Livesport Daily #196: Ve Slavii chci pomoct získat double, říká Kateřina Svitková

Kateřina Svitková (27) je jednou z nejvýraznějších českých fotbalistek současnosti – čtyřikrát se stala vítězkou ankety Fotbalistka roku, získala čtyři mistrovské tituly se Slavií, kam přišla v roce 2013 z Plzně a jeden také na Britských ostrovech – s londýnskou Chelsea. Jméno si ale udělala hlavně ve West Hamu, pak ji totiž přibrzdila vleklá zranění – nejprve kotníku, pak kolena. Teď je zpátky ve Slavii, zatím na hostování do konce sezony.

"V Chelsea se všichni chovali hrozně mile, až mě to překvapilo, nakonec pochopili, že je to win-win situace pro všechny, že i oni potřebují, abych se hlavně rozehrála," uvedla Svitková.

V podcastu Livesport Daily přiznává, že vyjednávání mezi kluby úplně jednoduché nebylo a nakonec se to neobešlo bez kompromisů na všech stranách. V Praze tak může pokračovat v rehabilitaci, postupně zvyšuje tréninkové dávky, za sebou už má v dresu sešívaných i první přípravný zápas s Katowicemi.

Kateřina Svitková. Livesport

Po delší odmlce také oblékne reprezentační dres. Trenér Karel Rada ji dodatečně povolal na sraz do Portugalska, kde se v tomto týdnu jeho svěřenkyně postaví Portugalsku a Jižní Koreji. Do sestavy se spolu s ní vrací po zranění i další hráčky – Tereza Szewieczková a Petra Bertholdová.

"Těším se moc, myslím, že jsme od poslední kvalifikace ušly kus cesty, navíc se se mnou vrací po zranění i další hráčky. Do mladého českého týmu se tak vrací zkušenost. A pomáhá i to, že jsme si udělaly nějaké to jméno v zahraničí, nasbíraly cenné zkušenosti. Věřím, že to všechno týmu pomůže," naznačuje Svitková jasné ambice české reprezentace probojovat se z náročné kvalifikace historicky poprvé na EURO.

Před dvěma lety Češky skončily těsně před postupovými branami, když na pokutové kopy v baráži podlehly Švýcarsku.

V pondělní epizodě Livesport Daily jsme také řešili:

Chybějící podpora FAČRu pro ženský fotbal

Zranění, která ji vyřadila na půldruhého roku ze hry

Propojení mužského a ženského fotbalu

