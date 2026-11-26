Haas potvrdil, že Bearman bude v příštím roce tvořit jezdeckou dvojici s novou posilou týmu Rafaelem Camarou. Ve stáji skončil po neshodách Esteban Ocon, kterého už v závěrečných závodech této sezony nahradil mladý Brazilec. Potvrzení Bearmanova místa ale Haas k velkému rozčarování britského závodníka dlouho odkládal.
"Tento tým hrál klíčovou roli v mém vývoji a cítil jsem od všech velkou důvěru i podporu," uvedl Bearman v dnešním prohlášení. "Máme velké ambice posouvat se neustále dopředu a těším se, že se na tom budu podílet. Budeme stavět na tom, čeho jsme již dosáhli, a společně usilovat o víc – máme rozdělanou práci," dodal.
Bearmanovo čekání na vyjasnění situace bylo komplikované i kvůli tomu, že je zároveň smluvně vázán k Ferrari, které jej do F1 přivedlo prostřednictvím svého programu pro mladé jezdce. V italské stáji také v roce 2024 v osmnácti letech debutoval jako záskok v Saúdské Arábii. V týmu Haas působí od loňska, čtvrtým místem v Mexiku vloni vyrovnal nejlepší umístění stáje v seriálu.