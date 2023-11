Salač kvůli technickým problémům v zaváděcím kole do VC Kataru ani neodstartoval

Filip Salač (21) se nemohl kvůli technickým problémům zúčastnit Velké ceny Kataru. Českému jezdci Moto2 se v zaváděcím kole krátce před startem porouchal motocykl, na němž během víkendu měnil motor. V nejslabší třídě Moto3 slavil titul Španěl Jaume Masiá, v MotoGP se obhajobě prvenství přiblížil Francesco Bagnaia. Lídr pořadí dojel druhý za krajanem Fabiem Di Giannantoniem a vede před Španělem Jorgem Martínem už o 21 bodů. Rozhodne se příští týden v závěrečné Velké ceně ve Valencii.

Salač měl do závodu odstartovat počtvrté za sebou z 18. místa. Po sobotních technických problémech mu mechanici vyměnili na stroji motor, který však podle všeho před startem selhal. V zaváděcím kole se Salačovi začalo ze stroje kouřit a musel ho odstavit. Místo na startovním roštu tak jediný český účastník MS skončil se slzami v očích v depu. Naposledy vynechal před dvěma roky Velkou cenu Nizozemska.

"Po včerejšku, kdy jsme měli problém s převodovkou, jsme se rozhodli vyměnit motor za záložní. Byl to motor, s kterým už někdo jel v Malajsii, takže byl odzkoušený. Hned když jsem vyjel z pit lane, cítil jsem, že motor nemá dostatečný výkon. Bohužel se mi s tím nepodařilo ani dojet do boxů, protože hned po výjezdu z druhé nebo třetí zatáčky to začalo hrozně čoudit," popsal Salač televizi Nova.

"Co jsme poznali podle dat, bylo, že to jelo jen na dva válce, což znamená, že jeden válec nešel. Bylo štěstí, že to nechytlo, protože začalo létat hodně oleje z výfuku i zespoda. Takže jsem rád, že motorka neshořela a že ani mně se nic nestalo, protože jakmile cáká olej z motorky, tak to bývají většinou nejhorší pády," dodal.

Zatím není jasné, zda byl na vině dodavatel motoru, nebo mechanici jeho týmu Gresini. "S jistotou nemůžeme momentálně říct nic, nemůžeme na nikoho házet vinu, dokud se to pořádně nevyřeší," dodal český jezdec, jenž i kvůli absenci přišel o průběžné 10. místo v šampionátu. Třetí vítězství za sebou si v Kataru připsal Španěl Fermín Aldeguer, již jistý mistr světa Pedro Acosta dojel osmý.

V Moto3 si Masiá zajistil první titul mistra světa v kariéře díky dnešnímu vítězství. Před závěrečnou Grand Prix sezony ve Valencii má třiadvacetiletý závodník na hondě nedostižný náskok 28 bodů před Japoncem Ajumuem Sasakim, jenž skončil šestý. Masiá v životní sezoně vyhrál čtyři Velké ceny a v dalších šesti se dostal na stupně vítězů. V mistrovství světa jezdí osmým rokem, jeho dosud nejlepším umístěním byla čtvrtá pozice v roce 2021.

V MotoGP udělal velký krok k obhajobě titulu Bagnaia. Italský jezdec továrního týmu Ducati dojel druhý za krajanem Di Giannantoniem, jenž si připsal první výhru v nejsilnější třídě, a výrazně zvýšil svůj náskok v čele MS. Jeho španělskému rivalovi Jorgemu Martínovi se nedělní závod vůbec nevydařil, obsadil až desáté místo a ztrácí 21 bodů. Ve Valencii se bude bojovat ještě o 37 bodů. O mistru světa může být teoreticky jasno už po sprintu, jehož vítěz dostane 12 bodů.