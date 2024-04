Žádnou křivdu necítím, řekl Nagelsmann po odmítnutí Bayernu. Rozhodla spolupráce s Völlerem

Když Julian Nagelsmann (36) v březnu roku 2023 opouštěl Bayern, vznikla z toho pořádně sledovaná kauza. Německý trenér se o své výpovědi dozvěděl přes média a jeho odchod tak doprovázela hořká pachuť. Když dostal z Bavorska po roce novou nabídku, aby se ujal kormidla po odcházejícím Thomasovi Tuchelovi, odmítl. V rozhovoru pro televizní stanici MagentaTV však řekl, že žádnou zášť necítil.

Před několika dny šestatřicetiletý trenér utnul všechny spekulace a rozhodl se prodloužit smlouvu s německým národním týmem. Do Mnichova tak poslal jasný vzkaz. "Na návrat je ještě brzy."

V Bayernu se během roku změnilo vedení a nový sportovní ředitel Max Eberl si dělal naděje, že by mladého trenéra mohl přesvědčit k návratu. Ani on ale neuspěl. Po jednání uvedl, že Nagelsmann stále "cítí velkou křivdu" kvůli událostem z minulého roku.

Bývalý trenér Hoffenheimu ale frustraci vyloučil. Naopak nabídl důvod, který ho k odmítnutí Bayernu vedl. "Když jsem se stal profesionálním trenérem, bylo mi jasné, že mě někdy vyhodí,” uvedl. "S tím prostě musíte počítat. Je normální, že někdo, kdo je propuštěný, chce jinou práci. Žádné bolístky hluboko uvnitř nemám, jen jsem chtěl pokračovat ve spolupráci s Německým fotbalovým svazem.”

Vliv na Nagelsmannovo prodloužení kontraktu u německého nároďáku měl také Rudi Völler, hlavní muž přes sportovní záležitosti u Nationalelf. "On je mým velkým zastáncem. Mnohdy za mě bojoval, často mi volal,” přibližoval velmi blízký vztah s čtyřiašedesátiletým Němcem. "Samozřejmě je to člověk s obrovskými zkušenostmi. Je to zkrátka takový otec pro celý náš trenérský tým,” nemohl si vynachválit.

