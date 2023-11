Jak Djokovič dobyl Bercy. Třikrát tři sety, finále s kamarádem i narážka na novou generaci

Zatímco na grandslamech je pro Novaka Djokoviče (36) Paříž navzdory třem titulům nejméně oblíbeným turnajem, v Accor Areně ve čtvrti Bercy, kde se tradiční Masters hraje už od roku 1986, se srbský tenista dlouhodobě cítí výjimečně. Vyhrál zde již posedmé. Po nedělním triumfu pak provokativně promluvil o auře "neporazitelného".

Nebyla to tentokrát pro Djokoviče žádná jednoduchá procházka. Ač jeho tažení vypadá vzhledem k bilanci posledních měsíců jako spanilá jízda, právě v Paříži ze sebe musel srbský šampion vymačkat to nejlepší. Tři z pěti jeho zápasů se rozhodovaly až ve třetím setu.

V pařížské čtvrti Bercy veterán znovu předvedl svou výjimečnou schopnost zvládat klíčové momenty. I když soupeři možná chvilkami pomýšleli na jeho skalp, pokaždé našel cestu k vítězství.

"Nikdo není neporazitelný, ale jsem rád, že kolem mě taková aura vznikla. To, že si lidé myslí, že jsem neporazitelný, a že to hráči na hřišti cítí, je pro mě velmi důležité. Pomáhá mi to, mám proti nim pak mentální výhodu," vyprávěl po svém dalším triumfu.

Po třech třísetových bitvách bylo finále pro Djokoviče relativně snadnou ale zároveň emotivní záležitostí. Srb v něm potkal velkého kamaráda Grigora Dimitrova. "Jsem vždycky moc rád, když proti němu mohu stát na kurtu. Je to pro mě takový návrat o dlouhá léta zpátky. Dnes všichni řeší nějaké to "NextGen", nebo jak se tomu říká, ale tady v Paříži hrají finále třicátníci," ušklíbl se na oko srbský tenista při narážce na postupnou výměnu generací.

Djokovič se s Dimitrovem potkal na okruhu ATP poprvé v roce 2012, čtyřikrát pak spolu hráli v roce 2013. Po delší době ale právě až letos znovu došlo na více vzájemných zápasů – proběhly tři. "Opravdu doufám, že bude i nadále hrát na tak vysoké úrovni. Tenhle víkend předváděl svůj nejlepší tenis," řekl na adresu bulharského tenisty, který v Paříži vyřadil postupně světovou trojku Daniila Medveděva, jedenáctku Huberta Hurkacze i šestku Stefanose Tsitsipase.

Klíčové momenty

Djokovič – Griekspoor 4:6, 7:6(2), 6:4

Papírově jasný zápas přinesl nečekané drama. Djokovič v prvním setu neudržel vedení 4:1 a ve druhé sadě musel za stavu 4:4 a 15:40 odvracet brejkboly. Situaci ale ustál a v tiebreaku si vynutil třetí dějství. Pařížské publikum přálo outsiderovi a když Djokovič v osmé hře třetí sady po dvojchybě přišel o výhodu brejku, reakce z ochozů byla až necitlivá. Djokovič pak divákům ironicky zatleskal a následně zahrál osm fiftýnů v řadě k vítězství. "Musím Tallona pochválit, hrál výborně a byl blízko vítězství. Potřeboval jsem druhý set dostat do tiebreaku a pak být trpělivý," komentoval srbský tenista dramatickou bitvu.

Djokovič – Rune 7:5, 6:7 (3), 6:4

Ve druhé sadě čtvrtfinálového zápasu už měl Djokovič mečbol, norský mladík ale skvělým servisem konec odvrátil. Předtím Srba nepotěšil rozhodčí na umpiru, který nechal dopad překontrolovat jestřábím okem. Souběh událostí rezultoval ve vítězství Runeho v tiebreaku, třetí sadu už byl ale Djokovič zase plně soustředěný a překvapení nepřipustil. Svého soupeře z Norska ale velmi chválil. "Bylo pro mě trochu divné vidět Borise Beckera v soupeřově boxu. A Holger od začátku spolupráce s ním hraje v posledních týdnech mnohem lépe," zmínil po zápase fakt, že v letech 2013-2016 se připravoval pod vedením německé tenisové ikony.

Djokovič – Rubljov 5:7, 7:6(3), 7:5

Po vyhrané první sadě měl na začátku druhého dějství Rubljov za stavu 1:0 výhodu brejkbolu. Ten ale Djokovič odvrátil a od té chvíle už další šance na zisk zápasu svému soupeři nenabídl, ač výsledek zápasu vypadá velmi vyrovnaně. Šestatřicetiletý Srb byl v závěru zápasu dominantní na servisu.

Projevilo se to jak v tie-breaku druhé sady, kde byl stoprocentní, tak i ve třetím dějství, kdy si své podání držel velmi jistě, v posledních 11 gamech při svém servisu neztratil víc jak dva míčky.

Paris Masters: Djokovič - Rubljov Livesport / ATP

Důležitá čísla

30-1

Aktuální suverenitu Novaka Djokoviče zřejmě nejlépe vykresluje bilance posledního půlroku. Po Roland Garros prohrál srbský tenista jen jediné utkání (s Carlosem Alcarazem ve finále Wimbledonu). Zbylých 30 získal pro sebe. Za celý rok 2023 ztratila současná světová jednička jen 5 zápasů.

40

Pařížský turnaj je pro Djokoviče jedním z nejoblíbenějších. Vyhrál ho posedmé a zaokrouhlil triumfy na kláních s prestižním označením Masters na rovných 40. Nikdo v historii nedokázal na "tisícovkách" vyhrát víckrát. Pro pochopení výjimečné bilance se na sociálních sítích například objevila rovnice, že Roger Federer a Pete Sampras dohromady nevyhráli tolik trofejí z Masters, co Djokovič.

50

Tolik vítězství dosáhl srbský tenista v roce 2023. Nejde snad o to, že je to vysoké číslo a v sezoně na něj tradičně dosáhne vždy jen absolutní špička. U Djokoviče je impozantní, že 50 vítězství v sezoně dosáhl už počtrnácté (2007-2016, 2018-2019, 2021, 2023). Více sezon s 50 výhrami měl před ním jen Roger Federer, celkem 16.

Na okruhu ATP získal Djokovič už 97. singlový turnajový titul a o další krůček se příblížil dvěma ikonám, které zatím stále figurují před ním. Roger Federer je na metě 103, Jimmy Connors vyhrál v kariéře 109 turnajů. "Jdu si pro každý možný rekord, pro všechno, čeho mohu dosáhnout. Nikdy jsem neměl problém to říct, proto mě lidé nemají rádi," říkal upřímně. Statistiky naznačují, že své legendy by mohl současným tempem dohnat za dva roky.

Zatímco jeho současný hlavní rival Carlos Alcaraz skončil v Bercy velmi brzy (už ve 2. kole) a omlouval slabší formu fyzickým i psychickým vyčerpáním, Djokovič naopak ukázal, že se za dlouhá léta naučil šetřit energií. Srb jednoduše těží i z toho, že objíždí jen nejdůležitější turnaje a dokáže na nich vyhrávat.

Pokud jde o vzájemnou rivalitu veterána a vycházející hvězdy, Djokovič si triumfem v Bercy otevřel cestu k tomu, aby na konci roku zůstal hráčem číslo 1. Jediný způsob, jak ho Alcaraz může předstihnout, je varianta, kdy vyhraje finále ATP bez jediné prohry a Djokovič nezvládne ani jeden zápas.