "Ty začátky tady byly dost těžké. Letěl jsem na druhou stranu světa, a to bez rodiny či kamarádů, navíc jsem pořádně neuměl jazyk," říká Becher, jenž už se stihl adaptovat a je to znát i na ledě.

Bavíme se spolu ve chvíli, kdy za sebou máte ve WHL 20 zápasů a váš tým Prince George Cougars patří mezi nejlepší celky soutěže. Vy navíc patříte mezi jeho opory. Snový začátek ročníku, co říkáte?

"Já si myslím, že v této sezoně máme hodně dobrý tým, proto hrajeme na špici tabulky. Skvěle si to sedlo a daří se nám, za což jsem moc rád. Co se mě týče, tak musím říct, že jsem dostal výborné spoluhráče do formace. Máme mezi sebou skvělou chemii a je to vidět i na ledě. Věřím, že nám to vydrží."

Když jsem říkal, že patříte mezi opory týmu, lze to vyjádřit i čísly. V dosavadním průběhu soutěže jste nasbíral 32 bodů. To vás mimo jiné řadí na 5. místo bodování celé WHL. Jak si vysvětlujete takový progres?

"Hodně mi pomohlo, že už mám za sebou loňský ročník, ve kterém jsem se aklimatizoval. Nyní už znám zdejší prostředí, spoluhráče, trenéry a nemusím si zvykat na nic nového. Myslím, že na to má vliv i kvalitní letní příprava v Porubě pod trenérem Potěšilem."

Vaši herní pohodu nejlépe vystihuje nedávný zápas proti Red Deer Rebels, ve kterém jste se blýskl dvěma góly a parádním nájezdem. Musíte si teď hodně věřit, že?

"Je to tak. Teď si hodně věřím ve všem, co dělám a doufám, že mi to vydrží co nejdéle. Jen mě trochu mrzí, že nejsem členem první přesilovkové formace. Na druhou stranu jsem moc rád za to, že mě trenér nasazuje na oslabení."

Už jste mluvil o chemii ve své formaci. Tam nastupujete i s Terikem Parascakem, který by mohl jít na příštím draftu v 1. kole. Co je to za hráče?

"Opravdu hodně jsme si sedli a daří se nám od začátku ročníku. Na to, že je to ročník 2006 a je tu první sezonu, tak musím říct, že má velké sebevědomí a má neskutečné dovednosti. Moc mu přeji, aby byl na draftu vysoko."

Vás na draftu naopak všechny týmy přehlédly. Věříte, že letos by tomu mohlo být jinak vzhledem k vaší výkonnosti?

"Myslím si, že nějaká malá šance tam je, ale asi to bude hodně záviset na tom, jak se mi bude dál dařit. Uvidíme."

Draftovaný už jste mohl být loni. Byl jste v kontaktu s některými týmy NHL?

"Minulou sezonu mě žádný tým neoslovil."

Vy jste šel do zámoří přímo z Havířova, což není zrovna obvyklá trasa. Jak se to seběhlo?

"Začalo to tím, že jsem se dostal na kemp na MS do 18 let, ze kterého jsem se dostal až na samotný šampionát. Tam si mě vyhlédl trenér Mark Lamb, jenž mě trénuje i tady, načež si mě vybrali na import draftu."

Zatím jste nebyl na juniorském MS. Věříte, že by se to letos mohlo změnit?

"Dělám všechno pro to, abych se tam letos dostal. Uvidíme, zda nakonec ta nominace přijde, nebo ne. Letos je to každopádně můj největší cíl."

Nelitujete zpětně, že jste do zámoří neodešel o něco dřív a neměl větší šanci zaujmout skauty NHL?

"Nelituji toho. Myslím, že ten poslední rok, co jsem zůstal v Česku, bylo dobré rozhodnutí. Mám pocit, že kdybych odešel do zámoří dříve, mohl by ten začátek být ještě horší než jsem měl minulou sezonu."

Jak jste loni zvládal přesun z Havířova do Kanady?

"Ty začátky tady byly dost těžké. Letěl jsem na druhou stranu světa, a to bez rodiny či kamarádů, navíc jsem pořádně neuměl jazyk. Zvykal jsem si i na užší kluziště. Hodně mi to ale ulehčili spoluhráči a rodina u které bydlím."

Hrajete za tým Prince George Cougars. Jak se vám ve městě líbí a chodí na hokej hodně lidí?

"Tuto sezonu chodí opravdu hodně lidí. Musím říct, že je to poměrně malé, ale za to pěkné město. Jedinou nevýhodou je, že na venkovní zápasy musíme dlouho cestovat. Nejbližšího soupeře máme zhruba sedm hodin jízdy autobusem. Jak jsem si v Česku stěžoval, že cesty z Havířova trvaly i pět hodin, tak tady je to ještě o něčem jiném. Nejvzdálenějšího soupeře máme snad 16 hodin daleko."

Ondřej Becher prožívá fantastický vstup do sezony. Livesport

Koho berete za svůj vzor? Vzhledem k vaší minulosti v Havířově se nabízí David Pastrňák. Nebo je to někdo jiný, ke komu vzhlížíte?

"Můj nejoblíbenější hráč v NHL je Connor McDavid. Co se týče Čechů, tak tam je to David Krejčí. Moc se mi líbí jeho styl hokeje."

Co považujete za svou přednost? V čem nejvíc vynikáte oproti svým vrstevníkům?

"Řekl bych, že je to bruslení a hokejové myšlení."