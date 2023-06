Král kontroverze pověsil kopačky na hřebík. Tohle jsou nejlepší výroky Zlatana Ibrahimovice

Róbert Krupár

Slavný švédský fotbalista po posledním kole italské Serie A oznámil konec kariéry. Sportovní svět tak před necelým týdnem přišel o fenomenálního hráče, baviče, ale také muže, který svými výroky přitahoval pozornost všude, kde se objevil. Zlatan Ibrahimovic (41) byl jedinečný úkaz.

Promyšlená mediální hra?

Ibrahimovic se v posledních letech své kariéry projevil jako vůdčí osobnost a měl mimořádně pozitivní vliv na šatnu AC Milán. Spící obr dokázal jen pár let zpátky vyhrát vytoužené scudetto a právě Zlatan byl klíčovou postavou, která dodala nezkušenému týmu tolik potřebnou vítěznou mentalitu.

Právě hlava je také tím, čím se rodák z Malmö proslavil. Jeho psychologické hry s médii a protihráči si novináři často spojovali s drzostí a arogancí, ale faktem zůstává, že Ibrahimovic – vyznačující se obrovským smyslem pro humor – vždy věděl, co dělá. Ať už šlo o výroky ve třetí osobě, nebo ironické, uštěpačné poznámky, fanoušci věděli, že když Ibra promluví, rozhodně se nebudou nudit. Jako by parodoval a vykresloval charakter obyčejného namyšleného fotbalisty...

Dobře vybudovaná značka mu zajistila, že se stal jednou z nejvlivnějších fotbalových osobností 21. století. V soukromí byl jiný, o čemž svědčí svědectví milánského spoluhráče Oliviera Girouda. "Je to dobrý člověk. Navenek působí sebestředně, ale když s ním pracujete každý den, uvědomíte si, že tomu tak není." To ovšem neznamená, že by byl svatý. Ve skutečnosti měl Zlatan k nevinnosti daleko.

Co slovo, to perla

Kariéra tehdy začínajícího fotbalisty se mohla ubírat jiným směrem, kdyby v roce 2000 zamířil do Arsenalu. Trenér Arséne Wenger ho chtěl pozvat na zkoušku, což odmítl se slovy: "Zlatan na zkoušky nechodí. Buď mě znáte, nebo neznáte, a pokud ne, tak mě nemůžete chtít." Jindy se ho novinář na tiskové konferenci zeptal, proč má na obličeji škrábance. "Zeptejte se své ženy," zněla okamžitá odpověď.

Ibrahimovic na sebe upozornil i nepříliš úspěšným působením v Barceloně, kde narazil na odlišný přístup trenéra. "Guardiola začal v kabině filozofovat. Neposlouchal jsem ho, proč bych měl? Byly to hloupé řeči o krvi a potu. Koupili si Ferrari a jezdili s ním jako s Fiatem," opsal své pocity.

Dnes už legendární je výrok na adresu bývalého norského reprezentanta Johna Carewa, který se v médiích nahlas zamýšlel nad tím, zda jsou Zlatanovy "finty" na trávníku opravdu nutné. "To, co Carew dokáže s míčem, já dokážu s pomerančem," zareagoval a jeden z prvních fotbalových "virálů" byl na světě.

Během svého působení v Juventusu. Profimedia

Novináři často chodili na tiskové konference právě kvůli němu. "Jaký dárek? Dostala Zlatana," odpověděl na otázku, co koupil své snoubence poté, co ji požádal o ruku. "Kdybych se věnoval taekwondu, asi bych vyhrál pár olympijských medailí," rozplýval se sebevědomě při zmínce o tom, co by dělal, kdyby neběhal po fotbalových trávnících. Na jeho obranu je třeba říct, že vlastní černý pásek v tomto sportu.

Zlatan opravdu dokázal vypadat hrozivě. Když si jeho spoluhráč z Ajaxu Rafael van der Vaart stěžoval, že po úmyslném tvrdém zákroku od Ibrahimovice utrpěl zranění kotníku, ten kontroval: "Nezranil jsem tě schválně a ty to víš. Jestli mě ještě jednou obviníš, zlomím ti obě nohy, tentokrát úmyslně." Asi není divu, že po jeho přestupu do Juventusu se v šatně nizozemského celku hodně slavilo.

Švéd nesl neúspěchy nesmírně těžce. "Mistrovství světa beze mě nemá cenu sledovat," prohlásil poté, co se dozvěděl, že nebyl zařazen do nominace národního týmu na světový šampionát v Rusku.

V PSG dobyl ligu. Profimedia

Ibrahimovic ve své kariéře vystřídal devět klubů, ale s aklimatizací si před přestupy příliš hlavu nelámal. "O místních hráčích toho moc nevím, ale oni určitě znají mě," prozradil po svém příchodu do PSG v roce 2012. "Nemůžu se ubránit úsměvu, protože jsem skvělý," dodal.

Právě ve francouzské metropoli se setkal s Davidem Beckhamem, který je považován za ikonu módního průmyslu. Jeho hudební výběr však Zlatana příliš nenadchl. "V šatně jsme si prohlíželi jeho playlist. Byla tam spousta písniček od Seleny Gomez, Jonas Brothers a Justina Biebera. Je dobré vědět, že ani David Beckham nemá vkus na všechno."

Fotbalista také rád hovořil o kráse žen. Na otázku jedné reportétky, zda je gay, odpověděl po svém. "Přijďte dnes večer ke mně domů a uvidíte, jestli jsem gay. A vezměte s sebou i svou sestru."