Meunierovo přání bylo vyslyšeno. Belgický obránce přestoupil z Dortmundu do Trabzonsporu

Thomas Meunier (32) se na přelomu roku sice dokázal prokousat do základní sestavy Dortmundu, z Vestfálska přesto odchází. Belgický obránce zkusí štěstí v turecké lize, do svých služeb ho zlanařil Trabzonspor.

Meunier měl v Dortmundu kontrakt jen do konce sezony a nový by nedostal, vedení proto požádal o uvolnění do jiného celku a BVB mu vyšlo vstříc. Borussia sice nedostane odstupné, nicméně ušetří 3,5 milionu eur na fotbalistově platu. V Turecku Belgičan podepsal kontrakt na rok a půl. Za samotný podpis Meunier vyinkasoval 500 tisíc eur, 850 tisíc si vydělá na jaře a za příští sezonu dostane na platu 1,5 milionu eur.

"Thomasovi se tento týden na několik dní naskytla možnost k odchodu do jiného klubu. Jeho požadavku jsme vyhověli, Thomasovi děkujeme za jeho služby a do budoucnosti mu přejeme jen to nejlepší po sportovní i osobní stránce," rozloučil se s hráčem sportovní ředitel Sebastian Kehl.

Meunier v minulosti oblékal dresy Clubu Bruggy a PSG a do Dortmundu přišel v létě 2020. Letošní sezonu zahájil vážným svalovým zraněním, kvůli němuž se nevešel ani na soupisku pro Ligu mistrů. Do sestavy naskočil až začátkem prosince a od té doby nevynechal ani jeden bundesligový zápas.