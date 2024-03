Dozvuky GP Saúdské Arábie: Bearman při premiéře zazářil a občanská válka v Red Bullu

Boj o první místo v Saúdské Arábii sice opět neproběhl, od začátku kvalifikace až do konce závodu bylo ale dramaticky horko uvnitř stáje Red Bull. A také ohromil debut teenagera Olivera Bearmana (18) z Ferrari, jenž nakonec udělal ze závodu v Džiddě závod, který bavil.

Stájová bitva se blíží k bodu zlomu

Red Bull možná svou dominancí připravuje formuli 1 o drama na trati, mimo okruh se mu ale daří pravý opak. O víkendu zuřila v nejlepší stáji seriálu doslova občanská válka.

Ještě před příjezdem týmu do Saúdské Arábie se objevily zprávy, že Max Verstappen je ve sporu s Christianem Hornerem a většinovým akcionářem Chalermem Yoovidhyou jednoznačně na straně Helmuta Marka, vlivného poradce, kterému aktuálně hrozí suspendace. Potvrzení doručil o víkendu.

Verstappen se postavil na stranu Marka místo Hornera. AFP

"Moje loajalita k němu je obrovská. Vždy jsem to říkal všem v týmu a všichni nahoře vědí, že je důležitou součástí mého rozhodování o budoucnosti," nechal se slyšet Verstappen. "Je velmi důležité, aby zůstal. Cítím, že pokud odpadne tak důležitý pilíř, nebude to dobré ani pro mě samotného," dodal.

Byla to odpověď, která mluví za vše. Verstappen několik týdnů odmítal veřejně Hornera podpořit, ale bez váhání pozitivně promluvil o Markovi. Před celým světem řekl svému týmu, že buď zůstanou on i Marko, nebo odejdou společně. Prohlášení nejlepšího pilota současnosti by možná mohlo táhlou ságu konečně ukončit.

Krátce po Verstappenových slovech Marko prohlásil, že zůstává. Stalo se tak poté, co měl schůzku s výkonným ředitelem Red Bullu Oliverem Mintzlaffem. Zákulisím se nyní nesou zvěsti, že Yoovidhya konečně přestane Hornera chránit a umožní jeho odvolání už před dalším závodem v Austrálii.

Zda je to pravda, nebo ne, se teprve uvidí. Mám ale velmi silný pocit, že Red Bull se skutečně bude muset Hornera zbavit, pokud si chce Verstappena udržet. A to velmi rychle, pokud se věci mají uklidnit.

Bearmanův oslnivý debut

Příběhem víkendu na závodní trati byl bezpochyby ten, jehož hrdinou byl Oliver Bearman. Mladíka Ferrari povolalo na poslední chvíli, když musel Carlos Sainz akutně na sál se zánětem slepého střeva. Bearman pak předčil všechna očekávání.

Osmnáctiletý novic, který měl za sebou pouze jeden trénink, jen těsně nepostoupil do třetí fáze kvalifikace. V den závodu se pak i díky solidnímu startu dostal rychle do první desítky a poté už neudělal jedinou chybu. Zvykl si na tempo, jel rychle, posunul se na sedmé místo a v závěrečných fázích závodu za sebou udržel jak Lewise Hamiltona, tak i Landa Norrise.

Jet svůj první závod formule 1 ve voze, který jste nikdy neřídili, může být psychicky velmi náročné a pokud je tím vozem Ferrari, tak jste pod daleko větším drobnohledem. Bearman to ale zvládl se ctí. Nejenže se pod obrovským tlakem vyvaroval chyb, ale také byl skutečně rychlý. Svědčí o tom čísla, která ukazují, že mezi ním a týmovým kolegou Charlesem Leclercem byl standardně menší časový rozdíl, než jaký byl mezi Verstappenem a Sergiem Pérezem v monopostech Red Bullu. To je až k nevíře.

Před začátkem sezony Formule 2 se mluvilo jen o sedmnáctileté senzaci Kimim Antonellim, který by mohl v příští sezoně nahradit Lewise Hamiltona u Mercedesu. Jenže Bearman dal svým výkonem v Saúdské Arábii jasně najevo, že klidně může být hvězdou, která se nepochybně dříve či později objeví na startovním roštu F1.

Ve Ferrari možná nebude místo, dokud Hamilton neodejde do důchodu, ale italský tým udělá vše pro to, aby mu mezitím zajistil pozici v jiném týmu, kde by ho připravili na další roky kariéry. Pravděpodobný se nyní jeví přesun do Haasu, vzhledem k jeho partnerství se Scuderií. A je třeba připomenout i to, že Bearman už také pro americkou stáj loni v listopadu testoval.

V letošní sezoně Bearmana mimo testů a možná několika tréninků už ve formuli 1 příliš neuvidíme, ale skoro jistě to vypadá, že se v následujících letech stane stálicí .

Krok vpřed pro Haas

U Haasu ale ještě zůstaňme. Kdybyste Bearmanovi před několika měsíci nabídli, že bude v roce 2025 jezdit právě za tuto americkou stáj, asi by nebyl příliš nadšený. Po dvou závodech sezony to však u loňského outsidera vypadá relativně nadějně. Očekávalo se, že po koncích šéfa týmu Günthera Steinera i technického ředitele Simoneho Resta během chaotické zimní přestávky zůstane Haas v pozadí startovního pole. Jenže dnes se zdá, že parta inženýrů udělala větší krok vpřed, než kdokoli z devíti konkurentů.

Z prvního závodu, v němž se Nico Hülkenberg umístil na 10. místě a Kevin Magnussen jen o pozici dále, si Haas odnesl spoustu pozitiv. V Saúdské Arábii se potvrdilo, že oba zkušení jezdci dostali k dispozici skutečně silný závodní vůz a společnými silami na konto týmu zapsali i první bod.

Oba jezdci se bez větších problémů dostali do druhé části kvalifikace a i v závodě měli solidní tempo, díky kterému se mohli zdatně zapojit do boje ve středu startovního pole. Zpočátku sice nebyli dost rychlí na to, aby bojovali o umístění v první desítce, ale kombinací odstoupení ostatních i vynikající strategií, kdy Magnussen statečně bránil, aby udržel za sebou dotírající soupeře, a umožnil Hülkenbergovi vyjet do boxů a znovu se zařadit před ně, zajistila německému pilotovi povzbudivé desáté místo.

Nového šéfa týmu, kterým je Japonec Ajao Komatsu, nejvíce těšilo, že Hülkenberg dokázal jet na první sadě pneumatik valnou část závodu. Právě to byl problém posledních let. Vůz dříve míval tendenci rychle ničit pneumatiky a byl to i problém, který bránil oběma jezdcům proměnit vysoké tempo v zisk bodů.

Zdá se, že aktuálně je to úspěšně vyřešeno a stáj teď disponuje šestým nejrychlejším vozem na startovním roštu. Může se spolehnout na silný motor Ferrari a dva spolehlivé jezdce. To by měla být záruka pravidelných umístění v první desítce, alespoň do doby, než se konkurenti pustí do výraznějších modernizací.

Vzestup Haasu může mít velký dopad na oživení celého odvětví F1, protože by Ferrari by najednou mohlo mít ideální místo pro své mladé jezdce. To je něco, co Scuderii v poslední době chybělo.

Znamenalo by to také, že Hülkenberg, bezpochyby jeden z nejrychlejších jezdců startovního pole, by konečně dostal vůz, který by mu umožnil znovu ukázat, co umí. Pro něj by to rozhodně byla dobrá zpráva, protože v příštích měsících by se měla uvolnit řada předních míst pro sezonu 2025.