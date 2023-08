Livesport Daily #65: V oblasti kondičního tréninku Česko zaspalo dobu, říká trenér Kodras

Dominik Kodras aktuálně patří mezi nejpopulárnější kondiční trenéry mezi českými vrcholovými sportovci. O své tělo s jeho pomocí pečují fotbalisté, hokejisté i zápasníci MMA. Tři roky také působil jako kondiční trenér hokejové reprezentace. V čem je jeho přístup unikátní, kde se ho naučil a jak pracoval s některými konkrétními sportovci? To všechno uslyšíte v aktuálním vydání podcastu Livesport Daily, jehož hostem byl právě Dominik Kodras.

Dominik Kodras hrával v mládeži fotbal za českobudějovické Dynamo. Když zjistil, že na obživu to nikdy nebude, změnil kariéru a stal se z něj kondiční trenér. "Od trenérů jsem jako sportovec občas nedostával servis, který bych si představoval, a právě ten jsem chtěl sám sportovcům nabídnout. Pomáhat jim k maximální výkonnosti regenerací, doplňky stravy, rehabilitačními i silovými tréninky. To si sportovci často musí řešit po vlastní ose, tak pro ně tu jsem," popisuje svou současnou kariéru Kodras, který se řemeslo učil mimo jiné od kondičních specialistů v zámoři.

Mezi jeho klienty patří mimo jiné třeba i kapitán fotbalové Sparty Ladislav Krejčí, který se i díky tréninkům s Kodrasem dostal z dlouhodobých zdravotních problémů. "Trápila ho záda, ale vlastně s nimi nic neměl. Museli jsme upravit věci neurologického typu a silové věci, ukázalo se, že měl třeba problém s vestibulárním systémem. To je naše centrum rovnováhy, které zodpovídá mimo jiné za stabilitu páteře. Museli jsme aktivovat reflexy tohoto systému a zjistit, na co bude reagovat dobře. A v tu chvíli to pro něj byl tak pozitivní stimul, že se začal rychle zlepšovat," popisuje Kodra práci s reprezentačním záložníkem.

Livesport Daily #65: Jak pracuje kondiční trenér sportovních hvězd? Livesport

Každý hokejový i fotbalový klub v Česku má své vlastní kondiční specialisty. Jejich úroveň se podle Kodrase lepší, ale pořád je leckde na čem pracovat: "Nechci se nikoho dotknout, ale realita je, že jsme zaspali dobu. Spousta lidí si pořád myslí, že kondičáci nejsou potřeba. Dneska by to mělo být nastavení jinak, možná i proto nás země, které nám dřív sportovně koukaly na paty, dohánějí."

