Sen se změnil v realitu, prohlásil po bleskovém návratu do Premier League trenér Leicesteru

Leicester si díky páteční překvapivé prohře Leedsu United 0:4 s Queens Park Rangers předčasně zajistil postup do Premier League. Lišky aktuálně mají 94 bodů a do nejvyšší anglické soutěže se vrací po jediné sezoně o patro níž. "Jsem velice pyšný, že jsme veškerou tvrdou práci za celou sezonu proměnili v postup do Premier League. Úspěch bychom si měli užít všichni, znamená strašně moc pro majitele, hráče a také fanoušky," prohlásil manažer Enzo Maresca.

Leicester věděl, že nedělní vítězství na hřišti Prestonu North End mu zajistí postup zpět do nejvyšší anglické soutěže bez ohledu na další víkendové výsledky. Prohra Leedsu s QPR v pátek večer ale znamenala, že fanoušci i hráči mohli začít slavit předčasně. Výsledek matematicky potvrdil, že klub z Midlands nemůže v lize skončit níž než na druhém místě, čímž si zajistil automatický postup do Premier League.

Leicesteru se před sezonou podařilo udržet pohromadě jádro týmu, který sestoupil z Premier League, a doplnil jej o několik významných posil. Nadstandardně kvalitní kádr nakonec dosáhl na postup už dva zápasy před koncem sezony.

Hlavní oporou týmu je legendární útočník Jamie Vardy, jenž této sezóně Championship vstřelil už 16 gólů. Zdatně mu pomáhají křídla Issahaku Fatawu (6 gólů) a Stephy Mavididi (12 gólů).

Výrazný podíl na postupu má také trenér Maresca, jenž na lavičku Lišek usedl před sezonou. Bývalý hráč Juventusu či Sevilly a někdejší asistent Pepa Guardioly v Manchesteru City z Leicesteru vytvořil jeden z nejofenzivnějších celků Championship. Podobně produktivní jsou jen Southampton a Ipswich.

"Nebyla to vůbec jednoduchá sezona. V Championship je obrovská konkurence a na postup myslí více klubů, my však odvedli poctivou práci a změnili jsme sen v realitu. Postup oslavíme, ale ještě nás čeká nějaká práce. Jsme odhodláni skončit na prvním místě a po posledním domácím zápase zvednou trofej na King Power Stadium před našimi fanoušky," řekl italský trenér.

Přímý postup mezi anglickou elitu si může zajistit i český brankář Václav Hladký. Ipswich má tři zápasy k dobru a pokud v nich uhraje pět bodů, půjde do Premier League z druhého místa na úkor Leedsu.

Tabulka Championship