Livesport Daily #201: Casemiro je pořád platný, ale v United asi skončí, myslí si Häring.

Pondělní díl podcastu Livesport Daily inspiroval výrok bývalého fotbalisty a nyní televizního experta Jamieho Carraghera na adresu záložníka Manchesteru United Casemira. Carragher po sérii neuspokojivých výkonů zkušeného Brazilce prohlásil, že mu “odešly nohy”. Co přesně to znamená, jak se daří zkušeným a starším hráčům v Premier League a jak nahradit to, že fotbalisty ve vyšším fotbalovém věku zradí nohy? O tom hovořil Karel Häring, expert stanice Canal+ Sport na anglickou ligu.

"Dalo by se říct, že Premier League není pro mladé. Ale to by bylo asi příliš příkré tvrzení, lépe je říct, že je to vhodná liga pro zkušené hráče. To samé platí o všech top ligách, kde je věkový průměr kádrů asi 27 let," vysvětluje v úvodu podcastu Karel Häring. "Když se podíváte na průměrné věky mistrovských týmů v Anglii za posledních deset let, tak je tam jasně vidět, že moc mladá mužstva nemají šanci. Zkušenosti prostě v klíčových obdobích rozhodují," dodává Häring.

Zároveň samozřejmě hrozí, že starším hráčům se skokově zhorší výkonnost. To postihlo v posledních měsících právě Casemira. "Zpomalil, vytratila se mu dynamika, působí unaveně, všude je o krok pozdě a pomáhá si hodně fauly. Casemiro v minulé sezoně a v té aktuální je obrovský rozdíl. Pořád má pro tým přínos, ale je na něm vidět únava. Je to hráč, který vyhrál skoro všechno, možná o to dřív pak dojde k mentální opotřebovanosti. Takoví hráči už se často nedokážou znovu nakopnout," popisuje Häring.

"Ještě zbývá hodně měsíců do konce sezony, ale mám pocit, že dojde k nějaké domluvě na rozchodu Casemira a United. Je samozřejmě možné, že ho ta kritika zvenčí ještě nakopne, ale přijde mi pravděpodobné, že v Manchesteru kope poslední půlrok," uzavírá Häring.

Livesport Daily #201: Casemiro je pořád platný, ale po sezoně asi v United skončí, myslí si Häring. Livesport

V pondělní epizodě Livesport Daily jsme také řešili:

Kteří hráči ukončili kariéru v Anglii moc pozdě a kteří možná moc brzo.

Jak moderní metody pomáhají hráčům prodloužit si kariéru.

V čem je Casemiro pro United pořád platný.

