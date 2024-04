Kucka si před Eurem vykloubil rameno a bojuje s časem. Odborníci mi dali naději, prozradil

Největší slovenské derby v Trnavě přineslo minulý týden triumf bratislavského Slovanu 2:1, ale také obavy fanoušků. Duel totiž předčasně skončil pro reprezentačního záložníka Juraje Kucku (37). Pro slovenský nároďák by ztráta fotbalisty se zkušenostmi z italské Serie A těsně před evropským šampionátem byla velmi nepříjemná.

Kritický moment pro Kucku nastal po nevinně vypadajícím vzdušném souboji z 80. minuty. Reprezentační záložník po něm nekontrolovaně spadl na zem a s vykloubeným ramenem zamířil rovnou do nemocnice.

V té mu lékaři vykloubené rameno ošetřili a poslali ho na magnetickou rezonanci. "Vyšetření ukázalo poškození vazů a kloubního pouzdra, což je při takových zraněních normální. Po rozhovoru se specialisty jsem však získal naději, že se mistrovství Evropy podaří zvládnout. Začal jsem tvrdě pracovat a věřím, že to opravdu zvládnu," zdůraznil slovenský reprezentant pro klubový web skslovan.com.

Aktuální situace v tabulce Niké ligy. Livesport

Přesný termín svého návratu však Kucka nezná. O co však určitě přijde, jsou zbývající čtyři zápasy aktuálního ročníku nejvyšší slovenské ligy, v níž si Slovan pět kol před koncem zajistil šestý mistrovský titul v řadě.

"Beru to ze dne na den. Už teď se stav ramene zlepšuje, můžu lépe spát, což mě těší. Přesné datum návratu zatím nemám. Těžko odhadovat, kdy budu moci začít alespoň běhat. Vše se ale včas dozvíte," řekl s úsměvem bývalý hráč pražské Sparty.

Sedmatřicetiletý záložník by měl zhruba na tři týdny sundat ortézu. Pak by se mohl začít intenzivněji připravovat na návrat. Klíčové datum, ke kterému vzhlíží, je 17. června. Právě tehdy Slovensko vstupuje do evropského šampionátu zápasem s Belgií.

"Beru to tak, jak to je. Bude to tak, jak to má být. Tak jsem nastavený a věřím, že to bude v pořádku. To je to moje cesta," uzavřel nejlepší ligový hráč uplynulého ročníku pro klubový web Slovanu.