Ledecká si na návrat na sjezdovku počká, první sjezd sezony SP se kvůli větru nepojede

Sobotní první sjezd Světového poháru na nové trati pod Matterhornem, v němž se měla vrátit do lyžařského seriálu po dlouhé pauze Ester Ledecká (28), se kvůli silnému větru nepojede. V zimním středisku Zermatt/Cervinia je v plánu druhý sjezd v neděli.

Mezinárodní lyžařská federace (FIS) dnes ráno kvůli špatnému počasí nejprve posunula start z 11:45 na 12:30 a zhruba dvě hodiny před začátkem závod definitivně odvolala. "Ženský sjezd byl zrušen kvůli silnému větru a nepříznivé předpovědi na dnešek," uvedla FIS.

Závody na ledovci v atraktivním prostředí na úpatí Mattehornu tak nadále provází smůla na počasí. Loňskou premiéru pro muže i ženy zrušil nedostatek sněhu, letos měli opačný problém muži, kteří minulý týden zvládli jen jeden ze tří tréninků a o oba víkendové sjezdy přišli kvůli přívalům nového sněhu a silnému větru.

Lyžařky na sjezdovce Gran Becca tento týden také odjely pouze jeden trénink, v němž Ledecká ve čtvrtek obsadila 21. místo. Ženy na rozdíl od mužů nemají v plánu přeshraniční sjezd se startem ve Švýcarsku a cílem v Itálii, zkrácená trať se nachází pouze na italském území.

Trojnásobná olympijská vítězka na snowboardu a lyžích Ledecká se vrací do Světového poháru po loňském zranění klíční kosti. Po dvou operacích přišla o celou sezonu na lyžích, na nichž závodila naposledy loni v březnu.

"Trénink jsem si hrozně užila a těšila jsem se na dnešek, protože mně se ten kopec moc líbí. Ale prostě tak to je, s počasím člověk nic moc nenadělá," řekla Radiožurnálu trojnásobná olympijská vítězka na snowboardu a lyžích Ledecká. "Od posledního sloupu gondoly ke konci to tam s vámi docela mává a na posledním skoku si myslím, že bychom ulétly slušně," dodala k podmínkám na trati.