Livesport Daily #240: Fotbalisté vypadají tvrdě, ale překvapí mě i křehkost, říká psycholožka

Psychická stránka sportovců, to je téma, které bylo v Česku dlouho možná trochu v pozadí. V posledních letech se ale věci zásadně mění, sportovci pracují s mentálními trenéry a uvědomují si důležitost své psychiky na výkony. Příkladem může být i to, že mládežnické Regionální fotbalové akademie, které zřizuje FAČR, mají vlastní psycholožku Martu Boučkovou. Ta je v pravidelném kontaktu s mladými hráči, kteří mají ideální možnost řešit jakékoliv problémy, jež kombinace náročné fotbalové přípravy a života teenagera přináší. Jací jsou mladí fotbalisté, co je nejvíc trápí a jak jim pomáhá? O tom si dnes v podcastu Livesport Daily povídáme přímo s Martou Boučkovou.

"V projektu Regionálních fotbalových akademií jsem od začátku. Mám tam několik úkolů, ten první je už při náboru dětí, kdy s každým adeptem mluvím a zjišťuji, jestli je třeba dostatečně samostatný. Průběžně pak pomáhám trenérům s práci s mladými hráči a jsem připravena řešit jakékoliv jejich problémy. Vážná zranění, úmrtí v rodině nebo složité rozvody rodičů, to všechno už jsme řešili," vzpomíná Marta Boučková na konkrétní příběhy.

"Když fotbalové akademie začínaly, tak si děti dávaly hodně vysoké mety, snily o Barceloně nebo Manchesteru. Dneska mám radost z toho, že kluci mají realističtější sny, mluví třeba o touze dostat se do áčka ligového týmu nebo zahrát si za národní tým. To v těch prvních letech nebylo. Samozřejmě to hodně závisí na rodině, jak moc na děti tlačí," popisuje Boučková představy, se kterými mladí fotbalisté přicházejí do fotbalových akademií.

V současnosti se často mluví o tom, že děti jsou málo vystavovány soutěživosti a náročnějšímu konkurenčnímu prostředí. Boučková s tím souhlasí: "Dnešní doba je nároková, všichni mají na všechno nárok. Chybí soutěživost, kdy si musíte věci vybojovat. Já jsem zastáncem starých dobrých časů, že když jsou nějaké závody, tak jsou medaile za první tři místa a pro čtvrtého už ne. To neznamená, že by se měl z toho zklamání na všechno vykašlat. Spíš by ho to mělo motivovat, aby příště chtěl vyhrát," uzavírá Boučková.

