Štvanice je vždycky speciální, teď to bude naposled. Kincla jsem měl ukončit, říká Vémola

Nejen ve fighterském prostředí je vnímán jako obrovská osobnost. Karlos "Terminátor" Vémola (38) je zpět a plný sil. O prohraném duelu s Patrikem Kinclem (34), aktuálním fyzickém rozpoložení i plánech do budoucna se nejvýraznější muž českého MMA rozpovídal pro Livesport Zprávy.

Turnaj Oktagon 45 přinese vaše poslední vystoupení na legendární pražské Štvanici. Před rokem jste na tomto místě dokonce získal titul v polotěžké váze. Bude váš duel s Lucasem Alsinem o to speciálnější?

"Štvanice je pro mě vždycky speciální turnaj. Oktagon ho nazývá nejkrásnějším turnajem roku a je to určitě pravda. Vypadá to, že to bude poslední Oktagon na Štvanici, tedy pro mě určitě."

Očekávaný souboj s Patrikem Kinclem nedopadl podle vašich představ a o výsledku se dlouho debatovalo. David Kozma se během přenosu dokonce vyjádřil, že viděl zvítězit vás. Jak hodnotíte verdikt rozhodčích s odstupem času?

"To, že se debatovalo o výsledku s Kinclem a Kozma řekl, že jsem zvítězil je sice hezké, ale je úplně jedno co si o tom myslím. Já mám představu o zápasení takovou, že když někdo tlačí a vyvíjí tlak, tak by měl vyhrát, ale náš sport je krásný v tom, že to nemusíme nechat na rozhodčím. Já jsem to na rozhodčích nechal a proto Kincl vyhrál. Kdybych ho ukončil, tak není o čem debatovat."

Vémola souboj s Kinclem dle rozhodčích prohrál. Oktagon MMA

Jak se po souboji s Kinclem cítíte po fyzické a psychické stránce?

"Fyzicky jsem na tom dobře, protože jsem nepřestal trénovat a psychicky jsem na tom taky v pohodě. Oktagon mi dal hned další motivaci a nemusím se užírat předchozím zápasem. Můžu místo toho dál trénovat, makat a připravovat se na Štvanici, takže jsem aktivní, nestojím a nepřemýšlím o tom."

Na konci roku absolvujete odvetu "Zápasu století" s Attilou Véghem. Vyjádřil jste se, že pokud ho porazíte, zřejmě budete těžko hledat motivaci pokračovat v kariéře. Přemýšlel jste už, čemu byste se chtěl věnovat poté, co pověsíte rukavice na hřebík?

"Lidi se mě na to ptají často. Já mám čtyři děti, další čtyři plánuji, mám doma zoologickou, takže si myslím, že práce mám dost. A co dělají lidi když jdou do důchodu? Užívají si důchod. Já už zápasím přes třicet let, tak doufám, že si budu užívat děti a důchodu."

Vémola patří bezpochyby mezi největší české fightery v historii. Oktagon MMA

Bojovat budete i s Pavolem Langerem, o kterém jste se vyjádřil s velkým respektem a jeho příběh je tak trochu pohádkový. Mají podle vás československé zápasy speciální náboj?

"Nevím jestli česko-slovenské zápasy mají speciální náboj. Já bych to nechtěl vnímat jako souboj Česka proti Slovensku, protože mám slovenskou rodinu, slovenskou manželku, takže i napůl slovenské děti a spoustu slovenských fanoušků. Chtěl bych to spíš vnímat jako souboj dvou skvělých borců a doufám, že mě slovenští fanoušci nebudou vnímat tak, že bojuji proti Slovensku. Langer ukázal svoje kvality a tak to je. Věřím, že i když se zápas koná v Bratislavě, tak tam budu mít velkou podporu a o to víc mě to bude těšit."

V médiích jste několikrát prohlásil, že se MMA věnujete pro svůj odkaz a peníze nejsou na prvním místě. Jak by si lidé, třeba za deset patnáct let, měli pamatovat Karlose Vémolu?

"To asi nechám na nich, ale já samozřejmě udělám maximum pro to, aby to bylo v pozitivu. Pro mě byl vždycky obrovským vzorem Gustav Frištenský. Kdyby po mě zůstal takový odkaz jako po něm a motivoval jsem mladé kluky k tomu, aby se místo flákání se na ulicích, začali sportovat a je jedno jestli by dělali stejný sport jako já, tak je mise splněna."