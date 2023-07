Rozloučení se Štvanicí, část druhá: Pískot na Vémolu, Bukiho návrat a Keitova zlomená noha

Organizace Oktagon MMA se v sobotu rozloučila s ikonickou pražskou Štvanicí turnajem číslo 45, který byl rozdělen do dvou dnů. Hlavní tahák přinesl závěr jako z hollywoodského filmu.

Láska hory přenáší

Měla to být oslava tohoto sportu a pocta místu, které se během let stalo synonymem pro hojně navštěvované turnaje a napínavé okamžiky. V hlavním zápase "pětačtyřicítky" se proti sobě postavil neporažený šampion lehké váhy Losene Keita, jenž si brousil zuby na pás Mate Sanikidzeho v pérové váze. Oba si v médiích vyměňovali ostré vzkazy po několik měsíců a vzhledem k tomu, že jejich zápas byl v minulosti zrušen kvůli zranění gruzínského bojovníka, provázela duel velká očekávání.

MMA je však nepředvídatelné. Keita si s největší pravděpodobností zlomil nohu hned v úvodních vteřinách prvního kola a musel vzdát bez boje. Byla to jeho první porážka po 11 výhrách v řadě a měla nesmírně hořkou příchuť. "Promiňte, omlouvám se vám. Snažil jsem se ze všech sil, tohle se mi ještě nikdy nestalo," sypal si zklamaný vyzyvatel popel na hlavu, pak poklekl před svou partnerkou a požádal ji o ruku. Domů odešel bez titulu a na jedné noze, ale se svou láskou po boku.

Emotivní okamžik mezi dvěma milenci. Oktagon MMA

Úcta od vyzyvatele

Spokojený nebyl ani Karlos Vémola, který se může pochlubit impozantní statistikou 16 finálových zápasů v prvním kole. Přestože česko-slovenská média označila jeho soupeře Lucase Alsinu za totálního outsidera a "snadného soupeře", Argentinec podal nesmírně sympatický výkon a ve druhém kole dokonce favorita dostal do úzkých. "Terminátor" nakonec zvítězil na body.

"Děkuji všem, kteří tleskali, ovšem chápu i ty, kteří bučeli. Ve druhém kole jsem měl problémy, ale udržel jsem se. Vím, že jste čekali rychlejší konec, nicméně ten chlap není tak špatný, jak se o něm píše," shrnula česká hvězda těžký zápas.

Zpět v kleci se objevil Pavol Langer, který 7. října v Bratislavě vyzve Vémolu v boji o titul ve velterové váze. "Ukázal, že bojuje i v situacích, kdy se mu to nehodí. Lidé by neměli zapomínat, kdo je Karlos Vémola, a neměli by na něj bučet. Stále je to matador domácí scény. Nezaslouží si to, dělá to pro vás," hájil rodák z Košic zkušeného bojovníka, kterého někteří fanoušci hlasitě vypískali.

Staredown mezi Vémolou a Langerem. Oktagon MMA

Návrat krále

Sedmatřicetiletý Ivan Buchinger se do klece vrátil po dlouhých 13 měsících. Rodák z Gabčíkova se v exkluzivním rozhovoru pro slovenskou mutaci Livesport Zpráv před zápasem s Aboubakarem Tounkarem nechal slyšet, že by si na úvod zápasu přál méně náročného soupeře. V prvním kole to vypadalo všelijak, Francouz hrozil štiplavými údery, na které se "Buki" snažil reagovat přenesením boje na zem, kde je doma.

Ve druhém dějství však naplno ukázal, proč je prvním dvojnásobným šampionem v historii organizace. Dostal svého soupeře na záda, naložil mu tvrdé údery do podbřišku, poté zamířil na hlavu a rozhodčí zápas zastavil. Buchinger tak zvítězil na základě TKO a po zápase slavil se svým synem.

Ačkoli se slovenský bojovník s maďarskými kořeny nechal mnohokrát slyšet, že už je na honbu za tituly příliš starý a tělo mu neslouží tak dobře jako kdysi, nevyloučil možnost titulového zápasu v budoucnu. "Ještě počkejme, třeba z toho něco bude. Nemůžu trénovat jako dřív, ale údery tam pořád jsou," dodal s úsměvem a užíval si mohutné ovace publika.

Buchinger také potvrdil svou účast na akci v Bratislavě a promluvil o svých dalších soupeřích. "Vyzval mě Jakub Dohnal. Beru to tak, že výzvy se musí přijímat. Zatím jsem se soustředil na dnešní zápas, ale už teď mohu říct, že přijmu kohokoli."

Oktagon MMA

Přestaňme s nenávistí

Postojář Daniel Škvor si podal Nermina Hajdarpašiče netypicky na submisi v prvním kole, když se Švéd nedokázal dostat z techniky zvané guillotine choke. Rozhovor zrvaveného vítěze doprovázely mexické vlny v hledišti a český bojovník vyzval fanoušky, aby přestali s "hejty".

Narážel tím na zjevný konec kariéry Václava Mikuláška, který v pátek odložil rukavice uprostřed klece. "Berte to prosím sportovně. Včera tady ukončil kariéru chlap, se kterým jsem si nikdy moc nerozuměl, a on to schytával. Podívejte se, tohle je naše práce, trénujeme, makáme a taky se vám nechodíme do práce smát a nadávat vám."

Předprogram přinesl vítězství 22letého Romana Pauluse. Zástupce Spartakus Fight Gym porazil Calluma Mullena a po dvou prohrách v řadě okusil sladkou chuť vítězství. Po zápase se nechal slyšet, že jeho největší motivací po poslední prohře byl pláč jeho matky a že udělal vše pro to, aby tentokrát uspěl.

Poslední pohled na zaplněnou Štvanici. Oktagon MMA

Další výsledky:

Lazar Todev porazil Wallysona Carvalha (1. kolo, sub).

Jan Široký porazil Ondřeje Petráška (2. kolo, TKO)

Eduard Kexel porazil Michala Jančušku (3. kolo, na body)

Akonne Wanliss porazil Giorgiho Gogotchuriho (1. kolo, TKO).

Vladislav Kančev porazil Jamese Lewise (2. kolo, TKO)

Nikolaos Serbezis porazil Ivana Klevetse (2. kolo, sub)